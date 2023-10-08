02 – 08 Ekim 2023 Burç Yorumları 02 ve 08 Ekim Dikkat!

Bu hafta burçlar için kritik! 2023 burç yorumlarına göz atmadan geçmeyin. Haftanın En düşük katsayılı günü 02 ve 08 Ekimdir. Haftaya yoğun bir günle başlayıp yoğun bir şekilde bitirebiliriz. Hafta boyu Yay ve Kova burcu evlerimiz diğer evlerimize göre daha düşük katsayıda olacaktır. Yengeç ve Oğlak burcu evlerimiz ise nispeten daha iyi konumdadır.

02 Ekimde zayıf fay hatlarında şiddetli depremlere, 06 Ekimde ise olumsuz hava koşulları ve kazalarına karşı dikkatli olmakta fayda vardır. Venüs Transiti hafta boyu düşük katsayıda olup bilhassa 04, 06, 07, 08 Ekimde -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Aslan, Koç, Boğa, İkizler**, Başak, Terazi, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Yengeç, Oğlak olanları ise olumlu etkileyebilir. Örneğin hafta boyu İkizler burcu İmamoğlu ile Yay burcu Kılıçdaroğlu Venüsyen (sosyal ve siyasi) konularda karşı karşıya gelebilirler.

04, 06, 07, 08 Ekimde İkizler burcu Trump Venüsyen (sosyal ve siyasi) konularda son derece olumsuz etkiler alabilir. İkizler ve Yay burcunu olumsuz etkileyen Venüs Transiti her türlü iletişimde yavaşlık ve aksaklıklara da işaret edebilir. İletişim ve ulaşımdaki ihmaller hava, kara ve deniz yollarında kazaları da beraberinde getirebilir. Uçak kazalarında artışlar yaşanabilir. Internet yavaşlayabilir. Bazı ülkelerde grevler de olabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 02 Ekimde Satürn Transiti -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Balık, Boğa, İkizler, Aslan, Başak, Akrep, Yay, Kova olanları olumsuz yönde etkileyebilir. Satürn Transiti Natal Marsı Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları ise olumlu yönde etkileyebilir. Satürn düşük katsayıda engel ve yasaklara işaret etmektedir. Bazı yerlerde iletişim ve ulaşımda Satürn yüzünden engel ve yasaklar oluşabilir.

02 Ekimde Satürnün Boğa – Akrep eksenine yaptığı olumsuz etki yüzünden ekili dikili alanlarda, yer altı kaynaklarında kıtlık olabilir. Satürnün İkizler – Yay eksenine yaptığı olumsuz etki ise iletişim ve ulaşım alınında yetersizliklerin oluşmasıdır. Satürnün Balık – Başak eksenine yaptığı etki sağlık ve hizmet alanındaki yetersizliklere işaret edebilir. Satürnün Aslan – Kova eksenine yaptığı olumsuz etki ise elektrik ve elektronik aletlerin bozulması yada otoriter rejimlerin bu aletleri kısıtlaması anlamına gelebilir. Kişisel olarak Satürnden olumsuz etki alanlar Tr Satürn hangi evinizdeyse o konulara dikkat etmelisiniz.

05 Ekim Ay İkizler burcunda ve +4 katsayısında olup bilhassa Natal Marsı Koç, Başak, Terazi, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. 05 Ekimde Tr Ay hangi evimizdeyse o konularda verim ve güvenliğimiz artabilir. 05 Ekimde Yengeç burçlarının katsayısı artacağından kendilerine olan güvenleri de yerine gelebilir. Özellikle Natal Güneşi Yengeç Marsı Balık olan Meral Akşener’in Tr Ay hangi evindeyse o konularda verim ve güvenliğini arttırması olasıdır.

02 Ekim Astro Carto Grafide zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, toprak kaymaları, göçükler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar artabilir.

02 Ekim zayıf fay hatlarında 7.0 ve üzeri depremler olabilir. Katsayı -4 olduğundan maksimum süre 4 aydır (02 Şubata kadar).

06 Ekim olumsuz hava koşulları ve kazalarına dikkat.

Ons Altın 02 Ekimde haftaya düşük başlasa da 03 Ekimde diğer günlere göre yükselebilir.

Ons Gümüş 05 Ekimde diğer günlere göre yükselebilir.

04 Ekimde Petrol düşse de 05 Ekimde yükselebilir. 04 – 05 Ekimde Petrolde bir dalgalanma olabilir.

03 Ekimde Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

05 Ekimde Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

04 Ekimde Dolar Euro karşısında da yükselebilir.

Bist100 02 Ekimde haftaya düşük başlasa da 05 ve 06 Ekimde yükselebilir.

02 Ekim Haftası boyunca Yay, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yengeç, Oğlak burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————

(02 ve 08 Ekim 5.ev Venüs, 12.ev Satürn Dikkat, 05 Ekim 3.ev Ay Süper)

Yükselen Boğa —————————————————

(02 ve 08 Ekim 4.ev Venüs, 11.ev Satürn Dikkat, 05 Ekim 2.ev Ay Süper)

Yükselen İkizler —————————————————

(02 ve 08 Ekim 3.ev Venüs, 10.ev Satürn Dikkat, 05 Ekim 1.ev Ay Süper)

Yükselen Yengeç —————————————————

(02 ve 08 Ekim 2.ev Venüs, 9.ev Satürn Dikkat, 05 Ekim 12.ev Ay Süper)

Yükselen Aslan —————————————————

(02 ve 08 Ekim 1.ev Venüs, 8.ev Satürn Dikkat, 05 Ekim 11.ev Ay Süper)

Yükselen Başak —————————————————

(02 ve 08 Ekim 12.ev Venüs, 7.ev Satürn Dikkat, 05 Ekim 10.ev Ay Süper)

Yükselen Terazi —————————————————

(02 ve 08 Ekim 11.ev Venüs, 6.ev Satürn Dikkat, 05 Ekim 9.ev Ay Süper)

Yükselen Akrep —————————————————

(02 ve 08 Ekim 10.ev Venüs, 5.ev Satürn Dikkat, 05 Ekim 8.ev Ay Süper)

Yükselen Yay —————————————————

(02 ve 08 Ekim 9.ev Venüs, 4.ev Satürn Dikkat, 05 Ekim 7.ev Ay Süper)

Yükselen Oğlak —————————————————

(02 ve 08 Ekim 8.ev Venüs, 3.ev Satürn Dikkat, 05 Ekim 6.ev Ay Süper)

Yükselen Kova —————————————————

(02 ve 08 Ekim 7.ev Venüs, 2.ev Satürn Dikkat, 05 Ekim 5.ev Ay Süper)

Yükselen Balık —————————————————

(02 ve 08 Ekim 6.ev Venüs, 1.ev Satürn Dikkat, 05 Ekim 4.ev Ay Süper)