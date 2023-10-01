‘Ruha Şifa Hüsn-ü Hat’ sergisi İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününde

Albayrak Grubu, genç sanatseverleri ve usta hattatları buluşturmaya devam ediyor. “Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” sergisinin açılışı, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. “Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” eserleri, psikolojik sağlamlık olgusunun geleneğimizde nasıl icra edildiğine dair çalışmaları içeriyor. Sergi, 10- 30 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Her yıl farklı bir tema etrafında hat eserlerini bir araya getiren Albayrak Grubu, Ruh Sağlık Derneği ve Kim Psikoloji iş birliğinde, ruh sağlığı alanında bir hüsnü hat sergisi yapmak amacıyla yola çıktı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi ev sahipliğinde yarın saat 18.00’da açılacak “Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Psikolojik sağlamlık, psikolojik esneklik, psikolojik iyi oluş temalarının konu olarak seçildiği sergide, Arapça Osmanlıca ve Türkçe yazılarda ruh sağlığı ile ilgili söylenmiş yazılmış birbirinden güzel hatları bir araya getiriyor. Türkçe ve İngilizce olarak hat yazılarının hem metin hem videolarla birleştirildiği sergi, 10- 30 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Sergi, İslam Sanatları özelinde yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri: “İslam sanatı, köklü bir geçmişe sahip olup insanın ruh dünyasıyla yakın bir bağlantı kurar ve İslam Medeniyetleri, yüzyıllar boyunca sanatı kendini ifade etme aracı olarak görmüştür. Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi de, aynı bilinçle ruhumuza şifa olacak ayet-i kerimeler ve hadisler güzel yazım örneklerinden oluşuyor. Bu sergimiz, sanatseverlere sadece yeni eserlerle buluşma fırsatı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda psikolojik sağlamlık arayışına farklı bir ufuk açarak İslam Sanatları özelinde yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Açtığımız bu pencerenin sükûnete, huzura ve şifaya ulaştıracak bir yol olacağını umuyoruz.” İfadelerini kullandı.

Arapça Osmanlıca ve Türkçe yazılarda birbirinden güzel hatlar bir araya getirildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, “Bizler geçmişin bilboardları olan geleneğimizdeki başa çıkma mekanizmaları hat yazılarımızı tekrar hatırlamak ve hatırlatmak ve bizi geçmişte güçlü kılan geleneklerimizden beslenerek şifayı aramak için 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününde bir sergi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Akgül, “Malumunuz olduğu üzere pandeminin ve depremin psikolojik etkileri her geçen gün daha belirgin ortaya çıkmaktadır. Çok şükür biyolojik olarak belki hepimiz enfekte olmadık, enkaz altında kalmadık, buna rağmen psikolojik olarak hepimiz bir miktar enfekte olduk ve yıkıldık. Ve biyolojik salgın bittiğinde maalesef psikolojik salgının yıkıcı etkileri bulaşmaya devam edecek. Önümüzdeki yılların en önemli temalarından olacak psikolojik sağlamlık, psikolojik esneklik, psikolojik iyi oluş kavramları sık sık vurgulanacak.

Bizler de geçmişin bilboardları olan geleneğimizdeki başa çıkma mekanizmaları hat yazılarımızı tekrar hatırlamak ve hatırlatmak ve bizi geçmişte güçlü kılan geleneklerimizden beslenerek şifayı aramak için 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününde bir sergi gerçekleştiriyoruz.

Ruh sağlığı alanında bir hüsnü hat sergisi yapmak amacıyla çıktığımız bu yolda başta Arapça Osmanlıca ve Türkçe yazılarda ruh sağ sağlığı ile ilgili söylenmiş yazılmış güzel hatları bir araya getirdik. Türkçe ve İngilizce olarak hat yazılarındaki hikmetli yolcuğumuzu hem metin hem videolarla birleştirdik.” ifadelerini kullandı.

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