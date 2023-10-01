TÜKODER, “Emeklilik Külfet Değildir, Yıllarca Çalışılarak Kazanılmış Haktır!!

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus yapılacak olan 5 bin Tl ödeme ile ilgili TÜKODER Tüketiciyi Korum Derneği Genel merkezi tarafından yapılan açıklamayla tepki gösterildi.

“Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağı duyurusu talihsiz bir açıklamadır. Yıllarca çalışarak ülke ekonomisine artı değer katmış biz emekli tüketicilerin aklı ile alay etmektir.

Anayasa ile teminat altına alınan sosyal devlet ilkesinin gereği, Devlet; tüm vatandaşlarını yaşamlarının sonuna kadar asgari bir refah düzeyinde tutmak için Sosyal Güvenlik sistemini kurmuştur.

Emekliler kimsenin parasını gasp etmiyor, kimseden haraç istemiyor, kimseden sadaka da dilenmiyor, kendi çalıştıkları süre boyunca ödedikleri primlerin karşılığı olarak insanca yaşayabileceği emekli maaşı talep ediyor. Emekli, kimseye yük değildir. Emekliler tüm vatandaşları kapsayan sosyal güvenlik sistemi içerisinde çalışmışlardır.

Açlığa mahkûm edilen, asgari ücretin yarısı maaş alan emeklilere sadaka verir gibi “bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme” açıklaması ülkenin gerçeğinden uzaktır. Üstelik de çalışmayan emeklilere verilecek olması ayrı bir garabettir. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.

Emekliler; yıllarını çalışarak geçirmiş, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemiş, emekli olmuş, geçinemeyip tekrar çalışmak zorunda kalmış ise bu ülkenin ayıbıdır. Emekliler, dünyanın diğer ülkelerinde sosyal hayatlarını geçim endişesi çekmeden sosyal aktiviteler ile sürdürürken bizim ülkemizde çalışmak zorunda kalıyor ise bu ülkenin ayıbıdır.

Verilen maaş ile yeterli beslenecek gıdaya dahi ulaşamayan emekliler açlık ve yoksulluk içinde yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor.

Yıllarca emeklilik için devlete ödeme yapan tüketicilerin aldığı aylık yük olamaz, kazanılmış yasal haktır. Devlet bütçe yaparken, harcamalarını plânlarken bunu dikkate almak zorundadır.

Yıllarca çalışıp ülke ekonomisine değer katmış biz emekli tüketiciler insanca yaşamak için hakkımız olanı istiyoruz.

MAAŞLARIMIZ ACİL VE İVEDİ OLARAK İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİMİZ SEVİYEYE YÜKSELTİLMELİDİR!

İNSAN, HAKLARI İLE İNSANDIR!

SADAKA DEĞİL, İNSANCA YAŞAM İÇİN HAKLARIMIZI VERİN!