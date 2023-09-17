11 – 17 Eylül 2023 Haftalık Burç Astroloji: 12 ve 16 Eylül Haftanın EN Olumsuz günleri!

12 ve 16 Eylülde Ay Transitinin -2 katsayısında olduğunu ve haftanın en olumsuz günlerinden olduğunu görmekteyiz. Tr Ay -2 katsayısında güvenlik ve verimsizlik problemlerine işaret etmektedir. 12 Eylülde Tr (Transit) Ay Natal Güneşi Aslan, Boğa, Akrep, Kova olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Koç, İKizler, Terazi, Yay olanları ise olumlu etkileyebilir. Örneğin Kova burcu Zelenski 12 Eylülde Tr Aydan olumsuz etki alırken Natal Marsı Yay olan Putin’e bir fırsat verebilir. 12 Eylülde Zelenski’nin kendi güvenliğine dikkat etmesi gerekebilir.

12 Eylülde Boğa burcu İsrail’in de verim ve güvenliği bozulabilir. 12 Eylülde İsrail’in Irak, Suriye, Rusya, Türkiye ve Amerika gibi ülkelere dikkat etmesi gerekebilir.

16 Eylülde Tr Ayın güvenlik krizi İkizler ve Yay burçlarına kayabilir. Örneğin İkizler burcu Trump’ın Natal Marsı Akrep olan Biden’a Tr Ay bazında dikkat etmesi gerekebilir. 16 Eylülde Trump’In güvenlik ve verim problemleri artabilir. Belki Trump ile ilgili yeni davalar da gündeme gelebilir. 16 Eylülde Yay burcu Fransa başkanı Macron’un ve Yay burcu CHP başkanı Kılıçdaroğlu’nun da Tr Ay bazında kendi güvenliklerine dikkat etmeleri gerekebilir.

16 Eylülde her türlü iletişimde problem ve kazalar artabilir. 16 Eylülde olumsuz hava koşulları ve kazaları da artabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 17 Eylülde Tr Jüpiter -2 katsayısında olup Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları son derece olumsuz yönde etkileyebilir. 17 Eylülde Natal Marsı Yengeç, Başak, Oğlak, Balık olanlar ise çeşitli Jüpiteryan fırsatlar elde edebilirler. Örneğin Natal Marsı Balık olan İran Natal Güneşi Boğa olan İsrail’e karşı bir fırsat yakalayabilir. 17 Eylülde İsrail’in etnik konulardaki protestolara, hukuk ve yargı sistemiyle ilgili konulara çok dikkat etmesi gerekebilir. Fanatik kişilerin İsrail’e karşı eylem yapmaları olasıdır.

17 Eylülde Kova burcu Zelenski’nin kendi ülkesinden fanatik kişilere dikkat etmesi gerekebilir. 17 Eylülde Akrep burcu Biden’ın da hukuki konularla ilgili başı derde girebilir.

Hafta boyu Balık burcundaki Satürn bilhassa 11, 12, 14 Eylülde -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Balık, Boğa, İkizler, Aslan, Başak, Akrep, Yay, Kova olanları olumsuz Natal Marsı Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları ise olumlu etkilemesi olasıdır. 11, 12, 14 Eylülde -2 katsayısındaki Satürn güvenilmez, katı, otoriter kişilerin neden olabileceği olaylara işaret etmektedir.

12 Eylül Zelenski Ay ve Satürn’e Dikkat!

Bilhassa 12 Eylülde hem Tr Ay hem de Tr Satürn -2 katsayısında olacağından Aslan ve Kova burçları yani Zelenski (Natal Güneşi Kova Marsı Aslan) son derece olumsuz etkiler alabilir. Belki 12 Eylülde Zelenski tahıl koridoruyla ilgili olumsuz bir etki alabilir. Zelenski’nin Natal Marsı Koç olan NATO’ya pek de güvenmemesi gerekebilir.

12 Eylülde Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Satürne ve Satürnyen yöneticilere dikkat etmesi gerekebilir. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Natal Marsı Yengeç olan IMF ve FED’e, Natal Marsı Koç olan NATO’ya, Natal Marsı Oğlak olan Kılıçdaroğlu’na Satürn bazında dikkat etmesi gerekebilir.

Kişisel olarak Balık burcundaki Satürnden olumsuz etki alanlar Tr Satürn hangi evlerindeyse o konularda bir kısıtlanma ve engellenmeyle karşı karşıya kalabilirler. Örneğin Tr Satürn 8.evinizdeyse ortak paralar ve kredilerle ilgili konularda engeller önünüze çıkabilir. Bankadan kredi çekemeyebilirsiniz.

12 Eylülde Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, toprak kayması, göçükler, yangın ve patlamalar, terör ve şiddet olaylarında artışlar yaşanabilir. Bilhassa Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmaların 12 Eylülde artaması beklenebilir.

12 Eylül zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

16 Eylül olumsuz hava şartları ve kazaları.

12 Eylül Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

14 Eylül Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

14 ve 15 Eylül Petrol yükselebilir.

14 Eylül Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

14 Eylül Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

15 Eylül Euro Dolar karşısında yükselebilir.

15 Eylül Bist100 diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

11 Eylül Haftası boyunca Aslan burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yengeç burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————–

(12 Eylül 12.ev Satürn, 5.ev Ay, 17 Eylül 2.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Boğa ————————————————–

(12 Eylül 11.ev Satürn, 4.ev Ay, 17 Eylül 1.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen İkizler ————————————————–

(12 Eylül 10.ev Satürn, 3.ev Ay, 17 Eylül 12.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Yengeç ————————————————–

(12 Eylül 9.ev Satürn, 2.ev Ay, 17 Eylül 11.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Aslan ————————————————–

(12 Eylül 8.ev Satürn, 1.ev Ay, 17 Eylül 10.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Başak ————————————————–

(12 Eylül 7.ev Satürn, 12.ev Ay, 17 Eylül 9.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Terazi ————————————————–

(12 Eylül 6.ev Satürn, 11.ev Ay, 17 Eylül 8.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Akrep ————————————————–

(12 Eylül 5.ev Satürn, 10.ev Ay, 17 Eylül 7.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Yay ————————————————–

(12 Eylül 4.ev Satürn, 9.ev Ay, 17 Eylül 6.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Oğlak ————————————————–

(12 Eylül 3.ev Satürn, 8.ev Ay, 17 Eylül 5.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Kova ————————————————–

(12 Eylül 2.ev Satürn, 7.ev Ay, 17 Eylül 4.ev Jüpiter Dikkat)

Yükselen Balık ————————————————–

(12 Eylül 1.ev Satürn, 6.ev Ay, 17 Eylül 3.ev Jüpiter Dikkat)