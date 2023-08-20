14 – 20 Ağustos 2023 Haftalık Burç Astroloji: 20 Ağustos Terazideki Aya Dikkat!

Hafta boyu Koç, Yengeç, Terazi, Oğlaklar Marsdan olumsuz etki alırken Boğa, Aslan, Akrep, Kovalar Uranüsden olumsuz etkiler alabilir. 14 Ağustos Pazartesi günü haftaya güzel bir şekilde başlasak da 20 Ağustos Pazar gününe doğru işler iyice karışabilir. 20 Ağustos Pazar zaten haftanın en yoğun günü olacaktır.

Haftanın en kazançlı kişileri Natal Marsı İkizler, Yay olanlar ile Natal Marsı Başak, Balık olanlardır. Örneğin Terazi burcu Putin her ne kadar Tr Marsdan ve 19 Ağustosda Tr Aydan olumsuz etkiler alsa da Natal Marsı Yay olduğundan düşmanlarının üstesinden gelecektir. Ancak Terazi burcu Putin 20 Ağustosda -2 katsayısındaki Tr Aya ve 29 Ağustosda -3 katsayısındaki Neptüne çok dikkat etmelidir. Aynı şekilde Balık burcu Erdoğan da 29 Ağustosda Neptüne ve Neptünyen kişi ve olaylara çok dikkat etmelidir.

Koç, Yengeç, Terazi, Oğlaklar bilhassa 19 Ağustosda Tr Ay ve Marsdan alacakları olumsuz etki ile güvenlik problemleri yaşayabilirler, saldırıya uğrayabilirler. Örneğin Terazi burcu Suriye ile Yengeç burcu Irak’da 19 Ağustosda bir takım terör saldırıları yada bazı ülkelerin askeri bir operasyonu olabilir.

19 Ağustosda Yengeç burcu Amerika ile Oğlak burcu Rusya arasında da askeri bir operasyon veya bir terör saldırısı olabilir. 19 Ağustoda Terazi burcu Putin’in Natal Marsı Yay olduğundan eli güçlü gözüküyor. Putin olası bir saldırıdan galip çıkabilir.

Kişisel olarak 19 Ağustosda Natal Marsınız İkizler veya Yay ise Tr Ay ve Mars hangi evinizdeyse o konulardan kaynaklı bir takım fırsatlar elde edebilirsiniz. Örneğin yükselen Aslanlar Tr Ay ve Mars para evi olan 2.evlerinde olacağından para konularında bir takım atılımlar yapabilirler.

Ancak 20 Ağustosda -2 katsayısındaki Tr Ay Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Putin’i zorlayabilir. 20 Ağustosdaki Tr Ay Putin’in rakibi Zelenski’yi de zorlayacaktır. 20 Ağustos Pazar günü Natal Güneş ve Marsı Terazi, Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Yay, Oğlak, Kova olanlar Tr Ay hangi evlerindeyse o konulardan kaynaklı güven ve verim problemleri yaşayabilirler.

20 Ağustosda Amerika, Rusya, Suriye, Irak ve NATO’da güvenlik sorunları ve terör saldırıları olabilir.20 Ağustosda Wagner’in kurucusu Natal Güneşi İkizler Marsı Aslan olan Prigojin de Tr Aydan son derece olumsuz etkiler alabilir. Aynı şekilde Prigojin gibi İkizler burcu olan Trump da 20 Ağustosda Tr Aya ve kendi güvenliğine dikkat etmelidir.

20 Ağustosda olumsuz hava koşulları, kazaları ve şiddetli depremler de olasıdır. 20 Ağustos yolculuk yapmak için uygun bir zaman olmayabilir. Yolculuk yapmak zorunda kalanlar olumsuz hava koşulları ve kazalara karşı önlem almalılar.

Hafta boyu ve bilhassa 18, 19 Ağustosda Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçları Tr Uranüsden olumsuz etki alırken Natal Marsı Başak, Balık olanlar Tr Uranüsden çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Örneğin Boğa burcu İsrail 18, 19 Ağustosda daha ciddi protestolara ve saldırılara maruz kalabilir. İsrail’in İran’a dikkat etmesi gerekebilir. 18, 19 Ağustosda Kova burcu Zelenski ile Akrep burcu Biden da Tr Uranüsden son derece olumsuz etkiler alabilirler.

