SEO ve UX İlişkisi Neden Önemlidir?

Dijital herhangi bir ürünün başarısı, arama motorlarındaki yerine bağlıdır. SEO çalışmaları, Google gibi motorlarında sitenin görünürlüğünde belirleyicidir. Birçok farklı alt alanı olan bu çalışmalarda, kullanıcı deneyimi (UX) konsepti epeyce önemlidir. Bu iki konsept, birbirlerini besler. Web sitenizin SERP sıralamasındaki başarısı açısından SEO ve UX ilişkisini öğrenmek önemlidir.

SEO Nedir?

SEO, “Search Engine Optimization,” yani “Arama Motoru Optimizasyonu” tabirinin kısaltmasıdır. Web sitelerinin arama motorlarında ilk sıralarda çıkarak görünürlüğü artırmayı hedefleyen bir pazarlama stratejisidir. Sayfaların görünürlüğü arttıkça; ürün satışları, marka kimliği, ve ulaşılan kitle büyük oranda iyileştirme gösterir.

İnternet üzerinde varlığı bulunan şirket veya bireyler; müşteri, danışan veya kullanıcı çekmek için arama motoru optimizasyonundan faydalanır. Rekabetin yüksek olduğu dijital pazarlamada, sitelerin Google gibi motorlarda hangi sırada olduğu belirleyici bir etkendir. Doğru SEO çalışmaları sayesinde organik trafik artar, bu da beraberinde birçok avantajı getirir.

Belirli bir ürüne veya servise ihtiyacı olan insanlar, arama motorları üzerinden bunlara ulaşır. Google gibi köklü arama motorları, kendi kullanıcılarına en uygun ve güvenilir sonuçları ulaştırmayı hedefler. SEO, arama motorlarının bu amacına paralel olarak içerik sunma pratiklerinin bir toplamıdır.

UX (Kullanıcı Deneyimi) Nedir?

UX, kullanıcı deneyimi (User Experience) anlamına gelir. Kullanıcı deneyimi, herhangi bir ürün veya servisle etkileşime verilen isimdir. Dijital tüketim arttıkça kullanıcı deneyimi daha da önemli hale gelmektedir.

Satış yapmak veya daimi bir okuyucu yaratmak için kullanıcı deneyiminin payı büyüktür. Çünkü kullanıcılar, sadece ürünü veya servisi değil deneyimi de satın alır. Ayrıca satış zincirinin en başında müşteri veya danışanın aksiyon almasında kullanıcı deneyimi önemli bir rol oynar.

SEO ve UX’nin Önemi

SEO ve UX bir ortak nokta paylaşır: Mevcut içeriğe kullanıcı çekmek. Arama motoru optimizasyonu, bunu arama motorları üzerinden yaparken UX, siteye giren potansiyel müşterileri hedef alır.

Bir web sitesi hayal edin. Sitenin ziyaret edilmesi için arama motorlarında iyi bir sıralaması olmalıdır. Bu adım, SEO çalışmaları sayesinde gerçekleşir.

Kullanıcıların sitede zaman geçirmesi, bir şeyler satın alması, içerikleri okuması ve izlemesi için UX uygulamaları devreye girer. Ziyaretçiler, iyi bir deneyim yaşamadıkları sitelerde durmazlar. Google, bunu oldukça önemseyen bir araçtır. Eğer kullanıcıların sitedeki örüntüleri iyi değilse sonuç sayfasındaki sıralaması düşecektir. Yani, iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayan siteler, SEO açısından dezavantajlı durumdadır.

Arama Motoru Dostu ve Kullanıcı Odaklı İçerik

Arama motorlarında üst sıralara çıkmayı başaran ve iyi bir kullanıcı deneyimi sunan içerikler, başarı elde eder. Bu içeriklerin ortak noktaları aşağıdaki gibidir:

SEO uygulamalarına paralel, zengin, ve eşsiz hazırlanmışlardır.

Teknik hatalar içermezler.

Hazırlanan içerikler, kullanıcı niyetine uygundur.

Yükleme süreleri oldukça hızlıdır.

Kullanıcıların kolayca anlayabileceği, navigasyonun basit olduğu sitelerdir.

Mobil versiyonları kullanışlıdır.

