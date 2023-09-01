HEDEFİM ŞAMPİYONLUK

21-27 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan IFMA Uluslararası MuayThai Açık Kupası için hazırlanan genç eldiven Fatih Kapan hedefinin şampiyonluk olduğunu, başka bir düşüncesinin olmadığını belirtti.

Genç eldiven bu zamana kadar elde ettiği uluslararası başarılarla yetinmediğini, daha fazlasını istediğini “Derece istemiyorum, şampiyon olmak istiyorum. Aldığım dereceler beni tatmin etmiyor, şampiyon olsam da daha fazlasını istiyorum” bu yaptığı açıklamalarla belirtti.