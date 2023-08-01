ÇOBANÇEŞME ÇOCUK KÖYÜ AÇILIYOR

Çobançeşme Çocuk Köyü’nde hem Eyüpsultanlı çocuklar hem de İstanbul’daki tüm çocuklar eğlenceli zaman geçirirken hayal güçlerini de geliştiriyor.

Toplamda 24 bin 276 metrekare büyüklükteki yeşil alanda bulunan proje alanı üzerinde oluşturulan Çobançeşme Çocuk Köyü içerisinde, mini tren, atlı karınca, macera parkuru, eğlence donatıları, uçak ve TRT Çocuk’un sevilen çizgi film karakterleri yer alıyor.

Açılmadan önce Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda birincilik ödülü kazanmıştı.

Açılış programında sahne etkinliklerinin yanı sıra; dondurma, kağıt helva, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları da olacak.

Bu özel açılış programına siz değerli basın mensuplarını da bekliyoruz.

1 Eylül Cuma, 19:00

(Konumda Çobançeşme Çocuk Köyü olarak çıkıyor, 5. Levent’te yer alan Haliç Üniversitesi’nin karşısında)