Galatasaray iletişim ekibi şaşırtmaya devam ediyor

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner ağabeyin sosyal medya paylaşımlarını yakından takip ediyorum.

Yapmış olduğu analizlere, tespitlere katılmamak elde değil.

Cumartesi akşamı oynanan Galatasaray – Trabzonspor maçı sonrası yine Reşit ağabey ne yazmış diye baktım.

Bir paylaşımında şu ifadeler yer alıyordu: “Jo Wilson’a transfer anonsu yaptır, Fabrizio Romano’ya transfer anonsu yaptır, yeni transfere sette üçlü çektir. Bambaşka bir düzeye çıktı Galatasaray. Gelen oyuncuların kalitesi bir yana sunum yaratıcılığı 10 numara. Düşünen herkese helal olsun.”

Gerçekten de düşünen kimse helal olsun.

Özellikle Galatasaray’ın son transferi Hakim Ziyech’in ultrAslan tribünlerinde 3’lü çektirmesi, taraftarla birlikte tezahürat yapması ve transferin bu şekilde tanıtılması tarihe geçecek müthiş bir iş.

Diğer transfer tanıtımlarında olduğu gibi bu işte de Galatasaray iletişim ekibi başta olmak üzere Kurumsal İletişim Direktörü Murat Bereket’in payı yine büyük diye düşünüyorum.

YİNE HAKEMLERİ KONUŞACAĞIZ

Daha sezonun ikinci haftasındayız ve futbolu konuşmak yerine bir kez daha hakemleri konuşuyoruz.

Nasıl konuşmayalım ki? Yaptıkları hatalar gün gibi ortadayken başka ne konuşabiliriz?

Galatasaray – Trabzonspor maçında verilen yanlış kararları gördünüz, tribündeki 50 bine yakın taraftar da gördü.

Fakat hakem Atilla Karaoğlan görmedi, kornere aut verdi, avantajı oynatmadı, Muslera’ya ceza sahası içinde yani görev bölgesinin dışına çıkmadığı halde, çıkmış gibi sarı kart verdi, bunları ve daha fazlasını tüm Türkiye gördü ama nedense hakem Atilla Karaoğlan görmedi ya da görmek istemedi. Sezonun başındayız, bu hakemlerle lig bitmez.

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