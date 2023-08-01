Başkan Yıldız, “Bakü Haber Gazetesi’nin 20. Yılı kutlu olsun

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız, Bakü Haber Gazetesi’nin 20. Yılı dolayısıyla gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aydın Quliyev’i tebrik etti.

Başkan Yıldız, “Başarılı yayınlarıyla toplumun takdirini kazanan “Bakü Haber” gazetesinin kuruluşunun 20. yılı münasebetiyle sizleri en içten dileklerimle kutluyorum.

Azerbaycan’daki kitle iletişim araçları arasında “Bakü Haber” gazetesinin kendine has bir çizgisi vardır.

Ülke gündemini ele alan ve okuyucunun çıkarlarını koruyan analitik yazılar sunan gazeteniz, hizmetleriyle Azerbaycan medyasının gelişmesinde adından söz ettiriyor.

Liderliğini yaptığınız gazetenin kuruluş yıldönümünü bir kez daha sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum” dedi.