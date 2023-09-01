Instagram Takipçi Satın Almak Güvenilir Mi? Sosyalify Anlattı

Instagram en çok kullanılan sosyal medya platformudur. Bu noktada insanlar bu platformda tabii ki öne çıkmak istemektedir. Gerek bireysel kullanıcılar gerek Instagram üzerinden satış yapanlar gerekse de firmanın hesabını oluşturanlar hesaplarının çok fazla ilgi görmesini istemektedir. Bu noktada zaman ve emek harcayarak sayfayı büyütmek mümkün olsa da bu yıllar süren bir süreç olmuştur.

Instagram çok fazla kullanıldığı için çok fazla da rekabet vardır. Diğer hesaplardan öne çıkmanız için çok fazla uğraşmanız gerekmektedir. Bu da özellikle asıl hedefi Instagram sayfası açmak olmayan, sadece ürün tanıtımı yapmak veya sosyal medyada da var olmak isteyenler için büyük bir sorun yaratmaktadır.

Buna çözüm ararken karşılarına ise takipçi satın alma seçeneği çıkmaktadır. Tabii ki insanlar da bu Instagram takipçi seçeneğide araştırmaktadır. Bu hizmet hakkında en çok yapılan araştırma ise Instagram takipçi satın almak güvenilir mi araştırması olmaktadır.

Takipçi Almanın Hesaba Bir Zararı Var Mı?

Instagram takipçi satın almak güvenilir mi sorusunun pek çok karşılığı olabilmektedir. Bu noktada insanların aklına ilk gelen takipçi satın almanın hesaplarına bir zarar verip vermeyeceği olmaktadır. Instagram’da takipçi satın almanızın hiç bir zararı bulunmamaktadır. Tabiki takipçi satın almaya karar verdiğinizde herkes tarafından bilinen Sosyalify gibi web siteleri üzerinden güvenilir alışveriş yapmanız gerekmektedir.

Takipçi aldınız diye hesabınızın kapatılması gibi bir durum asla olmamaktadır. Tam aksine takipçi satın almanız fayda bile sağlamaktadır. Instagram çok fazla takipçisi olan hesapları öne çıkarmaktadır. Sizlerin de takipçi alması bu noktada öne çıkmasını sağlayan bir etmen olmaktadır. Yine takipçi sayınızın çok olması eğer bir işletmeyseniz, olumlu bir algı oluşmasını da sağlamaktadır.

Takipçi satın alma hizmetleri de çok geliştirmiştir. Bu noktada Türk, yabancı, kadın, erkek veya benzeri kriterleri seçerek takipçi almanız mümkündür. Bu sayede belirli bir hedef kitleniz varsa bunlara ulaşmanız kolaylaşacaktır. Instagram algoritması mevcut abonelerinize bakmakta ve bunlar ile benzer özellikte olan kullanıcılara sizi önermektedir. Bu da hedef kitlenize ulaşmak için iyi bir yöntem olmaktadır.

Takipçi Satın Aldığım Firma Hesabıma Zarar Verir Mi?

Instagram takipçi satın almak güvenilir mi sorusunu soranların aklına gelen unsurlardan birisi de bu olmaktadır. Özellikle de kendi emeği ile hesabını bir noktaya getirmiş kişiler takipçi satan firmalardan bir zarar gelip gelmeyeceğini merak etmektedir. Fakat bu tür firmalardan bir zarar gelmesi mümkün değildir. Firmanın sizlere en fazla yapabileceği takipçi yollamamak olur.

Bunun dışında takipçi satın aldığınızda firmalar asla sizlerden hesap bilgilerinizi istemezler. Sadece kullanıcı adınızı vermeniz yeterlidir. Herkese açık olan kullanıcı adınızı paylaştığınızda firma sizlere otomatik olarak gönderim yapmaktadır. Eğer bir firma sizden e-posta adresinizi ve şifrenizi istiyorsa o firmadan uzak durmanız gerekmektedir.

Takipçi göndermek için bu tür bilgilere gerek yoktur. Sadece hesabınızın herkese açık olması yeterlidir. Şifrenizi verin hesabınızı biz herkese açık yapalım gibi cümleler kuran firmalara da bu noktada aldırış etmeyin. Asla hesap bilgilerinizi başkaları ile paylaşmayın.

Özetle takipçi satın aldığınızda hesabınızı başkasının ele geçirmesi mümkün değildir. Firmanın en fazla yapabileceği aldığınız takipçiyi yollamamasıdır. Bunun için de önden en az seçeneği almak ve gelip gelmediğine bakmak faydanıza olacaktır. Eğer firma sorunsuz olarak gönderiyor ise bu durumda daha üst takipçi paketlerini alabilirsiniz.

Takipçi Satın Aldığım Anlaşılır Mı?

Güvenilirlik kısmı tabii ki sadece hesap güvenliğini kapsamamaktadır. Bunun yanında takipçi satın aldığınızın anlaşılması da firmanızın veya hesabınızın izlenimi olumsuz yönde etkileyeceğinden bu da bir sorun oluşturmaktadır. Instagram takipçi satın almak güvenilir mi sorusunu soranların aklına bu noktada takipçi aldığım anlaşılır mı sorusu da gelmektedir.

Bu noktada Türk ve gerçek takipçiler aldığınız sürece bunları aldığınızın anlaşılması zordur. Fakat burada önemli olan nokta takipçi sayınız ile etkileşiminizin yakın olmasıdır. 100 bin takipçi alırsanız ama gönderilerinizde sadece 3 – 5 beğeni olursa bu durumda insanlar takipçi aldığınızı anlayabilir. Bu noktada sizlere her zaman hizmetlerden eşit şekilde faydalanmanızı , güvenilir takipçi alımı için ise https://sosyalify.com sitesinden yararlanılmasını önermekteyiz.

Sadece takipçi almak değil aynı zamanda yorum, beğeni ve reels paylaşıyorsanız izlenme almanız da gerekmektedir. İyi bir denge yakalamak ve insanlar tarafından takipçi aldığınızın anlaşılmamasını sağlamak için;

Her 10 bin takipçi için gönderilerinize yaklaşık olarak 300 ila 1000 arasında beğeni almalısınız.

Her 10 bin takipçi için ortalama olarak 100 ila 500 arasında yorum almalısınız.

10 bin takipçi için ortalama olarak 1000 ila 5 bin arasında reels izlenmesi almalısınız.

Bunlar genel ortalamalara bakılarak çıkarılan istatistiklerdir. Gerçek 10 bin takipçisi olan hesapların ortalama etkileşimleri bu civarda olmaktadır. Sizler de bu orantılara dikkat ederek hizmetleri alırsanız, aldığınız hizmetlerin anlaşılması imkansızdır.

Fakat 10 bin takipçiniz varken gönderinizde 1 beğeni olursa yada 1000 takipçiniz varken gönderilerinizde yüz binlerce yorum olursa bu durumda hizmetleri satın aldığınız insanlar tarafından anlaşılır. Bu noktada ister takipçi ister beğeni isterseniz de yorum alın, bunları orantılı olarak alın.