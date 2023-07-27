Yıldız Medya Grup Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın Azerbaycan Seyahati Sonrası Bodrum ve Susurluk Ziyaretleri

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız, Bodrum’daki dönüş yolculuğunda Susurluk Belediye Başkanı’nın daveti üzerine 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına katıldı. Başkan Nurettin Güney ile birlikte Susurluk’ta gerçekleştirilen etkinliklere katılan Yıldız, vatandaşlarla buluşarak sohbet etti.

Yıldız Medya Grup Başkanı Ali Rıza Yıldız, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Azerbaycan seyahatinin ardından Türkiye’ye döndü. Seyahatinin ardından Bodrum ve Susurluk’u ziyaret eden Yıldız, çeşitli etkinliklere katıldı.

Bodrum’daki seyahatinin ardından Susurluk’a giden Ali Rıza Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlamak üzere düzenlenen programın bir parçası oldu. Başkan Nurettin Güney ile birlikte Susurluk çarşısını dolaşarak vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Ali Rıza Yıldız, yaptığı açıklamada, Azerbaycan seyahatinin ardından Türkiye’ye dönmenin heyecan verici olduğunu ve farklı bölgelerdeki etkinliklere katılarak vatandaşlarla buluşmanın önemli olduğunu ifade etti. Susurluk’un 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yıldız, vatandaşlarla sohbet etmekten büyük keyif aldığını vurguladı.

Ali Rıza Yıldız’ın Bodrum ve Susurluk ziyaretleri, medya sektöründeki çalışmalarının yanı sıra toplumla iç içe olma ve farklı bölgelerdeki etkinliklere katılım konusundaki aktif tutumunu yansıtıyor

İstanbul Gazeteciler Federasyon Başkanı Ali Rıza Yıldız, Bodrum Dönüşü Manisa’dan Sonra Susurluk’ta İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez ve Belediye Başkanı Nurettin Güney İle Bir Araya Geldi

İstanbul Gazeteciler Federasyon Başkanı Ali Rıza Yıldız, Bodrum’dan dönüşünde geldiği Manisa’nın ardından Susurluk’a bir davet üzerine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında İyi Parti Balıkesir Milletvekili ve Meral Akşener’in Baş Danışmanı Turan Çömez ile Kaymakam Muammer Köken ve Belediye Başkanı Nurettin Güney ile bir araya geldi.

Ziyaret esnasında, çeşitli konularda görüşmeler gerçekleştirildi ve fikir alışverişinde bulunuldu. İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez, İstanbul Gazeteciler Federasyon Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın deneyimlerinden yararlanmak üzere yapılan bu buluşmanın oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Kaymakam Muammer Köken ve Belediye Başkanı Nurettin Yiğit ise, Ali Rıza Yıldız’ın bölgelerine olan ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ziyaret sırasında yapılan samimi ve içten sohbetlerin, farklı bölgeler arasında iletişimi ve dayanışmayı artırmada önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

Ali Rıza Yıldız, İstanbul Gazeteciler Federasyon Başkanı olarak sadece medya alanında değil, farklı bölgelerdeki temsilciler ve siyasi figürlerle gerçekleştirdiği bu tür ziyaretlerle de adından söz ettiriyor. Susurluk ziyareti sırasında gerçekleşen bu buluşma, farklı kesimlerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına bir örnek teşkil ediyor.