İSTANBUL’A YAĞMUR GELİYOR

İstanbul’da bu geceden itibaren yağışlı havanın etkili olması ve yağmur geçişlerinin hafta boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar da birkaç derece azalabilir.

İBB AKOM verilerine göre, İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor. Bugün güne 21°C’ler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte parçalı bulutlu bir gökyüzü ile başlandı.

Gün boyu benzer hava koşullarının yaşanması, gece saatlerinden sonra ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı bugün 27°C civarında seyredecek.

Öte yandan, İstanbul’da bu hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

Bulutlu bir gökyüzü ve rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (20-50km/s) esmesi beklenirken, rüzgârlar nedeniyle yarından itibaren sıcaklıkların 23-25°C aralığında mevsim normalleri civarı ve altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SEL VE TAŞKIN İHTİMALİNE DİKKAT!

Sonbahar mevsiminde kara ile deniz suyu sıcaklık farkı nedeniyle yağışın şiddeti ve miktarı sel veya taşkınlara sebep olabiliyor.

İBB Ekipleri bu nedenle cadde ve meydanlardaki mazgal, baca ve dere temizliklerini yapıyor. Caddeleri su altında bırakan çöp vb. maddelerin de yağış öncesi ilçe belediyeleri tarafından hızla toplanması da önem arz ediyor.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 10 Ekim’e kadar mevsim normalleri civarı ila 1 ila 3°C altında seyredeni öngörülüyor.