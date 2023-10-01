FIP RISE Padel Turnuvası 25-29 Ekim 2023’te Türkiye’de gerçekleşecek

Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) Türkiye Temsilcisi Padel İstanbul Spor Kulübü ev sahipliğinde; Uluslararası Padel Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle gerçekleşen, Türkiye’nin Uluslararası Padel Turnuvası “FIP RISE TÜRKİYE” 25-29 Ekim 2023 tarihleri arasında ikinci kez ALİ BEY CLUB Manavgat’ta gerçekleşecektir.

Her seviyeden oyuncuya açık olan bu turnuvanın son kayıtları 18 Ekim 2023 tarihi itibari ile kapandı. 20 ülkeden 40 takım turnuvaya kayıt oldu. Dünya klasmanında ilk 100’den 13 takımın yer aldığı bu turnuvanın sponsorları CUPRA Türkiye, AS Teknoloji ve Ali Bey Club otelidir.

Antalya Manavgat’ta düzenlenecek eleme turları 26 Ekim tarihinde, birinci tur ve çeyrek final müsabakaları 27-28 Ekim tarihlerinde, yarı final ve final müsabakaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tamamlanacaktır.

Yarı final ve final müsabakaları Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) youtube kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.