SEO’nun başarısı, kullanıcı deneyiminin iyi olmasına bağlıdır. Ancak iyi bir kullanıcı deneyimi sunmanız, sitenin görünürlüğü sayesinde değer kazanacaktır. Bu nedenle içeriklerin arama motoru dostu ve kullanıcı odaklı olması gerekir.

Düşük Sıralama ve Yüksek Bounce Oranları Arasındaki İlişki

Bounce oranı, sitenize giriş yapıp başka herhangi bir işlem yapmadan çıkan kullanıcıların oluşturduğu oranı ifade eder. Yüksek bounce oranı, aşağıdaki ihtimalleri gösterir:

Siteniz yavaş yükleniyor

Kullanıcılar aradığı şeyi bulamıyor

Mobil uyum zayıf

Web tasarımının kalitesi düşük

Kullanıcı niyeti doğru değil

Bu ihtimallerin ortak noktası, kullanıcıların siteden aldığı verimin düşük olduğuna işaret eder. Google, kullanıcıların tam aradığı şeyleri bulmasına önem verir. Bu sebeple yüksek bounce oranlarına sahip siteler, genellikle düşük sıralamaya sahiptir.

Hızlı Yükleme Süreleri ve Kullanıcı Memnuniyeti

Arama motorları, bilgiye ve ürüne hızla ulaşmayı vaat eder. Kullanıcıların siteye girmesi ve işlem gerçekleştirmesi, uzun sürüyorsa çok vakit harcamazlar. Genellikle beklemek yerine daha hızlı bir deneyim yaşayabileceği başka sitelere gider. Esasında bu, arama motorlarındaki rekabetin en önemli sebeplerinden biridir.

Kullanıcı deneyimini önemseyen arama motorları, sonuç sayfalarında kullanıcıların girip vakit geçirdiği siteleri öne çıkarır. Yavaş yükleme süreleri, hızla siteyi terk etmeye yol açacağından SEO başarısını negatif etkiler.

Dönüşümler ve SEO-UX Etkileşimi

Dönüşümler, istenen aksiyonların alınması durumuna verilen isimdir. Örneğin, internet üzerinde bir butiğiniz varsa amacınız satış yapmaktır. Bir kullanıcı, sitenize girip ürün aldığı zaman, dönüşüm gerçekleşmiş olur.

Bu örnek üzerinden satış yapmak için iki konuya önem verilmelidir: İnsanların sitenizi bulabilmesi ve kolayca dilediği ürüne ulaşabilmesi. İlk kısım, SEO’yu ilgilendirirken ikinci kısım UX kapsamındadır.

Mobil Uyumluluk ve SEO-UX Etkisi

Artık herkesin cebinde olan mobil cihazlar, arama motorlarının kullanım şeklinde bir devrim yaratmıştır. Yalnızca bilgisayar kullanımına özel hazırlanmış siteler ve içerikler, SEO başarısı elde etmez. Kullanıcıların, mobil versiyonda da iyi bir deneyim yaşaması gerekir.

Telefonlar ve tabletlerde yüksek olan bounce oranları, sitenin sonuç sayfasındaki sıralamalarına zarar verir. Özetle, kullanıcı deneyiminin hem bilgisayar tarayıcılarında hem de mobilde sorunsuz şekilde işlemesi önemlidir.

Etkili SEO ile Kullanıcı Deneyiminin Artırılması

SEO ve UX, ortak bazı metrikleri paylaşır. Etkili arama motoru optimizasyonu çalışmaları, kullanıcı deneyiminin artırılmasını sağlar. Çalışma kapsamında yer alan; kaliteli içerik üretimi, kullanıcı niyetine yönelik sonuçlar sunma, site yüklenme hızı, kullanışlı web site tasarımı gibi kriterler, kullanıcı deneyimine yöneliktir.

Gelecekte SEO ve UX İlişkisi

Birbirine sıkı sıkıya bağlı olan SEO ve UX, karşılıklı beslenen bir zincirdir. Şu anda da önemli pratikleri ortak paylaşan bu iki alanın gelecekte daha da iç içe geçmesi beklenmektedir. Her geçen gün miktar ve kalite bakımından daha fazla sitenin oluşması, rekabeti artıracaktır. Bu nedenle kullanıcı deneyimi iyi olmayan bir içeriğin SEO başarısı elde etmesi beklenemez. Dopinger’in SEO çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz aşağıdaki sayfamızı inceleyebilirsiniz;