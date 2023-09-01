MENÜ ☰
Volimax
Esentepe Avrupa Konutları
Kadıköy Gazetesi » Spor » HEDEFİM ŞAMPİYONLUK

HEDEFİM ŞAMPİYONLUK



21-27 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan IFMA Uluslararası MuayThai Açık Kupası için hazırlanan genç eldiven Fatih Kapan hedefinin şampiyonluk olduğunu, başka bir düşüncesinin olmadığını belirtti.

Genç eldiven bu zamana kadar elde ettiği uluslararası başarılarla yetinmediğini, daha fazlasını istediğini “Derece istemiyorum, şampiyon olmak istiyorum. Aldığım dereceler beni tatmin etmiyor, şampiyon olsam da daha fazlasını istiyorum” bu yaptığı açıklamalarla belirtti.

📆 13 Eylül 2023 Çarşamba 12:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR