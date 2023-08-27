21 – 27 Ağustos 2023 Haftalık Burç Astroloji: 25 ve 27 Ağustos Haftanın EN Yoğun Günleri!

25 ve 27 Ağustos haftanın en yoğun günleri olup hafta boyu ve bilhassa 25 Ağustosda Aslan burcu evimiz -7 katsayısında olup son derece olumsuz etkiler alabilir. Örneğin 25 Ağustosda Yükselen Aslanların 1.evi olumsuz etki alacağından fiziksel sağlıklarına ve yeni yapacakları başlangıçlara çok dikkat etmeleri gerekebilir. Yükselen Başakların da 12.evi (gizli düşmanlar) Aslan olduğundan gizli düşmanlarına çok dikkat etmeleri gerekebilir.

Örneğin Yükselen burcunu Başak olarak tahmin ettiğimiz Terazi burcu Putin 25 Ağustosda 12.evindeki gizli düşmanlara çok dikkat etmelidir. 12.evin doğal yöneticisi Tr Neptün Balık burcunda ve Putin’in 7.evinde olduğundan Putin’in gizli düşmanları 7.evi sembolize eden rakipleri ve ortaklarıdır. Bu rakip ve ortakların Natal Güneş ve/veya Marsı Balık olabilir yada Natal Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olabilir. Çünkü Tr Neptün Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Putin’i olumsuz etkilerken Natal Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Aslan olan Zelenski, Wagner’in kurucusu Prigojin, Natal Marsı Akrep olan Biden, Natal Marsı Balık olan Blinken gibi isimler 25 Ağustosda ve bilhassa 29 Ağustosda Putin’e zarar verebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 22, 23 Ağustosda İkizler ve Balık burcu evlerimiz son derece olumlu etkiler alabilir. Örneğin Yükselen Aslan olup Natal Marsı İkizler olan bir kişinin 11.evi İkizler olup doğal yöneticisi Tr Uranüs olduğundan Uranüs kariyer evi olan 10.evde olduğundan kariyerle ilgili konularda bir kursa yada gruba katılabilir. Bu kişinin 8.evi Balık olduğundan 8.evin doğal yöneticisi Tr Plüton Oğlak burcunda ve 6.evinde olduğundan varsa çalışma arkadaşları ve iş arkadaşlarından kredi, borç para yada kira geliri elde edebilir.

21 Ağustosda Tr AY -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Terazi, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan**, Akrep, Yay, Oğlak, Kova** olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Başak, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. 21 Ağustosda Tr Aydan en olumsuz etkiyi Natal Güneş ve/veya Marsı Aslan, Kova olanlar alabilir. Örneğin Ukrayna Başkanı Zelenski’nin Tr Aya, kendi güvenliğine çok dikkat etmesi gerekebilir.

21 Ağustosda Natal Marsı Balık olan Meral Akşener Tr AY.dan çeşitli fırsatlar elde edebilir. 21 Ağustosda Kova burcu MHP’nin ve Aslan burcu AKP’nin Tr Aydan olumsuz etkiler alması olasıdır. 21 Ağustosda Natal Güneşi Yengeç Marsı Kova olan Elon Musk Tr Ay yüzünden kendi kendini zor duruma düşürebilir. Bu durum kendi güvenliği ve verimiyle ilgili olabilir.

Hafta boyu Tr Uranüs ve Plüto yüksek katsayıda olsa da Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları son derece olumsuz etkileyebilir. 23, 24 Ağustosda Tr Uranüs +5 katsayısında olup Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Koç, İkizler, Yengeç, Başak**, Terazi, Yay, Oğlak, Balık** olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski’nin Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a, Natal Marsı Başak olan kendi ülkesi Ukrayna’ya dikkat etmesi gerekebilir. 23, 24 Ağustosda Akrep burcu ABD Başkanı Biden’ın da Blinken’a dikkat etmesi gerekebilir.

23, 24 Ağustosda Natal Marsı Balık olan Meral Akşener Tr Uranüsden (grup ve organizayonlardan, arkadaş ve tanıdıklarından, özgürlükçü kişilerden) son derece olumlu etkiler alıyor. 26 Ağustosda çarpıcı bir konuşma yapması beklenen Meral Akşener’in 21 Ağustosda Tr Aydan alacağı bir fırsat ve 23, 24 Ağustosda Tr Uranüsden alacağı olumlu etkilerle ön plana çıkması olasıdır.

23, 24 Ağustoda Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail Tr Uranüs yüzünden iyice karışabilir. İsrail’deki protestolar daha yagınlaşabilir.

Hafta boyu Tr Marsın katsayısı yüksek olsa da Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlar Tr Marsdan son derece olumsuz etkiler alabilirler. Natal Marsı Başak, Boğa, İkizler**, Aslan, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanlar ise Tr Marsdan son derece olumlu etkiler alabilirler. Kişisel olarak Tr Mars hangi evinizdeyse o konularda girişimleriniz artabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 21, 22, 23, 26 Ağustosda Terazi burcu Suriye’de ve/veya Yengeç burcu Irak’da şiddet ve terör olayları devam edebilir. Yengeç burcu Amerika ile Oğlak burcu Rusya arasındaki Marsiyen savaş da artarak devam edebilir. Terazi burcu Putin’in Natal Marsı Yay olsa da 29 Ağustosda Tr Neptüne çok dikkat etmesi gerekebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 23 Ağustosda Natal Marsı Başak, Boğa, İkizler, Yengeç, Akrep, Yay, Oğlak, Balık olanlar Tr Merkürden son derece olumlu etkiler alabilirler. Merkür olumlu haber, anlaşma ve sözleşmelere işaret etmektedir. 23 Ağustosda Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin’in bir konuda anlaşması ve olumlu bir sözleşmeye imza atmaları beklenebilir. Aynı şekilde 23 Ağustosda Natal Marsı Balık olan Meral Akşener’in Natal Marsı Oğlak olan Kılıçdaroğlu yada Natal Marsı Yengeç olan İmamoğlu gibi kişilerle olumlu bir anlaşma yapması olasıdır.

25 ve 27 Ağustosda Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, göçükler, volkanik aktiviteler, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları olabilir.

25 ve 27 Ağustosda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

27 Ağustos olumsuz hava koşulları ve kazalarına dikkat

25 Ağustos Ons Altın diğer günlere göre son derece düşebilir.

25 Ağustos ve 27 Ağustos Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir.

23 Ağustosda Petrol yükselse de 27 Ağustosda Petrol düşebilir.

23 Ağustosda Dolar TL karşısında diğer günlere göre yükselebilir.

23 Ağustosda Bitcoin yükselse de 27 Ağustosda tekrar düşebilir.

23 Ağustosda Euro Dolar karşısında yükselebilir.

24 Ağustosda Bist100 diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

21 Ağustos Haftası boyunca Aslan burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Balık burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————

(21 Ağustos 7.ev Ay Dikkat, 23 Ağustos 6.ev Merkür Süper)

Yükselen Boğa ———————————————

(21 Ağustos 6.ev Ay Dikkat, 23 Ağustos 5.ev Merkür Süper)

Yükselen İkizler ———————————————

(21 Ağustos 5.ev Ay Dikkat, 23 Ağustos 4.ev Merkür Süper)

Yükselen Yengeç ———————————————

(21 Ağustos 4.ev Ay Dikkat, 23 Ağustos 3.ev Merkür Süper)

Yükselen Aslan ———————————————

(21 Ağustos 3.ev Ay Dikkat, 23 Ağustos 2.ev Merkür Süper)

Yükselen Başak ———————————————

(21 Ağustos 2.ev Ay Dikkat, 23 Ağustos 1.ev Merkür Süper)

Yükselen Terazi ———————————————

(21 Ağustos 1.ev Ay Dikkat, 23 Ağustos 12.ev Merkür Süper)

Yükselen Akrep ———————————————

(21 Ağustos 12.ev Ay Dikkat, 23 Ağustos 11.ev Merkür Süper)

Yükselen Yay ———————————————

(21 Ağustos 11.ev Ay Dikkat, 23 Ağustos 10.ev Merkür Süper)

Yükselen Oğlak ———————————————

(21 Ağustos 10.ev Ay Dikkat, 23 Ağustos 9.ev Merkür Süper)

Yükselen Kova ———————————————

(21 Ağustos 9.ev Ay Dikkat, 23 Ağustos 8.ev Merkür Süper)

Yükselen Balık ———————————————

(21 Ağustos 8.ev Ay Dikkat, 23 Ağustos 7.ev Merkür Süper)