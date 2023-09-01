Oyuncu Fikri Ayaz Kimdir ?

1973 yılında Trabzon Çaykara’ya bağlı Demirli Köyü’nde, 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Uzungöl’de aldı.

Hem okuyup hem de aile bütçesine destek olmak için çalışan Fikri Ayaz 1994 yılında taşındığı Bursa’da ticaret hayatına atıldı. Farklı kulvarlarda ticaret hayatında başarılı işlere imzasını attı. Aldığı eğitimlerden sonra eş zamanlı olarak organizasyonlar ve düğünlerde profesyonel fotoğrafçılık yaptı.

Tiyatral yeteneği ve fiziksel görünümünün sahne ve kamera için çok uygun olduğu yönünde çevresinden gelen öneriler ve teklifler üzerine İstanbul ve Bursa’da birbirinden farklı ve özel akademilerde oyunculuk eğitimleri aldı. Türkiye’nin en çok izlenen uzun soluklu dizilerinde rol alması ile başladığı oyunculuk kariyeri devam ederken, kendisi de profesyonel fotoğrafçılık yaşamına devam etmektedir.

Fikri Ayaz evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

Rol aldığı dizi, reklam ve filmler sırasıyla şöyledir.

FİLMLER

# Gölgelerin Savaşı

# 216 Cem Yılmaz

REKLAM

# Netflix

DİZİLER

# Diriliş Ertuğrul (Oğuz Bey’i 26 bölüm )

# Payitaht Abdulhamit

# Çukur 11 bölüm

# Kösem Sultan

# Hayat Sırları

# İsimsizler

# Mutluk Zamanı

# Ateş Böceği

# Arka Sokaklar

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