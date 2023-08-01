100. YIL CUMHURİYET BİSİKLET TURU TÜM GÖRKEMİYLE SONA ERDİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun Cumhuriyet’in 100. Yılı onuruna; Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları 2023 takviminde Elit Erkekler 2.2 kategorisinde düzenlediği 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nun beşinci ve son etabı olan 175,4 km’lik Çankırı – Ankara etabı sona erdi. Beşinci etapla birlikte tarihi yarış da son bulmuş oldu.

Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına düzenlenen “100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu”nda milli mücadelenin anahtarı İstiklal Yolu boyunca pedal basan bisikletçiler, 175,4 km’nin ve yaklaşık 4 saatin ardından başkent Ankara’ya ulaştılar. Ankara’da törenle karşılanan bisikletçiler 1. TBMM önünde finişe vardılar.

100. yılımızda heyecanımız kat kat arttı

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu son etabı olan Çankırı-Ankara etabının startında konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön: “Milli mücadele ruhuyla çıktığımız yolda geçen 784 km’nin artık son etabına gelmiş bulunmaktayız. Onlarca sporcu, sıcağa rüzgara ve daha birçok zorluğa rağmen insanüstü bir çaba gösterdiler. Onların mücadelesi bizlerin 100. Yılımızda hissettiğimiz heyecanımızı kat kat artırdı. Son etapla birlikte bir kez daha başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve bu uğurda şehit olan kahramanlarımızı minnetle anıyoruz.”

Türk bayrağı TBMM Başkanvekili Celal Adan’a teslim edildi

Yarış boyunca Cumhuriyetin 100. Yılına özel etaplarda taşınan Türk bayrağı, bisiklet turunu şampiyon olarak tamamlayan Petros Mengs tarafından Kurucu Meclis önünde düzenlenen görkemli törenle TBMM Başkanvekili Celal Adan’a teslim edildi.

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu ödül töreninde konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan: “Sivas; çift başlı kartalın Anadolu’ya gelip konduğu, mazinin cesaret ve kahramanlıkla hamurunu yoğurduğu şehirdir. Selçuklular eliyle Türk-İslâm medeniyetin en kıymetli mücevherleri, bu şehirde inşa edilmiştir. Bu şehrin sokaklarında, tarihin nabzı ve Anadolu’nun yanık sesi birlikte duyulmaktadır. Sivas; Pir Sultan’dan Veysel’e dek, âşıkların ve türkülerin diyarıdır. Sivas, vatan için bir adım öne çıkan yiğitlerin memleketidir. Kuruluş Savaşı başladığında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de aynı cesaret ve fedakârlıkla kucaklamıştır. Cumhuriyetin 100. Yıldönümü için düzenlenen etkinliğin, Sivas’tan başlaması bu açıdan çok isabetlidir. İstiklal Harbi’nin şanlı hatıralarından ilham alan güzergâh, Ankara’da tamamlanmıştır. Dün hürriyet uğruna yürünen bu yol, bugün bağımsızlığımızın asırlık hatırasını kutlamak üzere kat edilmiştir. Bu anlamlı ve güzel etkinliği tertip eden kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Organizasyona katılan herkesi; 100 yıl önceki coşku ve heyecanla selamlıyorum.” dedi.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına düzenlenen bisiklet turunun ödül töreninde; Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Halil Cem Öztürk, Asbaşkan Bahattin Akyön ve Genel Sekreter Sedat Fırat da yer aldı.

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nun 175,4 km’lik son etabı olan Çankırı – Ankara Etabı’nın galibi: Vino SKO takımından Daniil Marukhin oldu

Heyecanın ve mücadelenin dozunun bir an bile düşmediği 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nun son etabı olan Çankırı-Ankara, milli mücadelenin son durağı olan Birinci TBMM önünde son buldu. Bir ulusun özgürlük aşkının simgesi haline gelen, Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayan Birinci TBMM önünde son bulan yarış sonrasında onlarca bisikletçi duygu dolu anlar yaşadı. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz tarafından startı verilen tarihi yarış boyunca sporseverlerle unutulmaz anılar bırakan bisikletçiler finiş çizgisinde TBMM Başkanvekili Celal Adan, TBMM İdare Amiri Sermet Atay, TBMM Genel Sekreteri Tali Uzun ve TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban tarafından karşılandı. Tüm takımların ustaca strateji uyguladığı yarış sporseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Kıya sıya bir rekabetle finiş çizgisine gelen iki bisikletçiden biri olan Vino SKO takımından Daniil Marukhin yarışı ilk bitiren isim olarak 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nun ilk birincisi oldu. 4 saat 18 dakikayla bitiren Marukhin’in ardından Beykoz Belediyesi Spor Kulübü’nden Petros Mengs ikinci olurken Spor Toto Cycling takımından Ahmet Örken üçüncü oldu. Daha sonrasında ise parçalı şekilde bisikletçiler finiş noktasına ulaştılar.

Kıran kırana geçen yarışın ardından ise tüm mayoların sıralaması değişti. Beykoz Belediyesi Spor Kulübü’nden Petros Mengs “sarı mayo”, Spor Toto Cycling takımından Ahmet Örken “yeşil mayo” ve Özbekistan Milli Takımı’ndan Dmitriy Bocharov “kırmızı mayo”nun sahibi oldu.

Tarihi bisiklet turunun genel kazananları belli oldu

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve tam bağımsızlık rotasında 5 gün 5 etap boyunca 16 takımdan bisikletçinin filmlere konu olacak mücadelesine tanık olunan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nun genel kazananları belli oldu. Takımlarda Beykoz Belediyesi Spor Kulübü 16 takım arasından birinci olurken, Konya Büyükşehir Belediye Spor ikinci ve Mes Sungun Azad takımı üçüncü oldu. Tam 784 km sonunda onlarca saat pedal çeviren bisikletçiler ise birbirleriyle unutulmaz bir yarışa girdiler. Beşinci ve son etabın ardından ise Beykoz Belediyesi Spor Kulübü’nden Petros Mengs birinci, Konya Büyükşehir Belediye Spor’dan Samet Bulut ikinci ve Vino SKO takımından Daniil Marukhin üçüncü oldu.