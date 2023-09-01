Gazeteci Kenan Gülerci, Türkmenlerle alakalı yayınlanan ilk kitabını, Hakan Fidan’a takdim etti

Araştırmacı – Gazeteci Yazar Kenan Gülerci’nin “Irak Türkmen Siyasi Hareketi” isimli ilk kitabı yayınlandı.

Irak’ın Türkmen bölgesinde cereyan eden bu gelişmeleri yakından takip ederek sık sık ziyaretler gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a kitabın ilk baskını takdim eden Gülerci, “Irak Türkmen Siyasi Hareketi” isimli kitabımız bugün yayınlandı, ilk muhatabı olan Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’a takdim ettim” dedi.

Kitabın yazarı Kenan Gülerci kitapla ilgili yaptığı açıklamasında; Türkmen siyaseti konusunda uzman bir isim olan Kerküklü Akademisyen Dr. Hicran Kazancı ile birlikte hazırlayıp yayınladığımız bu kitap, kendi öz vatanlarında parya durumuna düşürülen Türkmenlerin sessiz çığlığıdır.

“Yaklaşık iki senedir araştırmalar yaparak çalıştığımız Musul – Kerkük yani Türkmeneli bölgesinde yaşayan Türkmenler üzerinde oynanan siyasi oyunların ele alındığı “Irak Türkmen Siyasi Hareketi” isimli kitabımız yayınlandı.

-Türkmenler, Kerkük’te azınlık durumuna nasıl düşürüldü?

-Irak’ta Türkmenlerin nüfusu ile çıkardıkları milletvekili sayısı arasındaki orantısızlığın sebebi nedir, kimlerdir?

-Erşat Salihi Irak Türkmen Cephesi’nde Türkmenlerin hakkını Araplara ve Kürtlere mi kaptırdı?

-ITC Irak Türkmen Cephesi ve diğer Türkmen partileri ne iş yapıyor?

-Telafer’de, Erbil’de, Kerkük’te, Musul’da son durum nedir?

Günümüzde sergilenen sinsi oyunlar neticesinde, Türkmenlerin yaşadıkları yerleşim yerlerinde Irak seçimleri öncesinde Türkmen nüfusunu sayı olarak az, Arap ve Kürt nüfusunu fazla göstererek siyaseten zayıf duruma düşürme hamleleri sergilenmektedir.

Türkmenlerin, Irak’ta yaklaşan seçimler öncesi yeniden güçlü olması, seslerinin daha gür çıkması için siyaseten doğru ve başarılı vatansever isimlerin mutlaka öne çıkarılması gereklidir.

Bu husus Türkmenlerin geleceği açısından önemlidir.

Zira Irak Türkmen Cephesi (ITC) adı altında sergilenen siyasi çalışmaların Türkmenlere hep kan kaybettirdiğini görmekteyiz.

-Ayrıntılar detaylarıyla kitapta yer almaktadır…

“Irak Türkmen Siyasi Hareketi” isimli kitabımız tüm internet satış noktalarından temin edilebilir.

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