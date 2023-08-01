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Ali Rıza Yıldız İSBAM’ın davetlisi olarak gittiği Azerbaycan’da  ziyaretlerini tamamladı



Ali Rıza Yıldız Azerbaycan’dan Yurda Döndü!

İstanbul Gazeteciler ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız, İSBAM’ın davetlisi olarak gittiği Azerbaycan’da ziyaretlerini tamamladı.

Ali Rıza Yıldız Azerbaycan’da başta Bakü, Azerbaycan Büyük Millet Meclisi Başkanı, Ana Muhalefet Partisi Başkanı olmak üzere Karabağ, Bakü, Şuşa, Gence, Yevlah, Nahçıvan illerini ziyaret etti.

Ali Rıza Yıldız İSBAM’ın davetlisi olarak gittiği Azerbaycan’da  ziyaretlerini tamamladı. Yarın itibarı ile yurda dönüş yapacak olan Ali Rıza Yıldız Azerbaycan ve Türk medyasının kardeşliği, dostluğu, gönül birliği sayesinde çok verimli görüşmeler gerçekleştirildi dedi.

Yıldız, yakın zamanda  Azerbaycan’a bir ziyaret daha  gerçekleştirilmesi, ayrıca Azerbaycanlı ekiplerin de Türkiye’ye  İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonunun misafiri olarak gelmesi ile iki kardeş ülke ilişkilerinin daha da kuvvetleneceğinin altını çizdi. 

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📆 15 Ağustos 2023 Salı 11:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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