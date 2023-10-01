Eczacılık Akademisi 2023 Bilim Ödülüne Prof. Dr. Çadırcı Layık Görüldü

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından, bilimsel araştırmaları ve çalışmaları ile eczacılık bilimlerine evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına takdim edilen Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi 2023 Bilim Ödülü; Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Çadırcı’ya verildi.

Daha önce yine Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından 2012 yılında 40 yaş altı üstün başarılı genç araştırmacılara verilen teşvik ödülüne layık görülen Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Çadırcı, Eczacılık Akademisi 2023 Bilim Ödülünü alarak önemli bir başarı elde etti.

Prof. Dr. Çadırcı ödülünü Ankara Üniversitesi Rektörü ve eski milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar’dan alırken, ödül takdim töreninde Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney ve Erzurum Eczacı Odası Başkanı Ecz. A. Caner Güven de yer aldı.

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından 2005 yılından bu yana verilmekte olan Eczacılık Akademisi Bilim Ödülüne layık görülmenin gurur verici olduğunu belirten Prof. Dr. Çadırcı, eczacılık bilimlerine verilen katkılarla Atatürk Üniversitesi ismini daima yukarı taşımak için çalışacaklarını belirterek, bilim insanlarına verdiği değer ve desteği için Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.

Eczacılık Akademisi 2023 Bilim Ödülünün Atatürk Üniversitesinden bir öğretim üyesine verilmesinin üniversite için mutluluk kaynağı olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, elde edilen başarı dolayısıyla Prof. Dr. Elif Çadırcı’yı tebrik etti.

“Bu ödül üniversitemizin sahip olduğu bilgi ve tecrübenin yanı sıra araştırma ve geliştirme konusuna verdiği önemin bir meyvesi. Bu ve benzeri başarı ödülleri, akademisyenlerimizin çalışmalarında motivasyon kaynağı olacak, onlara güç, ivme ve enerji kazandıracaktır” diyen Rektör Çomaklı, bilim dünyasına yön vererek ülkemizin önünü açacak tüm akademisyenlerin daima destekleneceğini vurguladı.

KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRLÜĞÜ – 17.10.2023