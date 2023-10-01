30 yılı aşkın bilgi ve birikimiyle sektörde bir marka haline gelen İnegöl mobilya, estetik ve kaliteyi birleştirerek mobilyacılık alanının parlayan bir yüzü konumundadır. İnegöl Mobilya olarak bizler, firmamızı kurduğumuz ilk gün yaşadığımız heyecanla birlikte çalışmalarımızı yapıyor ve bu hizmeti müşterilerimize sunuyoruz. Her bütçeye uygun, her zevke göre ürettiğimiz mobilyalarla İnegöl Mobilya satış sürecine devam etmekteyiz. İnegöl ve İstanbul da olmak üzere iki şube ve bir imalathanesi ile verdiğimiz hizmetleri İnegöl mobilya olarak internet sitemizde de aktif şekilde sağlamaktayız. Peki Neden İnegöl Mobilya? Satmakta olduğumuz ürünlerin hepsinin internet üzerinde olması, detaylı şekilde fotoğraf ve bilgilendirmelerinin bulunması siz değerli müşterilerimize mağazamıza gelmeden satın alma kolaylığı sağlamaktadır. Özellikle şubelerimize uzak olan müşterilerimiz için İnegöl Mobilya kalite ve güveni ile buluşturduğumuz internet satış sitemizden kolayca ürünlerimize ulaşabilirsiniz. Kalite, güven, zerafet ve modanın harmanlandığı İnegöl Mobilya tasarımları ile kendinizi değerli hissedeceksiniz.

İnegöl Mobilya Modelleri

Bizler İnegöl de üretilen, İnegöl tarzını ve şıklığını yansıtan mobilyaları başta iç piyasa olmak üzere tüm mobilya dünyasına tanıtmak için yola çıktık. Bu yolda yakaladığımız kurumsallık ve profesyonellik sayesinde bu hedefimize de ulaşmış bulunmaktayız. Alıcı için bir evde mobilya alanında olmasını istediği eşyaları üretmekteyiz. Koltuk takımı, yatak odası, yemek odası, masa, sandalye, oturma odası mobilyalarının satışını yapmakta, yeni ev kuracak müşterilerimiz için düğün paketleri hazırlamaktayız. Portföyümüz içerisinde her zevke göre İnegöl Mobilya modelleri bulunması, müşterilerimiz için kaçırılmayacak bir fırsatı ortaya çıkarmaktadır. İnegöl mobilyanın müşterisine kaliteyi ve şıklığı beraber sunan yapısı sayesinde hem sağlam ve dayanıklı hem de şık ve mobilyalara sahip olacaksınız. Mobilyaların yanında İnegöl mobilyadan ev ve işyerleriniz için dekor ve aksesuar da satın alabilirsiniz.

İnegöl Mobilya Özellikleri

Mobilya denince akla ilk gelen şehir, İnegöl‘dür. Bursa‘nın tarih dolu bu şehrinde çok uzun yıllardan beri Türkiye ve dünyaya mobilya sunulmaktadır. Bizler de İnegöl mobilya olarak başta yurt içi olmak üzere yurt dışı pazarına da ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Yakalanan bu başarının altında da tabii ki kalite yatmaktadır. Yılların vermiş olduğu tecrübeyi kalite, profesyonellik ve moda ile birleştiren İnegöl mobilya eşsiz ürünleri piyasaya sunmaktadır. Farklı model ve renklerle birlikte her zevke göre kaliteli mobilya üretmemiz, bu sektörde başarı basamaklarını birere birer tırmanmamıza yardımcı oldu. Üretiminde yüksek kalitede ve dayanıklı malzemelerin kullanıldığı İnegöl mobilyaları, alanında tecrübeli usta marangozlar tarafından özenle üretilmektedir. İnegöl Mobilya imalatı sırasında kullanılan kaliteli hammaddeler, özenle yapılan işçilik ile buluşmaktadır. Hammadde olarak tercih edilen ağaç türlerinin dayanıklı olanlardan seçilmesi, mobilyaların uzun ömürlü olmalarında etkendir. Çağın gerekliliklerine göre üretilen mobilyalar, alandan da tasarruf etmenizi sağlar. İsteğinize göre saklama alanlarının bulunduğu koltuk ve kanepelerle birlikte mobilyaların iç kısım ve bazalarını da kullanabilir ve alandan tasarruf edebilirsiniz. Geniş ürün kataloğundan istediğiniz ürünü seçebilir ve özelleştirme yapabilirsiniz.

İnegöl Mobilya Fiyatları Nasıldır?

İnegöl mobilya fiyatları, ödediğiniz ücrete nazaran aldığını hizmete göre oldukça uygundur. Tam bir fiyat performans ürünleri olan bu mobilyalara ödeyeceğiniz paraya göre alacağınız hizmet ve ince işçiliğe baktığınız da fiyatların gayet makul seviyelerde olduğunu göreceksiniz. Fason, fabrikasyon ve kalitesiz üretimin oldukça yayıldığı bu dönemde herkes el emeği ve kaliteli mobilya kullanmak ister. Bizler İnegöl Store Mobilya olarak sizlere bu hizmeti gayet uygun fiyatlara sağlamaktayız. Kalitesinden ve fiyatından memnun kalacağınız ürünlerimiz için renk seçimlerini ve ölçü bilgilerini seçerek sipariş oluşturabilirsiniz. Sipariş sırasında vermiş olduğunuz ölçülerin standart olması halinde teslimat süresi kısa tutulmakla birlikte, özel ölçü siparişinde minimum 20 iş günü teslim süresi olmaktadır.

Herkese keyifli alışverişler!

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