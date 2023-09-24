18 – 24 Eylül 2023 Burç Yorumları: 24 Eylül Haftanın En Yoğun Günü!

2023 Burç Yorumları: Bu hafta, 18 – 24 Eylül tarihleri arasında burçlarını merak edenler için özel bir haftalık astroloji analizi sunuyoruz. 24 Eylül ise haftanın en yoğun günü olabilir. İşte 2023 burç yorumları ve bu dönemin önemli etkileri.

24 Eylül Pazar günü haftanın en yoğun günü. Hafta boyu düşük katsayıda olan Tr Venüs 20, 23, 24 Eylülde -2 katsayısında olacaktır. Tr Venüs hafta boyu Natal Güneş ve Marsı Aslan, Koç, Boğa, İkizler, Terazi, Akrep, Yay, Kova olanları olumsuz etkileyebilir. Venüs Transiti hangi evinizdeyse o konularda aksaklık, tembellik ve yavaşlık olabilir. Ayrıca Venüsyen (Natal Güneş ve/veya Marsı Boğa/Terazi) talepkar insanlara da dikkat etmeniz gerekebilir.

Natal Güneşi Boğa yada Terazi olanlar Tr Venüs hangi evlerindeyse o konularda tembellik yapmak isteyebilirler. Ancak Natal Marsı yüksek katsayıda olan Boğa ve Terazi burçları tembellik yapmak isteseler de yapamayabilirler. Örneğin Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin (Yükselen Başak) 12.evindeki Tr Venüsden olumsuz etkiler alabilir. Ancak Natal Marsı Yay burcunda ve yüksek katsayıda olduğundan gizli düşmanlarının üstesinden gelebilir.

Bilhassa 24 Eylülde Putin’i bir takım Venüsyen para konuları, mal-mülk ve sınırlarla ilgili konular muhtemelen Ukrayna toprakları ve tahıl koridoru gibi konular zorlayabilir. Putin’in 12.evinin doğal yöneticisi Neptün Transiti Balık burcunda ve 7.evinde olduğundan Putin’in gizli düşmanları yaptığı ortaklıklar arasında olabilir.

20, 23, 24 Eylülde Tr Venüs hangi evinizdeyse o konularda giderleriniz de artabilir. Örneğin Tr Venüs 1.evinizde ise ve 1.evin doğal yöneticisi Mars Transiti Terazi burcunda ve 3.evinide olacağından yakın çevrenizdeki kişilerin sağlık giderleri artabilir. Anne, kardeş, akraba gibi kişilerin sağlıklarına çok para harcayabilirsiniz. Yada iletişimle ilgili bireysel harcamalarınız artabilir.

Dünya genelinde hafta boyu ve bilhassa 20, 23, 24 Eylülde iletişimde yavaşlık, iletişim kazaları (hava, kara, deniz, internet, vs) olasıdır. 19 ve 24 Eylülde zayıf fay hatlarında şiddetli depremlerde olabilir.

22 ve 23 Eylül Tr Ay +3 katsayısında olup Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Yay, Boğa, İkizler, Aslan, Başak**, Akrep, Kova, Balık** olanları ise olumlu yönde etkileyebilir. 22 ve 23 Eylülde Yengeç burcu Irak’da ve/veya Terazi burcu Suriye’de terör saldırıları olabilir. Bu ülkelerin ülke güvenliği ihlal olabilir. Natal Marsı Balık olan İran ve/veya Işid gibi ülke ve gruplar yüzünden saldırılar olabilir.

Hafta boyu Koç ve Terazi burcu evlerimiz olumsuz etki alırken Başak burcu evimiz son derece olumlu etkiler alabilir. Örneğin Yükselen Aslanların 2.evleri Başak olup hafta boyu para konularında olumlu etkiler alabilirler. Ancak 2.evin doğal yöneticisi Tr Venüs 1.evde ve düşük katsayıda olacağından gelen para olduğu gibi fiziksel sağlık ve kişisel harcamalara gidebilir. Yükselen Aslanların 3.evleri Terazi, 9.evleri Koç burcunda olduğundan yakın akraba ve komşularına ve hukuki konulara çok dikkat etmeliler. 3.evin doğal yöneticisi Tr Merkür Başak burcunda 2.evde yüksek katsayıda ama 9.evin doğal yöneticisi Tr Jüpiter Boğa burcunda, 10.evde ve düşük katsayıda olduğundan Yükselen Aslanlar patronları ile yada otoriteyle mahkemelik olmamaya dikkat etsinler.

19 ve 24 Eylül Astro Carto Grafide Tr Ay, Venüs, Jüpiter, Uranüsden olumsuz etki alan Venüs, Plüto çizgilerinin geçtiği bölgeler: Türkiye (Karabük, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Diyarbakır), Kıbrıs Açıkları**, Suriye, Ürdün, İsrail, Filistin, Gürcistan, İran, Hindistan**, Çin**, Nepal**, Bangladeş**, Filipinler, Endonezya**, Avustralya, Yeni Zelanda**, Solomon Adaları**, Japonya, Amerika**, Meksika**, Venezuella, Brezilya, İspanya**, Fas**, Cezayir**, Burkino Faso**, İngiltere**, Mısır, Sudan, Romanya, Moldovya, Ukrayna, Rusya

19 ve 24 Eylülde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktivite, toprak kaymaları ve göçükler olabilir. Yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları da artabilir.

19 ve 24 Eylül zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

19 Eylül olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

19 Eylül ve 24 Eylül Ons Altın diğer günlere göre düşebilir. 24 Eylül Pazara geldiğinden düşüş 25 Eylüle yansıyabilir.

20 Eylül Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

20 Eylül Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

20 ve 21 Eylül Dolar yükselebilir.

20 Eylül Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

20 Eylül Euro Dolar karşısında yükselebilir.

Bist100 haftaya düşük başlasa da 21 Eylülde Bist100 yükselebilir. Ama 22 Eylül Cuma günü tekrar düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

18 Eylül Haftası boyunca Koç, Terazi burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Başak burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç

(5.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Boğa

(4.ev Venüs Dikkat)

Yükselen İkizler

(3.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Yengeç

(2.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Aslan

(1.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Başak

(12.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Terazi

(11.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Akrep

(10.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Yay

(9.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Oğlak

(8.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Kova

(7.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Balık

(6.ev Venüs Dikkat)