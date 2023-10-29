23 – 29 Ekim 2023 Astroloji haftalık yorum: 28 Ekim Akrep Burçları Ay Tutulmasına Dikkat!

29 Ekim Akrep burcu Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı her daim kutlu olsun. Ancak 29 Ekimden 1 gün öncesi yani 28 Ekim Akrep burcu ülkeler ve kişiler için son derece tehlikeli olabilir. Bilindiği üzere Filistin de Akrep burcu bir ülke olduğundan Filistin de 28 Ekimde tehlike de olabilir. 28 Ekimde deprem ve olumsuz hava koşulları her yönden kendini gösterebilir. 28 Ekimde yola çıkacakların son derece dikkatli olmaları gerekebilir.

28 Ekim Kanlı Ay Tutulması ! (Astroloji haftalık yorum)

28 Ekimdeki Ay Tutulması Kanlı olacak. Kanlı Ay Tutulması ne demek? Kanlı Ay Tutulmasında Güneşin Işınları Ay’a ulaşamıyor ve Ay Kızıl bir renk alıyor. 28 Ekimdeki Ay Tutulması -1 katsayısında olup (Astroloji haftalık yorum) Natal Güneş ve Marsı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan**, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova** olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Başak, Balık olanlara ise çeşitli fırsatlar verebilir.

28 Ekimdeki Kanlı Ay Tutulmasından Natal Marsı Balık olan İran’ın kazançı çıkması olasıdır. Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail’in ve Terazi burcu Netanyahu’nun Kanlı Ay Tutulmasından olumsuz etkiler almaları olasıdır. Natal Güneşi Akrep Marsı Koç olan Filistin ile Natal Güneşi Akrep Marsı Terazi olan Türkiye’Nin de 28 Ekimdeki Kanlı Ay Tutulmasına ülke güvenliği (deprem, terör, vs) açısından dikkat etmeleri gerekebilir.

28 Ekimdeki Kanlı Ay Tutulması en çok Natal Güneş ve/veya Marsı Aslan, Kova olanları olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski 28 Ekimdeki Kanlı Ay Tutulmasından olumsuz etkiler alabilir. 28 Ekimde Zelenski suikastlere açık olabilir. Bu arada Terazi burcu Putin de 28 Ekimdeki Ay tutulmasından olumsuz etkiler alabilir. Ay Tutulması Yükseleni Başak olan Putin’in 8.evinde olup 8.evin doğal yöneticisi Tr Plüton 5.ev ile 6.ev sınırındadır. Bu da Putin’in sağlık sorunlarına dikkat etmesi gerekebileceğine işaret etmektedir. Putin’in sağlık sorunları arasında karaciğer problemleri gözükmektedir.

28 Ekimde Tr Güneş -1 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Akrep, Koç, Boğa, Yengeç**, Aslan, Başak, Terazi, Oğlak**, Kova, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı İkizler, Yay olanlara çeşitli fırsatlar verebilir. 28 Ekimde Yengeç burcu ABD ile Oğlak burcu Rusya’nın birbirlerini Tr Güneş bazında olumsuz etkilemeleri olasıdır. 28 Ekimde ABD – Rusya arasında bir çatışma yaşanabilir. Bundan Natal Marsı Yay olan Putin karlı çıkabilir. Özetle 28 Ekimde karlı çıkan ülkeler İran ve Rusya’dır. (28 Ekim 2023 Akrep burcu Ay tutulması)

Hafta boyu Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail’in Tr Güneşden son derece olumsuz etkiler alması olasıdır. Tr Güneş bilhassa 23 Ekimde +5 katsayısında olup Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Terazi, Koç, İkizler, Yengeç**, Başak, Yay, Oğlak**, Balık olanları olumlu etkileyebilir.

23 Ekimde Natal Marsı Yengeç olan İran Başkanı İbrahim Reisi’nin Tr Güneşden son derece olumlu etkiler alması ve bunu İsrail’in aleyhine kullanması olasıdır. 23 Ekimde bilhassa Natal Marsı Yengeç, Oğlak olanlar Tr Güneşden son derece olumlu etkiler alıp bunu Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarının aleyhine kullanabilirler.

