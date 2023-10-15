09 – 15 Ekim 2023 Burç Yorumları: 14 Ekim Güneş Tutulması Hayatınızı Nasıl Değiştirecek?

09 Ekim Haftanın En Yoğun günü olup bugünde olacak olumsuz olaylar 14 Ekimdeki Güneş Tutulmasına bağlanabilir. Oysa Güneş Tutulmasının katsayısı +2 olup Natal Marsı Terazi, Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Yay, Oğlak, Kova olanları olumlu etkileyebilir.

09 Ekimde Akrep burcu evimiz -5 katsayısında olacağından bu evin konularına çok dikkat etmek gerekebilir. Örneğin yükselen Aslanların 4.evi Akrep olduğundan 4.evi sembolize eden ev, aile, anne ile ilgili konularda olumsuz olaylar beklenebilir. Yükselen Aslanların 4.evin doğal yöneticisi Tr Ay 09 Ekimde Aslan burcunda 1.evde olacağından ev ve aile ile ilgili olumsuz olaylara yükselen Aslanların kendileri neden olabilir.

09 Ekimde zayıf fay hatlarında 7.0 ve üzeri depremler (Maksimum 5 ay içinde), olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir. 09 Ekimde Tr Plüto -2 katsayısında olduğundan Dünya genelinde toplu ölümler artabilir, yeni salgınlar çıkabilir, nükleer kaza ve tehlike artabilir. Bu olayların medyaya yansıması bir kaç günü alabilir.

09 Ekimde Tr Plütondan (-2) Natal Güneş ve Marsı Oğlak, Koç**, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Terazi**, Akrep, Yay, Kova olanlar olumsuz etki alırken Natal Marsı Başak, Balık olanlar ise çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Örenğin Terazi burcu Azerbaycan’In Natal Marsı Başak olan Ermenistan’a dikkat etmesi gerekebilir. Yada Terazi burucu Putin’in Natal Marsı Balık olan Andrei Troshev’e (Wagner’in eski komutanı) ve/veya Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a dikkat etmesi gerekebilir. Bu kişiler Putin’i Tr Plüton üzerinden aldatabilir yada yanıltabilir.

09 – 15 Ekim 2023 Burç Yorumları: 30 Eylülde olduğu gibi 09 Ekimde de Nükleer Tehlike Devam Ediyor!

09 Ekimde Tr Plütondan bilhassa Koç ve Terazi burçları diğer burçlara göre daha çok olumsuz etki alabilir. 09 Ekimde Terazi burcu Putin Natal Marsı Başak olan Ukrayna’dan yıpratıcı olumsuz etkiler alabilir. Tıpkı 30 Eylülde olduğu gibi 09 Ekimde de Tr Plüton -2 katsayısında olduğundan Dünyayı Nükleer bir Tehlike yada bir Salgın Tehlikesi bekliyor olabilir.

14 Ekim Güneş Tutulmasından 1 gün Sonrası Koç, Yengeç, Terazi, Oğlaklar Tehlike!

14 Ekimdeki Güneş Tutulması Natal Marsı Terazi, Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Yay, Oğlak, Kova olanlara fırsatlar sunarken 15 Ekimde Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlar Tr Ay (+4) ve Mars (+3) hangi evlerindeyse o konularda olumsuz etkiler alabilirler. Örneğin Terazi burcu Putin’in 15 Ekim Pazar günü Natal Marsı Aslan olan Zelenski’den son derece olumsuz etkiler alabilir. Astrolojik olarak Zelenski’nin Koç burcu Marsiyen NATO’Yu arkasına aldığı görülüyor.

15 Ekimde Terazi burcu Suriye’nin ve/veya Yengeç burcu Irak’In içinde de terör saldırıları yada ABD, İran gibi başka ülkelerin saldırıları olası olabilir. 15 Ekimde kişisel olarak Terazi, Koç, Yengeç, Oğlak olanların Tr Ay ve Mars bazında Natal Marsı Boğa, İkizler, Aslan**, Başak, Akrep, Yay, Kova**, Balık olanlara dikkat etmeleri gerekebilir.

28 Ekimdeki Ay Tutulması Daha Tehlikeli !

14 Ekimdeki Güneş Tutulmasının katsayısı +2 olduğundan olumlu etki alan kişilere cesaret ve canlılık verebilir. Ancak 28 Ekimdeki Ay Tutulmasının katsayısı -1 olduğundan şiddetli depremler (7.0 ve üzeri) olasıdır. 28 Ekimdeki Deprem Katsayısı -6 olduğundan maksimum 6 içinde (28 Nisan) Dünyanın en zayıf fay hattında şiddetli depremler olabilir. 28 Ekim yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramından 1 gün öncesi Akrep burcu Türkiye’yi Ay Tutulması son derece olumsuz etkileyebilir.

09 Ekim Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde 7.0 ve üzeri şiddetli depremler, toprak kaymaları, volkanik patlamalar, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları beklenebilir.

09 Ekim zayıf fay hatlarında 7.0 ve üzeri şiddetli depremler olabilir. Maksimum süre 5 aydır.

09 Ekim olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

10 ve 15 Ekimde Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir. 15 Ekim Pazar günü olduğundan yükseliş 16 Ekime yansıyabilir.

10 ve 15 Ekimde Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir. 15 Ekim Pazar günü olduğundan yükseliş 16 Ekime yansıyabilir.

10 ve 15 Ekimde Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

11 Ekim Dolar TL karşısında yükselebilir.

Bitcoin 13, 14, 15 Ekimde düşebilir.

Dolar Euro karşısında 11 ve 15 Ekimde yükselebilir.

Bist100 13 Ekimde diğer günlere göre yükselebilir.

09 Ekim Haftası boyunca Terazi burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————

(09 Ekim 10.ev Plüto dikkat, 14 Ekim 7.ev Güneş iyi)

Yükselen Boğa ——————————

(09 Ekim 9.ev Plüto dikkat, 14 Ekim 6.ev Güneş iyi)

Yükselen İkizler ——————————

(09 Ekim 8.ev Plüto dikkat, 14 Ekim 5.ev Güneş iyi)

Yükselen Yengeç ——————————

(09 Ekim 7.ev Plüto dikkat, 14 Ekim 4.ev Güneş iyi)

Yükselen Aslan ——————————

(09 Ekim 6.ev Plüto dikkat, 14 Ekim 3.ev Güneş iyi)

Yükselen Başak ——————————

(09 Ekim 5.ev Plüto dikkat, 14 Ekim 2.ev Güneş iyi)

Yükselen Terazi ——————————

(09 Ekim 4.ev Plüto dikkat, 14 Ekim 1.ev Güneş iyi)

Yükselen Akrep ——————————

(09 Ekim 3.ev Plüto dikkat, 14 Ekim 12.ev Güneş iyi)

Yükselen Yay ——————————

(09 Ekim 2.ev Plüto dikkat, 14 Ekim 11.ev Güneş iyi)

Yükselen Oğlak ——————————

(09 Ekim 1.ev Plüto dikkat, 14 Ekim 10.ev Güneş iyi)

Yükselen Kova ——————————

(09 Ekim 12.ev Plüto dikkat, 14 Ekim 9.ev Güneş iyi)

Yükselen Balık ——————————

(09 Ekim 11.ev Plüto dikkat, 14 Ekim 8.ev Güneş iyi)