Yurtdışı Eğitim Fırsatları

Dünya standartlarında eğitim fırsatı sunan Kanada dil okulları ve üniversitelerinde eğitim almanın sağladığı ayrıcalıklarla kariyerinizi titizlikle sürdürebilirsiniz. Bu bağlamda ilgi duyduğunuz ve uzmanlaşmak istediğiniz alanda üniversite eğitimi almak için Kanada’da sizi bekleyen fırsatların neler olduğuna bir göz atmanız gerekir. ALFA Yurtdışı Eğitim 13 yıllık deneyimi ile bu süreçte öğrencilere danışmanlık vererek onlara yurt dışında alacakları eğitimlerde yardımcı olmaktadır.

Kanada

Kanada üniversite eğitimi ve Kanada dil okulu konusunda dünyanın en saygın eğitim kurumlarından bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Öğrencilerin dünyada saygın kabul edilen bir okulda eğitim görmesi akademik kariyerlerine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda dünyanın her ülkesinden öğrenciler Kanada’da üniversite eğitimi almak adına başvurular yapmaktadır. Eğitim standartları konusunda dünyanın en iyi 3 üniversitesinden biri olan Kanada’da siz de eğitim konusunda gerekli adımları atmak istemez misiniz? Kusursuz bir lisans eğitimi ve sonrasında sizi bekleyen iş fırsatlarıyla Kanada’da eğitim görmek bir başka olacak!

Kanada Dil Okulları

Toronto Dil Okulları,

Vancouver Dil Okulları,

Montreal Dil Okulları.

ILAC Kanada Dil Okulları,

ILSC Kanada Dil Okulları,

EC Kanada Dil Okulları,

Kaplan Kanada Dil Okulları,

SSLC Kanada Dil Okulları.

Kanada Sertifika ve Diploma

Kanada sertifika ve diploma programları lise sonrasında eğitim ile ilgili oldukça avantajlı bir süreci ifade eder. Kanada’da lise sonrasında eğitim üniversiteler ve sanat – yüksekokullar olmak üzere iki farklı kola ayrılmaktadır. Üniversiteler akademi ve mesleki eğitim vererek öğrencilerin farklı seviyelerde diploma almasına olanak sağlar. Sanat ve yüksekokullar ise farklı sanat dallarında sertifika ve diploma imkânı sağlar. Bu kapsamda öğrencilerin yaşamlarını sadece üniversite okuyarak değil ilgi duydukları alanlarda sanatsal ve mesleki eğitim alarak da sürdürmelerine imkân vardır.

Kanada Sertifika Programları Veren Okullar

Kanada’da ister özel ister devlet kurumlarında eğitim alarak sertifika programından yararlanabilirsiniz. Dünyanın pek çok noktasından öğrencilerin akın ettiği Kanada okulları eğitim standartlarına bağlı olarak tercih edilmektedir. Bu kapsamda Toronto School of Management, Cornerstone International College, ILAC International College, Arbutus College, Greystone College en çok tercih edilen eğitim kurumlarıdır.

Kanada sertifika programları kapsamında ister stajlı ister stajsız eğitimlerden faydalanmak mümkündür. Üstelik öğrencilerin çalışma iznine sahip olması program süresince öğrencilerin bir işte çalışmalarına da imkân tanımaktadır. Genellikle devlet okullarında sağlanan çalışma imkânı nedeniyle Kanada sertifika programı fiyatları devlet okulları için daha yüksektir.

Kanada sertifika programları ile çalışma imkânı sağlayan devlet okullarına bakıldığında aşağıda sıralanan okullar öne çıkmaktadır.

Algonquin College

Centennial College

Conestoga College

George Brown College

Georgian College

Humber College

Seneca College

Sheridan College

Kanada Sertifika Programları için Kabul Koşulları

Kanada’da sertifika programları için başvuru yaparak başarılı bir okul macerasına adım atmak isteyen öğrenciler için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda Kanada’da bulunan özel ve devlet okullarının talep ettiği genel şartlar şu şekilde sıralanmaktadır.

Lise Diploması ya da Üniversite Diploması

TOEFL ya da IELTS Puanı

Dil Okullarından Alınan Belge (İngilizce bilmeyenler için)

Yukarıdaki genel koşullara ek olarak başvurmak istediğiniz okulun da bazı şartları olabilmektedir. Bu bağlamda okulun kendi koşullarını da inceleyerek başvuru sürecini tamamlamalısınız.

Kanada Sertifika ve Diploma Programı Fiyatları

Kanada’da sertifika ve diploma programları konusunda beklentilere uygun bir eğitim sürecine adım atmak mı istiyorsunuz? Bu durumda yapmanız gerekenlerden biri de fiyatları değerlendirmek olmalıdır. Kanada’da bulunan onlarca sertifika ve diploma programı kapsamında eğitim kurumunun kalitesine ve eğitim süresine bağlı olarak çeşitli ücretler ödemeniz gerekir. Hem Kanada sertifika programı fiyatları hem de başvuru süreçleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kanada’da Üniversite Eğitimi ve Eğitim Sistemi

Kanada’da üniversite eğitimi College ve Üniversite olmak üzere iki temel kurum tarafından sağlanmaktadır. Lisans eğitiminin genellikle 4 yıl olduğu Kanada’da teknik bölümlerin ve Hukuk programlarının 5-6 yıl olduğundan söz etmek gerekir. Eğitim kalitesinin artırılması adına bütün değişiklikleri yapan Kanada’da standartların ötesinde bir eğitim süreci vardır. Ancak Kanada’da lisans eğitimi Amerika üniversite eğitimi ile benzerlikler göstermektedir.

Kanada’da bulunan üniversitelerin önemli bir kısmı dünyanın en iyi 500 ve 1000 üniversitesi gibi sıralamalarda yer almaktadır. Bu yönüyle bütün dünyada geçerliliği olan diploma almak mümkündür. Hem kaliteli bir eğitim hem de dünyada geçerli bir diploma için tercihinizi Kanada’da lisans eğitiminden yana kullanmalısınız.

Kanada Üniversite Eğitimi Başvuru Süreci ve Kabul Şartları

Kanada’da eğitim görmek ve lisans eğitimini tamamlamak isteyen bir öğrenci olarak öncelikle aşağıda sıralanan koşulları sağlamanız gerekmektedir. Bu bağlamda başvuru sürecini titizlikle yürütürken lisans eğitimi için çok önemli bir adım atabilirsiniz.

TOELF ve IELTS Sınav Skoru

Lise Diploması ve Transkript

CV

Pathway Programı

Kanada’da üniversite eğitimi almak isteyen bir öğrenci için lise ortalaması ve IELTS skoru farklılık gösterebilmektedir. Çünkü her okulun talepleri benzer değildir. Bu kapsamda başvurulacak okulun özel şartları değerlendirilerek kaliteli bir eğitime adım atmanız olasıdır. Hukuk’tan Tıp’a kadar her alanda eğitim göreceğiniz Kanada üniversiteleri size çok özel bir kariyer fırsatı sunuyor.

Kanada Üniversite Eğitimi Ücretleri ve Masraflar

Kanada’da üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler çok kaliteli bir eğitim alacaklarını bilseler de eğitim giderleri ve masrafları değerlendirmek durumundadır. Çünkü Kanada gerek eğitim ücretleri gerekse de yaşam giderleri konusunda pahalı bir ülkedir. Üniversite eğitimi için ödenecek ücretler belirlenirken Kanada’da dikkat edilen konu seçilen program ve okuldur. Çünkü her okul ve programın ücreti aynı değildir. Tabi burada programın süresi de önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir.

Siz de masraflar ve diğer bütün soru işaretlerine cevap vermek ister misiniz? O halde bizimle iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz. Kanada’da konaklama, yaşam ve diğer bütün merak ettiklerinizi yurtdışı eğitim danışmanlarımız vasıtasıyla cevaplandırabilirsiniz.

Yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmetlerimiz çerçevesinde Kanada Eğitim, Kanada Dil Okulu ve Kanada Sertifika Programları kapsamında sizin için en uygun tercihin yapılmasını sağlıyoruz. Üstelik Kanada’da yaşam, eğitim ve mali koşullar başta olmak üzere pek çok konuda sorularınıza cevap veriyoruz. Bizimle https://www.alfaedu.com.tr web adresinden iletişime geçerek bütün detaylar hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

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