23 Ekimde ABD Başkanı Akrep burcu Biden’ın da Tr Güneşden olumsuz etkiler alması olasıdır. 23 Ekimde Akrep burcu Türkiye’nin de Tr Güneşe dikkat etmesi gerekebilir. Ama Türkiye’Nin Natal Marsı Terazi olduğundan bu olumsuz etkilerin yanı sıra bazı fırsatlar da elde edebilir.

23 ve 24 Ekim Tr Merkür yüksek katsayıda olup Natal Marsı Yengeç, Aslan, Oğlak, Kova olanları olumlu etkilemeye devam edebilir. Örneğin Natal Marsı Kova olan Elon Musk ile Natal Marsı Aslan olan Zelenski Tr Merkürden (anlaşma, sözleşme, bilgi, belge, vs) son derece olumlu etkiler alabilirler. 22 – 24 Ekimde Dünya çapında Merküryen bir anlaşma ve sözleşme beklenebilir. Ancak Tr Merkür 25 Ekimden itibaren katsayı düşürmeye başlıyor ve Merkürün olumsuz etkileri bilhassa Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarını vurabilir.

27, 28 Ekimde Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli 7.0 ve üzeri depremler olabilir. Maksimum süre 28 Nisan 2024’e kadardır. 28 Ekimde bilhassa Marmara, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve Ege bölgesinin son derece olumsuz etkiler aldığı görülmektedir. 28 Ekimde volkanik patlamalar, şiddet ve terör olayları, olumsuz hava şartları ve kazaları, yangın ve patlamalar da olasıdır.

27 ve 28 Ekim 7.0 ve üzeri çok şiddetli depremler olabilir. Deprem katsayısı -6 olduğundan maksimum süre 6 aya (28 Nisan) kadardır.

28 Ekim olumsuz hava koşulları ve kazalarına dikkat.

23 Ekimde Ons Altın haftaya yüksek başlasa da hafta sonuna doğru yani 27 Ekimde Ons Altın düşebilir.

23 Ekimde Ons Gümüş haftaya yüksek başlasa da hafta sonuna doğru yani 27 Ekimde Ons Gümüş düşebilir.

23 Ekimde Petrol haftaya yüksek başlasa da haftasonu yani 28 Ekimde diğer günlere göre düşebilir.

25 Ekimde Dolar TL karşısında diğer günlere göre yükselebilir.

23 Ekimde Bitcoin diğer günlere göre yükselse de 28 Ekimde düşebilir.

23, 26 ve bilhassa 27 Ekimde Euro Dolar karşısında yükselebilir.

23 Ekimde Bist100 yükselse de 26 ve 27 Ekimde Bist100 düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

23 Ekim Haftası boyunca Akrep burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yengeç, Oğlak burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————

(28 Ekim 2.ev AY Tutulması Dikkat)

Yükselen Boğa ——————————

(28 Ekim 1.ev AY Tutulması Dikkat)

Yükselen İkizler ——————————

(28 Ekim 12.ev AY Tutulması Dikkat)

Yükselen Yengeç ——————————

(28 Ekim 11.ev AY Tutulması Dikkat)

Yükselen Aslan ——————————

(28 Ekim 10.ev AY Tutulması Dikkat)

Yükselen Başak ——————————

(28 Ekim 9.ev AY Tutulması Dikkat)

Yükselen Terazi ——————————

(28 Ekim 8.ev AY Tutulması Dikkat)

Yükselen Akrep ——————————

(28 Ekim 7.ev AY Tutulması Dikkat)

Yükselen Yay ——————————

(28 Ekim 6.ev AY Tutulması Dikkat)

Yükselen Oğlak ——————————

(28 Ekim 5.ev AY Tutulması Dikkat)

Yükselen Kova ——————————

(28 Ekim 4.ev AY Tutulması Dikkat)

Yükselen Balık ——————————

(28 Ekim 3.ev AY Tutulması Dikkat)