Afet Müdahale Ekibi Çanakkale yangınına hızlı tepki verdi

Afetler için üst düzey hazırlık yapan Afet Müdahale Ekibi, Çanakkale’deki yangına karşı hızlı bir tepki vererek doğayı korumak için bölgede.

Deprem, yangın, sel gibi birçok afetin sık sık yaşandığı ülkemizde sivil toplum kuruluşlarına duyulan büyük ihtiyaca cevap veren önemli bir kuruluş olan Afet Müdahale Derneği, Çanakkale’de çıkan yangına hızlı bir refleks göstererek tam donanımlı şekilde bölgeye gitti.

Ali Rıza Yıldız’ın başkanı olduğu Afet Müdahale Derneği, AFAD gibi kurumlarla koordineli çalışarak afetler karşısında önemli bir rol üstleniyor.

YILDIZ: BİR KİŞİNİN SORUMSUZLUĞU HABİTATI YOK EDİYOR

Çanakkale’deki yangınla ilgili sosyal medyadan da bir paylaşım yapan Afet Müdahale Derneği Başkanı Ali Rıza Yıldız, “Afet Müdahale Ekibi Derneği olarak dün salı günü geceden beri yangına müdahalemiz sürüyor. Yangından çok rüzgar bizi uğraştırıyor. Bir kişinin sorumsuzluğu habitattaki milyonlarca canlının ölümüne sebep olurken tahmini zor maddi kayıplarıda beraberinde getiriyor. Lütfen ateş yakmayalım daha duyarlı olalım.” ifadelerini kullandı.