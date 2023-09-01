Araç Markalarına Göre Trafik Sigortası

Araçlarda sigortalama işlemlerini etkileyen pek çok unsur bulunur. Trafik sigortası fiyatlarını belirleyen faktörlerin başında araç türü, markası, modeli, yaşı ve kayıtlı olduğu il gibi pek çok kategori bulunur.



Araç markaları arasında özellikle rayiç bedeli, hasar tamiri için olası gider raporu, markanın kullanım yoğunluğu gibi başlıklara dikkat edilir. Bu sayede araçlar arasında belirli bir değer farkı da doğar. Bu değer farkı, otomatik olarak kaza veya hasar durumlarında yaşanan mali kayıp tutarlarını da etkiler. Daha yüksek bedelli ve hasar sonrası mali kaybı daha yüksek araçlar ve diğerleri arasındaki trafik sigortası bedeli de farklılaşır.



Araçların ruhsat kaydında yer alan tür bilgisi, sigorta primlerine etken unsurlardan biridir. Çünkü bazı araçlar kullanım amaçlarına göre ticari, bazıları ise şahsi araç kategorisinde yer alır. Sonuç olarak aracın kullanım sıklığı ve amacına ilişkin belirlenen kaza riski ve hasar olasılığı trafik sigortası fiyatlarını belirleyen faktörler arasında yer alır.



Trafik sigortası yapılırken her aracın sahip olduğu değerleme başlıklarına göre prim tutarı belirlenir. Bu başlıklar genel olarak; yaş, model, il kaydı ve hasar basamağı gibi kategorilere ayrılır. Değerlendirmeler sonucunda bir araç için verilen en yüksek trafik sigortası prim tutarına tavan fiyat adı verilir. Tavan fiyat uygulanan bir araç, yüksek risk grubuna dahildir.



Düşük risk grubuna dahil olmayan araçlar için basamaklarına uygun şekilde prim zamları da uygulanabilir. Bir aracın tüm incelemeler sonucunda en yüksek risk basamağında yer alması, o araç için uygulanacak prim ödemelerinin tavan fiyattan yapılmasına neden olur. Bu sebeple araç sahiplerinin, hangi basamakta ve risk grubunda yer aldıklarına dair bilgi edinmesi önemlidir. Böylece trafik sigortası tavan fiyat uygulamaları arasında da karşılaştırma yaparak araçları için doğru trafik sigortası hizmetine erişebilirler.



Araçların risk oranı düştükçe prim tutarlarına ilişkin fiyatlarda da düşüş yaşanır. Yani bir araç uzun süre hasarsızlığa sahipse, düşük riskli bir ilde kaydı bulunuyorsa, 0-5 yaş arası genç bir araçsa trafik sigortası fiyatlandırma sürecinde indirim uygulanabilir.



Trafik sigortası yaptırırken kullanıcıların dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri tavan fiyat uygulamalarıdır. Çünkü bu fiyatlandırma süreci hizmet sağlayıcılara göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla en kapsamlı hizmeti uygun fiyatlama modeliyle sunabilen hizmet sağlayıcılarla çalışılması avantaj sağlar.