MENÜ ☰
Volimax
Esentepe Avrupa Konutları
Kadıköy Gazetesi » Dünyadan, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Başkan Yıldız, “Bakü Haber Gazetesi’nin 20. Yılı kutlu olsun

Başkan Yıldız, “Bakü Haber Gazetesi’nin 20. Yılı kutlu olsun



İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız, Bakü Haber Gazetesi’nin 20. Yılı dolayısıyla gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aydın Quliyev’i tebrik etti.

Başkan Yıldız, “Başarılı yayınlarıyla toplumun takdirini kazanan “Bakü Haber” gazetesinin kuruluşunun 20. yılı münasebetiyle sizleri en içten dileklerimle kutluyorum.

Azerbaycan’daki kitle iletişim araçları arasında “Bakü Haber” gazetesinin kendine has bir çizgisi vardır.

Ülke gündemini ele alan ve okuyucunun çıkarlarını koruyan analitik yazılar sunan gazeteniz, hizmetleriyle Azerbaycan medyasının gelişmesinde adından söz ettiriyor.

Liderliğini yaptığınız gazetenin kuruluş yıldönümünü bir kez daha sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum” dedi.

📆 26 Ağustos 2023 Cumartesi 00:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR