28 – 03 Eylül 2023 Haftalık Burç Astroloji: 29 Ağustos Neptün Dikkat! 02 Eylül En olumsuz gün!

Haftaya damgasını 29 Ağustosda -3 katsayısındaki Neptün Transiti vurabilir. Neptün Transiti en son 03 Kasım 2022’de -3 katsayısına ulaşmıştı ve 3 ay sonra 06 Şubat 2023’de 7.7 ve 7.6 ile Kahramanmaraş Depremleri oldu. Bu depremlerin doğal mı yoksa yapay mı (Haarp Teknolojisi ile) olduğu çokça tartışıldı. Tam da Neptünyen bir olaydı. Çünkü Neptün düşük katsayıda sisli ve kimin yaptığı belli olmayan olayları işaret eder.

İşte ! 29 Ağustos da Tr Neptün (-3) yüzünden böyle bulanık bir zamana işaret etmektedir. Neptün -3 katsayısında olduğundan 29 Ağustosdan itibaren maksimum 3 ay içinde dünyayı yakından ilgilendiren sisli ve bulanık olaylara işaret etmektedir.

29 Ağustosda Tr Neptünden Natal Güneş ve Marsı Balık, Koç, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Yay, Oğlak olanlar olumsuz etki alırken Natal Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlar çeşitli fırsatlar yakalayabilirler. Yani birinin kötülüğü birilerine fırsat yaratabilir. Örneğin Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin Tr Neptünden (bulanık ve sisli olaylardan) ve Neptünyen kişilerden, Neptünden olumlu etki alanlardan son derece olumsuz etkiler alabilir.

29 Ağustosda Neptünün karanlık yüzünden Natal Marsı Kova olan Zelenski olumlu etkiler almaktadır. Aynı şekilde Natal Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden ile Natal Marsı Aslan olan Wagner’in kurucusu Prigojin olumlu etkiler alabilir. Putin’in bu kişilere 29 Ağustosdan itibaren 3 ay boyunca dikkat etmesi gerekebilir.

29 Ağustosdan itibaren Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Tr Neptüne dikkat etmesi gerekebilir. Neptün Transiti Cumhurbaşkanı Erdoğan’In 12.evinde olup 12.evin doğal yöneticisi yine Neptünün kendisi olduğundan yabancı devlet kurumlarıyla ilgili kişilere dikkat etmesi gerekebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye yapacağı olası ziyaretlerde Biden ve Blinken’a hem de Zelenski’ye dikkat etmesi gerekebilir.

29 Ağustosda Natal Marsı Balık olan Meral Akşener’in de Neptünyen bazı fırsatlar yakalaması ve gündeme gelmesi olasıdır.

29 Ağustosda Neptüne -2 katsayısındaki Merkür de eşlik etmektedir. Merkür düşük katsayıda her türlü hile ve kurnazlığa işaret etmketdir. 29 Ağustosda aldanma ve aldatılmalar, dedikodular, yalan haberler çoğalabilir. 29 Ağustosda Dünya genelinde dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklı kazalar da çoğalabilir. 29 Ağustos ve 02 Eylülde Siber saldırılar artabilir. Yapay Zeka hackerların elinde tehlikeli ve aldatıcı boyuta varabilir. 29 Ağustosda Tr Merkürden Natal Güneşi Başak, İkizler, Yay, Balık olanlar olumsuz etki alırken Natal Marsı Boğa, Yengeç, Akrep, Oğlak olanlar çeşitli fırsatlar elde edebilir.

29 Ağustosda hacker faaliyetleri, internet ve iletişim problemleri de artabilir. 29 Ağustosda Natal Marsı Akrep olan Biden’ın hem Tr Neptünden hem de Tr Merkürden alacağı olumlu etkilerle aldatıcı ve kandırıcı olması olasıdır. 29 Ağustosda Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Akrep burcu Biden’a yada Biden gibi kişilere kanmaması gerekebilir.

29 Ağustosda Natal Marsı Yengeç olan İmamoğlu ile Natal Marsı Oğlak olan Kılıçdaroğlu’nun Tr Merkürden bir fırsat yakalaması olasıdır. Ancak bu Merküryen fırsat dedikodulara ve spekülasyonlara sebep olabilir.

02 Eylülde Tr Ay -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Terazi, Yay, Oğlak, Kova olanları olumsuz etkileyebilir. Ay Transiti düşük katsayıda güvenlik ve verim problemlerine işaret etmektedir. 02 Eylülde Oğlak burcu Rusya ile Terazi burcu Putin’in Tr Ay yüzünden güvenlik problemi yaşaması olasıdır. 29 Ağustosda Tr Neptünden olumsuz etki alan Putin’in katsayısı 02 Eylülde iyice düşebilir.

02 Eylülde olumsuz hava koşulları ve kazaları da son derece artabilir. 02 Eylülde her türlü iletişim ve uçak kazaları artabilir. 29 Ağustos ve 02 Eylülde suikastler, zehirlenmeler, bulanık ve sisli olaylar, hacker olayları, aldanma ve aldatılmalar artabilir.

30 Ağustos Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında 7.0 – 7.5 büyüklüğünde depremler meydana gelebilir. Deprem katsayısı -2 olduğundan 30 Ağustosdan itibaren maksimum 2 ay içinde olabilir. 30 Ağustosda olumsuz etkiler alan bölgelerde yangın, patlama, volkanik hareketlilik, göçük ve toprak kaymaları, şiddet ve terör olayları da artabilir.

30 Ağustos zayıf fay hatlarında şiddetli depremler beklenebilir. Deprem katsayısı -2 olduğundan 30 Ağustosdan itibaren 7.0 – 7.5 üzeri depremlerin olma olasılığı artmaktadır.

02 Eylül olumsuz hava koşulları ve kazalarında artışlar yaşanabilir.

30 Ağustos Ons Altın diğer günlere göre düşebilir. Ama 31 Ağustosda Ons Altın tekrar yükselebilir. 30 ve 31 Ağustosda Ons Altında bir dalgalanma olabilir.

31 Ağustos Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

29 Ağustos Petrol düşebilir ama 31 Ağustosda Petrol tekrar yükselebilir.

31 Ağustos Dolar TL karşısında yükselebilir.

31 Ağustos Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

01 Eylülde Euro Dolar karşısında yükselebilir.

31 Ağustos ve bilhassa 01 Eylülde Bist100 diğer günlere göre son derece düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

28 Ağustos Haftası boyunca Koç, İkizler, Terazi burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yengeç burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————–

(29 Ağustos 12.ev Neptün, 02 Eylül 1.ev Ay Dikkat)

Yükselen Boğa ————————————–

(29 Ağustos 11.ev Neptün, 02 Eylül 12.ev Ay Dikkat)

Yükselen İkizler ————————————–

(29 Ağustos 10.ev Neptün, 02 Eylül 11.ev Ay Dikkat)

Yükselen Yengeç ————————————–

(29 Ağustos 9.ev Neptün, 02 Eylül 10.ev Ay Dikkat)

Yükselen Aslan ————————————–

(29 Ağustos 8.ev Neptün, 02 Eylül 9.ev Ay Dikkat)

Yükselen Başak ————————————–

(29 Ağustos 7.ev Neptün, 02 Eylül 8.ev Ay Dikkat)

Yükselen Terazi ————————————–

(29 Ağustos 6.ev Neptün, 02 Eylül 7.ev Ay Dikkat)

Yükselen Akrep ————————————–

(29 Ağustos 5.ev Neptün, 02 Eylül 6.ev Ay Dikkat)

Yükselen Yay ————————————–

(29 Ağustos 4.ev Neptün, 02 Eylül 5.ev Ay Dikkat)

Yükselen Oğlak ————————————–

(29 Ağustos 3.ev Neptün, 02 Eylül 4.ev Ay Dikkat)

Yükselen Kova ————————————–

(29 Ağustos 2.ev Neptün, 02 Eylül 3.ev Ay Dikkat)

Yükselen Balık ————————————–

(29 Ağustos 1.ev Neptün, 02 Eylül 2.ev Ay Dikkat)