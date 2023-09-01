2023 Burç Yorumları: 25 Eylül – 01 Ekim Haftası ve 30 Eylül’ün Olumsuz Etkileri!

2023 Burç Yorumları: 25 Eylül – 01 Ekim Haftası ve 30 Eylül’ün olumsuz etkileriyle ilgili merakınızı gidermek için buradayız. Bu hafta, burçlarınızın neler söylediğini öğrenmek için harika bir fırsat sunuyor!

Burç bazında bakıldığında 25 Eylül haftası boyunca Koç, Terazi, Kova burcu evlerimizin katsayısı diğer evlere göre düşük olduğu görülmektedir. Yengeç ve Oğlak burcu evlerimiz ise diğer evlere göre son derece verimli olabilir.

30 Eylülde Tr Ay Koç burcunda -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Terazi, Yay, Oğlak, Kova olanları verim ve güvenlik açısından son derece olumsuz etkileyebilir. Örneğin Trump, Elon Musk, Putin, Zelenski, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu gibi isimlerin Tr AY hangi evlerindeyse o konularda verim ve güvenlikleri tehlike altında olabilir. Bu kişilerin Natal Güneş ve/veya Marsı Yengeç burcundan kişilere dikkat etmeleri gerekebilir. 30 Eylülde Yengeç burcu Elon Musk hem kendine hem de başkalarına zarar verebilir.

30 Eylülde Koç burcu NATO’nun da verim ve güvenliği düşebilir. 30 Eylülde NATO’ya saldırılar yada güvenlik açıkları meydana gelebilir. 30 Eylülde Yükselen burcunu Başak olarak tahmin ettğimiz Terazi burcu Putin’in Tr Ay ölüm evi olan 8.evinde olacaktır. 8.evin doğal yöneticisi Plüton ise Oğlak burcunda -2 katsayısında ve Putin’in 5.evindedir. 5.ev çocuklar, hobiler ve romantik ilişkiler evidir. 30 Eylülde Putin’in 8.evindeki Tr Ay çocuklarıyla, varsa sevgilisiyle yada hobileriyle ilgili ölümcül bir güvenlik açığı olabileceğine işaret etmektedir. Tr Plüton 6.eve de çok yakın olduğundan 6.evi sembolize eden iş arkadaşlarının, emrindeki görevlilerin yada sağlığının tehdit altında olduğuna işaret etmektedir.

Hafta boyu ve bilhassa 25, 27 Eylülde Venüs Aslan burcunda -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Aslan, Koç, Boğa, İkizler, Terazi, Akrep, Yay, Kova olanları Venüsyen konularda son derece olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin Putin, Biden, Trump, Zelenski gibi isimlerin Venüsü sembolize eden sosyal ve siyasi konulardan, mal-mülk, para ve toprak paylaşımı konularından olumsuz etkiler aldıkları görülmektedir. Bu kişilerin Natal Güneş ve/veya Marsı Boğa/Terazi burcundan kişilere dikkat etmeleri gerekebilir. Terazi burcu Putin’İn Venüsyen konularda (sosyal ve Siyasi) hem kendine hem de başkalarına zarar vermesi olasıdır.

Özellikle 25 ve 27 Eylülde Tr Venüs hangi evimizdeyse o konulardan kaynaklı harcamalarımız artabilir. 25 ve 27 Eylülde Natal Güneş ve/veya Marsı Boğa/Terazi olanların daha talepkar oldukları görülebilir. Örneğin Terazi burcu Putin’in 25 ve 27 Eylülde Zelenski’den toprak talebinde daha ısrarcı olduğu füzelerini çoğalttığı görülebilir.

30 Eylül Nükleer Bir Tehdit yada Bir Salgın!

30 Eylülde Tr Mars ve Plütonun -2 katsayısında olduğu görülmektedir. İkisi de yıkıcı gezegenler olup ölümü sembolize etmektedir. Mars Terazi burcunda ve Plüto Oğlak burcunda olup Natal Güneş ve Marsı Terazi**, Koç**, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan**, Akrep, Yay, Oğlak, Kova** olanları olumsuz Natal Marsı Başak, Balık olanları ise olumlu etkilediği görülmektedir. Örneğin Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski Tr Marsdan son derece olumsuz etkiler alırken Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Putin de Tr Plütondan son derece olumsuz etkiler alabilir.

