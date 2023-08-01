KADIKÖY BELEDİYESİ, GÖLCÜK DEPREMİ’NİN 24. YIL DÖNÜMÜNDE ANMA PROGRAMI DÜZENLİYOR 

Kadıköy Belediyesi, 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin 24. yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenler için anma töreni ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Anma programda uzman isimlerin katılımıyla yapılacak söyleşilerin yanı sıra 6 Şubat Deprem Belgeseli’nin gösterimi ve depremin yaşandığı saat olan gece 03.02’de ise anma töreni gerçekleştirilecek.

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos Gölcük Depremi’nde hayatını kaybedenler, depremin 24. yıl dönümünde Kadıköy’de gerçekleştirilecek programla anılacak. Kadıköy Belediyesi’nin 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Gölcük Depremi’nin 24. yılı için hazırladığı anma programı Kozyatağı’nda bulunan Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda yapılacak. 16 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00’de Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın konuşmasıyla başlayacak anma programında “Deprem Tehlikesinin Farkında Mıyız?” ve “Afette Gönüllülük ve Yerel Yönetimlerin Önemi” başlıklarıyla iki ayrı söyleşi gerçekleştirilecek. 16 Ağustos Çarşamba saat 23.15’te ise Kadıköy Belediyesi’nin Kahramanmaraş merkezli deprem ile ilgili hazırladığı 6 Şubat Belgeseli’nin ilk gösterimi yapılacak. Program, 17 Ağustos 1999 Depremi’nin gerçekleştiği saat olan 03.02’ye kadar sürecek çeşitli etkinliklerle devam edecek ve depremin yaşandığı saatte etkinlik alanında yakılacak yüzlerce mumla, depremde hayatını kaybedenler için sessiz bir anma töreni yapılacak.

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin 24. Yıl Dönümü Anma Programı Akışı

16 Ağustos Çarşamba



20.00 Açılış Konuşması

Av. Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediyesi Başkanı

20.30 Deprem Tehlikesinin Farkında Mıyız?

Moderatör: Erdal Şahan – Jeofizik Mühendisi

Konuşmacılar: Menekşe Perdi – Kadıköy Belediyesi Afet İşleri Müdürü

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan

Burak Çatlıoğlu – TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yön. Kur. Bşk.

22.00 Afette Gönüllülük ve Yerel Yönetimlerin Önemi

Moderatör: Hakan Özdemir

Konuşmacılar:

Mahmut Can İsal – Hayata Destek Derneği Türkiye İnsani Yardım Forumu Koordinatörü

23.15 6 Şubat Deprem Belgeseli (Kadıköy Belediyesi)

17 Ağustos Perşembe

00.00 – 03.00 Çeşitli Etkinlikler

03.02 Anma ve Saygı Duruşu