Kadın Cinayetleri Nasıl Önlenecek

Gün geçmiyor ki Ülkemizin bir bölgesinden Kadına Şiddet veya Kadın Cinayeti haberleri almayalım. Bu haberlerde bütün toplumu tedirgin etmeye yetiyor. Peki bu şiddet ve cinayetler bitirilmezse bile azaltılmaz mı diye düşünüyoruz ama maalesef artmaya devam ediyor.

Bizde ne yapılabilir dedik ve konuyu etraflıca incelemeye ve araştırmaya karar verdik. Kadına Şiddet ve Cinayetlerin geçmişine baktık ama maalesef bu suç insanlık tarihi boyunca işlenmiş ve günümüze kadarda süregelmiştir

Kadına şiddet ve cinayetler neden işleniyor diye araştırdık ve şu gerçeğe ulaştık. Şiddet ve cinayetlerin sebeplerini şöyle bulduk.

*cinsiyetçi bir aile toplumu olmamız

*Boşanmalar veya ayrılıklar

*Sosyo ekonomik faktörler

*Kıskançlık ve geçimsizlik

*aile içi töre ve namus cinayetleri

Gelelim şiddet ve cinayetlerin nasıl işlendiğine. İşlenen cinayetler çoğunlukla ateşli silah ve kesici aletler bıçak vb. işleniyor. Cinayetlerin failler ise eşler, boşanmış veya ayrılmış eski eşler, arkadaşlık isteği reddedilmiş kişiler, ekonomik tartışma sonuçları, kan davaları, namus veya töre cinayetleri olarak karşımıza çıkıyor.

İşlenen her şiddet ve cinayetin birisi aile fertlerinden biri tarafından işleniyor. Her cinayetten birinde kadınlar şiddet veya tecavüze maruz kalıyor. Son yıllara bakıldığında ise maalesef şiddet ve cinayetlerde artışlar gözlemleniyor. Ancak 2020 yılında Ardahan, Artvin, Bitlis, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Kırklareli, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerinde hiç kadın cinayeti işlenmemiş.

En çok kadın cinayetleri işlenen iller ise, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Şırnak, Mersin, Konya, Kocaeli ve Bursa illerinde meydana gelmiş. Netice olarak Kadın cinayetleri hemen bitirilemeyeceğine göre, nasıl azaltılacak sorusu soruluyor.

Nelere öncelik verilmesi gerektiğini ise şöyle sırlamak yerinde olacaktır

1- Siyasi iradelerin inançla mücadele etme kararlılığı olması gerekiyor,

2-Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri başkanlığında bu konuda bilgilendirme ve bilinçlendirme görevleri düşüyor,

3- Kolluk kuvvetlerine yeterli kadro verilmeli ve önleyici çalışmaların arttırılması sağlanmalıdır.

4- Bizleri yönetenleri ve tüm siyasilerinde ayrımcı, tehdit ve hakaret içeren söylemler yerine yapıcı ve birleştirici olmaları da olumlu netice verecektir.

5– Toplum ve ailelerin eğitim düzeylerinin yükseltilmesi sağlanmalıdır,

6-Adli kurumlarda yasalar çerçevesinde caydırıcı olacak kararlar vermeleri ile bu suçlarda azalmalar olabileceği kanaatimiz inceleme ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

Toplum olarak kadına şiddeti ve cinayetleri nefretle kınıyor, lanetliyoruz.

Kadına şiddetin ve cinayetlerin olmadığı güzel günlerde buluşmak üzere.

Yılmaz Uğurluakan