30 Eylülde Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın (Natal Güneş Koç Mars Balık) hem Zelenski’ye hem de Putin’e Marsiyen ve Plütonik olumsuz etkiler vermesi olasıdır. 30 Eylülde olası bir nükleer saldırı yada kazadan Blinken ve ülkesi karlı çıkabilir.

30 Eylülde her ne kadar Zelenski Tr Mars ve Plütondan olumsuz etkiler alsa da kendi ülkesi olan Başak burcu Ukrayna son derece olumlu etkiler alabilir. 30 Eylülde olumlu etki alan diğer ülke Natal Marsı Başak olan Ermenistandır. 30 Eylül civarı Terazi burcu Azerbaycan’ın Natal Marsı Başak olan Ermenistana dikkat etmesi gerekebilir. 30 Eylülde Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir çatışma beklenebilir.

30 Eylülde Terazi burcu Suriye’nin içinde terör saldırıları ve hatta füzeler havada uçuşabilir. Suriye’Nin Natal Marsı Balık olan İran’a yada ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a dikkat etmesi gerekebilir. 30 Eylülde Terazi burcu Netanyahu’nun da saldırılara ve suikastlere açık olduğu görülmektedir.

30 Eylülde Akrep burcu Türkiye’nin Natal Marsı Balık olan İran ve Işid saldırılarına, Suriye’nin içindeki terör eylemlerine, yangın ve patlamalara ve Depremlere çok dikkat etmesi gerekebilir.

26 ve bilhassa 30 Eylülde Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında 7.0 ve üzeri bir deprem beklenebilir. Bu depremin maksimum süresi 3 ay içinde olabilir. Ayrıca bu bölgelerde şiddet, terör, yangın, patlama gibi olaylar daha fazla görülebilir. 30 Eylülde nükleer bir saldırı, kaza yada toplu ölümlere yol açan bir salgın olasıdır.

26 ve 30 EYlülde zayıf fay hatlarında 7.0 ve üzeri depremler olabilir. Bu depremler maksimum (katsayı -3 olduğundan) 3 ay içinde kendini gösterebilir.

30 Eylül olumsuz hava koşulları ve kazaları olasıdır.

27 ve 30 Eylülde Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

28 ve 29 Eylülde Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

27 Eylülde Petrol düşebilir ama 28 Eylülde tekrar yükselebilir. Petrol fiyatlarında 27 ve 28 Eylülde bir dalgalanma olabilir.

25 Eylülde Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

28 Eylülde Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

Bist100 hafta boyu düşük seyredebilir. Hele 30 Eylülde Bist100’ün katsayıları son derece düşeceğinden 29 EYlül Cuma günü Bist100 düşük bir kapanış yapabilir.

25 Eylül Haftası boyunca Koç, Terazi, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yengeç, Oğlak burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Yükselen Koç ————————-

(30 Eylül 7.ev Mars, 10.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Boğa ————————-

(30 Eylül 6.ev Mars, 9.ev Plüto Dikkat)

Yükselen İkizler ————————-

(30 Eylül 5.ev Mars, 8.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Yengeç ————————-

(30 Eylül 4.ev Mars, 7.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Aslan ————————-

(30 Eylül 3.ev Mars, 6.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Başak ————————-

(30 Eylül 2.ev Mars, 5.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Terazi ————————-

(30 Eylül 1.ev Mars, 4.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Akrep ————————-

(30 Eylül 12.ev Mars, 3.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Yay ————————-

(30 Eylül 11.ev Mars, 2.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Oğlak ————————-

(30 Eylül 10.ev Mars, 1.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Kova ————————-

(30 Eylül 9.ev Mars, 12.ev Plüto Dikkat)

Yükselen Balık ————————-

(30 Eylül 8.ev Mars, 11.ev Plüto Dikkat)