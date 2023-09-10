04 – 10 Eylül 2023 Haftalık Burç Astroloji: 08 Eylül Haftanın En yoğun günü!

08 Eylül haftanın en yoğun günü olup bu günde İkizler ve Yay burçlarının Tr Marsdan çift yönde olumsuz etkiler aldığını görüyoruz. 08 Eylülde olumsuz hava koşulları ve kazaları da gündeme gelebilir. 08 Eylülde İkizler burcu Trump, Ekrem İmamoğlu, Yay burcu Kılıçdaroğlu, Fransa başkanı Macron gibi isimlerin Tr Marsa ve Marsiyen (kavgacı, saldırgan kişiler, kazalar, vs) kişilere dikkat etmeleri gerekebilir.

05 Eylülde Tr Venüs -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Aslan, Koç, Boğa, İkizler, Terazi, Akrep, Yay, Kova olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin 12.evindeki (yükselen Başak) Tr Venüsden 05 Eylülde olumsuz etkiler alabilir. 12.evin doğal yöneticisi Neptün Transiti Balık burcunda ve Putin’in 7.evinde olup düşük katsayıda olduğundan Putin’in gizli düşmanları ortaklık kurduğu kişiler olabilir. 05 Eylülde Putin’in ortaklık kurduğu gizli düşmanları Venüsden yani Terazi burcu Putin’den olumsuz etkiler alabilir. Ama aynı zaman da Putin de Venüsden yani bir takım para, mal-mülk ve toprak paylaşımlarından olumsuz etkiler alabilir. 05 Eylülde Putin’in sıkıntısının temelinde Venüsü sembolize eden para ve diplomatik ilişkiler olabilir.

05 Eylülde Putin gibi Terazi veya Boğa burcu olanların keyfini Venüsyen konular kaçırabilir. Bu Venüsyen konuların hayatımızın hangi alanında canımızı sıkacağı Venüsün hangi evde olduğu belirleyecektir.

Hafta boyunca ve bilhassa 05, 08, 10 Eylülde Başak burcunda -1 katsayısındaki Güneş Merkür kavuşumu çok konuşulabilir. Yüksek katsayılı kavuşumlar iyi sayılırken düşük katsayılı kavuşumlar olumsuz etkiler verebilir. 05, 08, 10 Eylüldeki Güneş Merkür kavuşumundan en çok olumsuz etkiyi Natal Güneşi Başak, İkizler, Yay, Balık olanlar alırken Natal Marsı Boğa, Yengeç, Akrep, Oğlak olanlar ise çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Örneğin Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6.evindeki Güneş Merkür kavuşumdan olumsuz etkiler alması olasıdır. 6.ev iş arkadaşlarını sembolize ediyor. 05, 08, 10 Eylülde Erdoğan’ın mevkidaşlarıyla yapacağı anlaşmalara, sözleşmelere çok dikkat etmesi gerekebilir. Belki Rusya başkanı Putin’in başına gelebilecek bir takım şeyler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da olumsuz etkileyebilir.

Aslında Güneş (Aslan) ve Merkür (İkizler) kavuşması Natal Güneşi İkizler Natal Marsı Aslan olan Prigojin’i sembolize ediyor. Belki ölen Prigojin’in ruhu Putin’i rahat bırakmayabilir.

10 Eylül Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler (7.0 – 7.5) olabilir. 10 Eylüldeki Deprem katsayısı -3 olduğundan 10 Eylülden itibaren 3 ay içinde şiddetli bir deprem gerçekleşebilir. 10 Eylülde volkanik aktiviteler, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları da artabilir.

10 Eylül zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir. Deprem katsayısı -3 olduğundan 10 Eylülden itibaren 3 ay içinde 7.0 – 7.5 büyüklüğünde olabilir.

08 Eylül olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

10 Eylül Ons Altın diğer günlere göre düşebilir. 10 Eylüldeki düşüş 08 Eylülde başlayabilir.

09 Eylül Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

09 Eylül Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

06 Eylül Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

09 Eylül Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

10 Eylül Euro Dolar karşısında diğer günlere göre yükselebilir.

05 Eylül Bist100 diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

04 Eylül Haftası boyunca Koç, Aslan, Terazi, Yay, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yengeç burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————————–

(05 Eylül 5.ev Venüs Dikkat, 05, 08, 10 Eylül 6.ev Güneş, Merkür Dikkat)

Yükselen Boğa ———————————————————–

(05 Eylül 4.ev Venüs Dikkat, 05, 08, 10 Eylül 5.ev Güneş, Merkür Dikkat)

Yükselen İkizler ———————————————————–

(05 Eylül 3.ev Venüs Dikkat, 05, 08, 10 Eylül 4.ev Güneş, Merkür Dikkat)

Yükselen Yengeç ———————————————————–

(05 Eylül 2.ev Venüs Dikkat, 05, 08, 10 Eylül 3.ev Güneş, Merkür Dikkat)

Yükselen Aslan ———————————————————–

(05 Eylül 1.ev Venüs Dikkat, 05, 08, 10 Eylül 2.ev Güneş, Merkür Dikkat)

Yükselen Başak ———————————————————–

(05 Eylül 12.ev Venüs Dikkat, 05, 08, 10 Eylül 1.ev Güneş, Merkür Dikkat)

Yükselen Terazi ———————————————————–

(05 Eylül 11.ev Venüs Dikkat, 05, 08, 10 Eylül 12.ev Güneş, Merkür Dikkat)

Yükselen Akrep ———————————————————–

(05 Eylül 10.ev Venüs Dikkat, 05, 08, 10 Eylül 11.ev Güneş, Merkür Dikkat)

Yükselen Yay ———————————————————–

(05 Eylül 9.ev Venüs Dikkat, 05, 08, 10 Eylül 10.ev Güneş, Merkür Dikkat)

Yükselen Oğlak ———————————————————–

(05 Eylül 8.ev Venüs Dikkat, 05, 08, 10 Eylül 9.ev Güneş, Merkür Dikkat)

Yükselen Kova ———————————————————–

(05 Eylül 7.ev Venüs Dikkat, 05, 08, 10 Eylül 8.ev Güneş, Merkür Dikkat)

Yükselen Balık ———————————————————–

(05 Eylül 6.ev Venüs Dikkat, 05, 08, 10 Eylül 7.ev Güneş, Merkür Dikkat)