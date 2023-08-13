07 – 13 Ağustos 2023 Haftalık Burç Astroloji: 07 Ağustos Haftanın EN Yoğun Günü!

07 Ağustos Haftanın En Yoğun günü olup bugünde Tr Ay Boğa burcunda -1 katsayısında olacaktır. Boğa burcundaki düşük katsayılı Ay en çok Aslan ve Kova burçlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin Kova burcu Zelenski’nin güvenlik sorunları ortaya çıkabilir. Zelenski’nin 07 Ağustosda suikast girişimlerine ve gizli düşmanlarına dikkat etmesi gerekebilir.

07 Ağustos haftası boyunca Tr Venüs -1 katsayısında olup özellikle 11 Ağustosa kadar İkizler ve Yay burçlarını çift yönde olumsuz etkileyebilir. İkizler burcu Trump Yay burcu Macron Tr Venüsden 11 Ağustosa kadar son derece olumsuz etkiler alabilir. 11 Ağustosdan sonra Tr Venüs artık İkizler ve Yay burçlarını çift yönde etkilemeyi bırakacaktır.

07 Ağustosda Tr Uranüs -1 katsayısında olup özellikle Natal Güneşi Başak ve Balık burçlarını çift yönde olumsuz etkileyebilir. Örneğin Başak burcu Esad yada Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan Tr Uranüsden 07 Ağustosda olumsuz etkiler alabilir. 08 ile 13 Ağustos arası Uranüsün katsayısı artacağından sadece Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarını olumsuz etkileyebilir. 08 – 13 Ağustos arası Natal Marsı Başak ve Balık olanlar Tr Uranüsden son derece olumlu etkiler alabilirler. Uranüsden olumlu etkiler alanlar bir gruba veya organizasyona üye iseler o konularda son derece olumlu etkiler alabilirler. Tr Uranüs hangi evlerindeyse o konularda ani olumlu gelişmeler olabilir.

08 – 13 Ağustosda Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail Tr Uranüsden son derece olumsuz etkiler alabilir. Uranüs olumlu anlamda özgürlükçü kişi ve grupları sembolize eder. Bu kişilerin aşırı özgürlükçü hareketleri İsrail içerisinde terör eylemlerine dönüşebilir. Özellikle 13 Ağustos Pazar günü İsrail’in Uranüsyen eylemlere dikkat etmesi gerekebilir.

08 Ağustosda Tr Ay, Mars ve Jüpiter +5 katsayısında olacaktır. Ay güvenlik ve verimi, Mars girişim ve ataklıkları, Jüpiter ise bolluk, bereket ve genişlemeyi sembolize eder. 08 Ağustosda özellikle Natal Marsı Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak, Balık olanlar Tr Ay, Mars ve Jüpiterden son derece olumlu etkiler alabilirler. Örneğin ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Başkanı Biden, Suriye Başkanı Esad, İran Başkanı İbrahim Reisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener gibi isimler 08 Ağustos Salı günü Tr AY, Mars ve Jüpiterden son derece olumlu etkiler alabilirler. Özellikle CHP Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Başkanı Meral Akşener’in 08 Ağustosda olumlu etkiler alması ve bir atılım yapmaları beklenebilir. Natal Marsı Yengeç olan İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu da 08 Ağustosda Tr AY, Mars ve Jüpiterden son derece olumlu etkiler alabilir.

Kişisel olarak Tr Ay, Mars ve Jüpiter hangi evlerinizdeyse o konularda atılım, verim ve genişleme olabilir.

07 Ağustosda olumsuz hava koşulları ve kazaları artarken, 12 Ağustosda zayıf fay hatlarında şiddetli (6.0 – 6.5 arası) depremler beklenebilir. Astrolojik olarak çok şiddetli depremler (7.0 – 7.5) 30 Ağustosdan itibaren beklenebilir.

12 Ağustosda Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, volkanik aktiviteler, göçükler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir.

12 Ağustos zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

07 Ağustos olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

09 Ağustosda Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

08 ve 13 Ağustosda Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir. 13 Ağustosdaki yükseliş 14 Ağustosa yansıyabilir.

13 Ağustosda Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

08 Ağustosda Dolar TL karşısında diğer günlere göre yükselebilir.

08 ve 11 Ağustosda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

08, 09 ve 13 Ağustosda Euro Dolar karşısında yükselebilir. 13 Ağustosdaki yükseliş 14 Ağustosa yansıyabilir.

09 Ağustosda Bist100 diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

07 Ağustos Haftası boyunca Aslan burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Başak burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————————————-

(07 Ağustos 2.ev Ay ve Uranüs Dikkat, 08 Ağustos 6.ev Mars, 2.ev Ay ve Jüpiter Süper)

Yükselen Boğa ———————————————————————-

(07 Ağustos 1.ev Ay ve Uranüs Dikkat, 08 Ağustos 5.ev Mars, 1.ev Ay ve Jüpiter Süper)

Yükselen İkizler ———————————————————————-

(07 Ağustos 12.ev Ay ve Uranüs Dikkat, 08 Ağustos 4.ev Mars, 12.ev Ay ve Jüpiter Süper)

Yükselen Yengeç ———————————————————————-

(07 Ağustos 11.ev Ay ve Uranüs Dikkat, 08 Ağustos 3.ev Mars, 11.ev Ay ve Jüpiter Süper)

Yükselen Aslan ———————————————————————-

(07 Ağustos 10.ev Ay ve Uranüs Dikkat, 08 Ağustos 2.ev Mars, 10.ev Ay ve Jüpiter Süper)

Yükselen Başak ———————————————————————-

(07 Ağustos 9.ev Ay ve Uranüs Dikkat, 08 Ağustos 1.ev Mars, 9.ev Ay ve Jüpiter Süper)

Yükselen Terazi ———————————————————————-

(07 Ağustos 8.ev Ay ve Uranüs Dikkat, 08 Ağustos 12.ev Mars, 8.ev Ay ve Jüpiter Süper)

Yükselen Akrep ———————————————————————-

(07 Ağustos 7.ev Ay ve Uranüs Dikkat, 08 Ağustos 11.ev Mars, 7.ev Ay ve Jüpiter Süper)

Yükselen Yay ———————————————————————-

(07 Ağustos 6.ev Ay ve Uranüs Dikkat, 08 Ağustos 10.ev Mars, 6.ev Ay ve Jüpiter Süper)

Yükselen Oğlak ———————————————————————-

(07 Ağustos 5.ev Ay ve Uranüs Dikkat, 08 Ağustos 9.ev Mars, 5.ev Ay ve Jüpiter Süper)

Yükselen Kova———————————————————————-

(07 Ağustos 4.ev Ay ve Uranüs Dikkat, 08 Ağustos 8.ev Mars, 4.ev Ay ve Jüpiter Süper)

Yükselen Balık ———————————————————————-

(07 Ağustos 3.ev Ay ve Uranüs Dikkat, 08 Ağustos 7.ev Mars, 3.ev Ay ve Jüpiter Süper)