16 – 22 Ekim 2023 Astroloji haftalık yorum: 16 Ekim Yoğun 22 Ekim Merkür Süper!

30 Eylül için 4 yıl önceden 2023 yılının en yoğun günü demiştik. Çünkü Tr Mars ve Plüto -2 katsayısındaydı. Bu da ölüm, yıkım ve bitişleri sembolize ediyordu. 30 Eylülden tam 6 gün sonra son 50 yılın en büyük İsrail – Filistin savaşı çıktı. Bu savaşa yakın bir zamanda İran da dahil olabilir. Allah ülkemizi savaştan ve depremden korusun!

16 Ekim haftasının en yoğun günü 16 Ekim Pazartesidir. Ekim Ayı Tarihe 2023 yılının en zorlu ayı olarak tarihe geçebilir. 16 Ekime 09 Ekimde olacak olası yıkıcı olaylar da yansıyabilir. (Astroloji haftalık yorum) 16 Ekimde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, olumsuz hava koşulları ve kazaları olasıdır. 16 Ekimde Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burcuna denk gelen evlerimize dikkat etmemiz gerekebilir. Hafta boyu ve bilhassa 22 Ekimde İkizler burcu evimiz son derece olumlu etkiler alacağından İkizler burcu evimize sığınabiliriz.

22 Ekim Dünya Çapında Merküryen Bir Sözleşme Olası!

16 Ekim haftası boyunca Tr (Transit) Mars Natal Marsı Aslan ve Kova olanları son derece olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski Tr Marsdan (Koç burcu Blinken’dan, NATO’dan) son derece olumlu etki alırken Terazi burcu Putin’in Mars yüzünden zorlanması olasıdır. 16 Ekim haftası boyunca Mars Transiti yükselen burcu Başak olan Putin’in 3.evindedir. 3.ev yakın çevre ve iletişim evidir. Akrep burcundaki Tr Merkür de Putin’in 3.evindedir. Kova burcu Zelenski’nin Tr Merkür ve Marsdan alacağı olası olumlu etkiler Putin’in keyfini kaçırabilir. Belki Ukrayna – Rusya arasında olası bir ateşkes anlaşması Putin’i olumsuz etkileyebilir. 22 Ekimde Zelenski’nin NATO’yu arkasına alması ve Merküryen ve Marsiyen açıdan güçlenmesi olasıdır.

22 Ekimde Natal Marsı Kova olan Elon Musk da Tr Merkür ve Marsdan (Astroloji haftalık yorum) son derece olumlu etkiler alabilir. Elon Musk’ın kazançlı bir anlaşma yada sözleşmeye imza atması yada iletişim konusunda bir atak yapması beklenebilir.

22 Ekimde Natal Marsı Aslan olan İsrail ve Başbakanı Netanyahu da Tr Merkürden olumlu etkiler alabilir. İsrail ve Netanyahu’nun 22 Ekimde Merküryen bir sözleşmeye yada anlaşmaya imza atmaları olasıdır. 22 Ekimdeki Merkür herkese akıl ve fikir verebilir. Kişisel olarak 22 Ekimde Merkür hangi evinizdeyse o konularda olumlu haberler alabilirsiniz.

Hafta boyu ve bilhassa 22 Ekimde Natal Marsı Yengeç, Aslan, Oğlak, Kova olanlar Tr Merkürden son derece olumlu etkiler alabilirler. 22 Ekimde Dünya genelinde iletişimle ilgili (internet, vs) bilimsel çalışmalarda önemli keşifler olabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 19, 20, 22 Ekimde Tr Güneş Natal Marsı Yengeç ve Oğlak olanları son derece olumlu etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları ise olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Yengeç olan İran Başbakanı İbrahim Reisi’nin 22 Ekimde ön plana çıkması ve Boğa burcu İsrail’i olumsuz etkilemesi olasıdır.

16 Ekim Astro Carto Grafide zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir. 16 Ekimde belirgin bir şekilde Gölcük ve Bolu-Düzce hattının Güneş, Ay, Jüpiter ve Uranüsden olumsuz etkiler aldığı görülmektedir.

16 Ekim zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

16 Ekim olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

Ons Altın 19 Ekim ve bilhassa 22 Ekimde diğer günlere göre yükselebilir. 22 Ekim Pazara geldiğinden yükseliş 23 Ekime kayabilir.

Ons Gümüş 19 Ekim ve bilhassa 22 Ekimde diğer günlere göre yükselebilir. 22 Ekim Pazara geldiğinden yükseliş 23 Ekime kayabilir.

Petrol 20 ve bilhassa 22 Ekimde diğer günlere göre yükselebilir.

19 ve 20 Ekimde Dolar yükselebilir.

21 Ekimde Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

Euro 16 Ekim ve bilhassa 22 Ekimde Dolar karşısında düşebilir.

Bist100 17 Ekimde diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir

16 Ekim Haftası boyunca Boğa, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————

(22 Ekim 8.ev Mars ve Merkür Süper, 7.ev Güneş Süper)

Yükselen Boğa ——————————

(22 Ekim 7.ev Mars ve Merkür Süper, 6.ev Güneş Süper)

Yükselen İkizler ——————————

(22 Ekim 6.ev Mars ve Merkür Süper, 5.ev Güneş Süper)

Yükselen Yengeç ——————————

(22 Ekim 5.ev Mars ve Merkür Süper, 4.ev Güneş Süper)

Yükselen Aslan ——————————

(22 Ekim 4.ev Mars ve Merkür Süper, 3.ev Güneş Süper)

Yükselen Başak ——————————

(22 Ekim 3.ev Mars ve Merkür Süper, 2.ev Güneş Süper)

Yükselen Terazi ——————————

(22 Ekim 2.ev Mars ve Merkür Süper, 1.ev Güneş Süper)

Yükselen Akrep ——————————

(22 Ekim 1.ev Mars ve Merkür Süper, 12.ev Güneş Süper)

Yükselen Yay ——————————

(22 Ekim 12.ev Mars ve Merkür Süper, 11.ev Güneş Süper)

Yükselen Oğlak ——————————

(22 Ekim 11.ev Mars ve Merkür Süper, 10.ev Güneş Süper)

Yükselen Kova ——————————

(22 Ekim 10.ev Mars ve Merkür Süper, 9.ev Güneş Süper)

Yükselen Balık ——————————

(22 Ekim 9.ev Mars ve Merkür Süper, 8.ev Güneş Süper)