18 Ağustosda Putin ile Erdoğan Görüşebilir!

18 Ağustosda yani 19 ve 20 Ağustos öncesi Tr Ay +5 katsayısında olup Natal Marsı Başak, Boğa, İkizler, Yengeç, Akrep, Yay, Oğlak, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin 18 Ağustosda Natal Marsı Yay olan Putin kendini güvenceye alacak her şeyi yapabilir. 18 Ağustosda Putin belki Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşebilir. Ancak 20 Ağustosda Putin’in Tr Aya (Natal Güneş ve Marsı Yengeç burcu kişi ve gruplara) dikkat etmesi gerekir.

Kişisel olarak 18 Ağustosda Tr AY hangi evinizdeyse o konularda kendinizi güvenceye alabilir ve veriminizi arttırabilirsiniz.

17 ve bilhassa 20 Ağustosda Astro Carto grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, volkanik aktiviteler, yangın ve patlamalar, terör ve saldırıları, olumsuz hava ve kazaları olabilir.

17 ve 20 Ağustos zayıf fay hatlarında şiddetli (6.0 – 6.5) depremler olabilir.

20 Ağustos olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

17 ve 20 Ağustos Ons Altın düşebilir. 20 Ağustos pazar olduğundan düşüş 21 Ağustosa da yansıyabilir.

18 Ağustosda Ons Gümüş yükselebilir.

19 Ağustosda Petrol yükselebilir.

18 Ağustosda Dolar TL karşısında diğer günlere göre yükselebilir.

14 ve 18 Ağustosda Bitcoin yükselebilir.

14 ve 16 Ağustosda Euro Dolar karşısında yükselebilir.

14 Ağustosda Bist100 yüksek olsa da hafta sonuna doğru 18 Ağustosda düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

14 Ağustos Haftası boyunca Aslan burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————-

(19 Ağustos 6.ev Tr Ay, Mars Süper, 20 Ağustos 7.ev Tr Ay Dikkat)

Yükselen Boğa —————————————————-

(19 Ağustos 5.ev Tr Ay, Mars Süper, 20 Ağustos 6.ev Tr Ay Dikkat)

Yükselen İkizler —————————————————-

(19 Ağustos 4.ev Tr Ay, Mars Süper, 20 Ağustos 5.ev Tr Ay Dikkat)

Yükselen Yengeç —————————————————-

(19 Ağustos 3.ev Tr Ay, Mars Süper, 20 Ağustos 4.ev Tr Ay Dikkat)

Yükselen Aslan —————————————————-

(19 Ağustos 2.ev Tr Ay, Mars Süper, 20 Ağustos 3.ev Tr Ay Dikkat)

Yükselen Başak —————————————————-

(19 Ağustos 1.ev Tr Ay, Mars Süper, 20 Ağustos 2.ev Tr Ay Dikkat)

Yükselen Terazi —————————————————-

(19 Ağustos 12.ev Tr Ay, Mars Süper, 20 Ağustos 1.ev Tr Ay Dikkat)

Yükselen Akrep —————————————————-

(19 Ağustos 11.ev Tr Ay, Mars Süper, 20 Ağustos 12.ev Tr Ay Dikkat)

Yükselen Yay —————————————————-

(19 Ağustos 10.ev Tr Ay, Mars Süper, 20 Ağustos 11.ev Tr Ay Dikkat)

Yükselen Oğlak —————————————————-

(19 Ağustos 9.ev Tr Ay, Mars Süper, 20 Ağustos 10.ev Tr Ay Dikkat)

Yükselen Kova —————————————————-

(19 Ağustos 8.ev Tr Ay, Mars Süper, 20 Ağustos 9.ev Tr Ay Dikkat)

Yükselen Balık —————————————————-

(19 Ağustos 7.ev Tr Ay, Mars Süper, 20 Ağustos 8.ev Tr Ay Dikkat)