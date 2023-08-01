Gazeteci Süleyman Özışık Hayatını Vefat Etti

Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden gazeteci Süleyman Özışık vefat etti.

Süleyman Özışık’ın vefat haberini kardeşi Hadi Özışık duyurdu.

Son olarak Hadi Özışık ile internethaber.com İnternet Gazetesinde çalışmalarına devam eden Süleyman Özışık, aynı zamanda YouTube’da oluşturdukları kanalda siyasi içerikli söyleşiler yapıyordu.

Süleyman Özışık, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Süleyman Özışık, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve tedavi gördüğü hastanede 5 ağustos cumartesi günü vefat etti.

Süleyman Özışık kimdir?

1 Mart 1971 Iğdır doğumlu olan Süleyman Özışık gazeteci ve köşe yazarıdır.

Süleyman Özışık, Milliyet ve Akşam gazetelerinde çalıştı. İnternet haber sitesinden Hadi Özışık ile beraber gazetecilik mesleğini sürdüren Süleyman Özışık yaptığı programlarla adından söz ettirmiş, iz bırakan çalışmalara imza atmıştı.

Hastalığı döneminde Hadi Özışık, Süleyman Özışık ile ilgili aşağıdaki bilgiyi paylaşmış ve dua istemişti:

“Sevgili dostlar, kardeşlerim,

Süleyman Özışık @slymnoz ile ilgili soruyorsunuz, “Nasıldır, nasıl oldu?” diye. Keşke güzel haber verebilsem, keşke 15 gün önce söylediğim gibi “Daha iyi” diyebilsem. Maalesef o illet hastalık doktorların bütün uğraşlarına rağmen Süleyman’ın yakasını bırakmıyor.

Ramazan ayında doktorların “Kaybediyoruz” dediği Süleyman “Duanın gücü” ile yoğun bakımdan çıkmış, çok iyi bir süreç geçirmişti. Bir hafta öncesine kadar artık taburcu olma hayalleri kurmuştuk. Ne yazık ki o illet hastalığın iliklerine kadar ulaşması Süleyman’ı tekrar eski günlerine götürdü. Acı çekmeye başladı, maalesef bir kez daha yoğun bakım sinyali veriyor. Doktorlar iyi şeyler söylemiyor ama biz Allah’tan umudumuzu kesmiyoruz, kesmeyeceğiz. O yüzden Süleyman’ın sevenlerinden, dostlarından, arkadaşlarından bir kez DUA talep ediyoruz.

Allah hepinizden razı olsun.”