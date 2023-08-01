EREĞLİ BELEDİYESİ ŞEHİTLER PARKI AHMET ŞAFAK KONSERİYLE AÇILDI

Konya Ereğli Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenen Şehitler Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Şehitler Parkının açılışında sahne alan ünlü sanatçı Ahmet Şafak, en sevilen şarkılarıyla binlerce kişiye unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Konya Ereğli Belediyesi, Ereğli’deki parkları yenileyerek ilçe sakinlerinin hizmetine sunmaya devam ediyor. Konya Ereğli Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla baştan aşağıya yenilenen Şehitler Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Şehitler Parkının açılışında sahne alan ünlü sanatçı Ahmet Şafak, en güzel şarkılarını Ereğlililer için seslendirdi. Konseri izlemeye gelen binlerce kişi, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir müzik ziyafeti yaşadı.

OPRUKÇU: “EREĞLİ’NİN VİLAYET ÜNVANINA KAVUŞMASINI BEKLİYORUZ”

Açılış programında bir konuşma yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Ereğli’de huzurun inşası bağlamında yürüttüğümüz çaba ve gayretlerin somut meyvelerini almaya başladık. Ereğli inşallah hak ettiği vilayet ünvanını çok kısa sürede alacaktır. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim’de arzu ettiğimiz vilayetlik ünvanına kavuşmayı bekliyoruz. Biz çalışma azmimizi ve hizmet etme aşkımızı muhafaza etmeye, sizlerin de yüzünüzü güldürmeye gayret edeceğiz. Tamamen yenilediğimiz Şehitler Parkımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Oğuz Ata’dan bu yana Türk Milleti’nin bütün şehitlerini rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Allah onların mekanını cennet, rahmetinden emin olanlardan eylesin.” dedi.

AHMET ŞAFAK: “BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

Ereğli’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden sanatçı Ahmet Şafak, “Çok eski tanıdığım ve çok sevdiğim, ağabey derken gönlümden coşarak söylediğim kıymetli Hüseyin Oprukçu ağabeyimizin çalışmalarının nezdinde, burada sizlerin huzurlarından olmaktan dolayı Rabbime hamd ediyor, birlik ve beraberliğimiz daim olsun diyorum. Şehitler Parkımız adeta baştan aşağı yenilenmiş. Doğrusunu söylemek gerekirse en son geldiğimden bu yana çok farklı, çok güzide, çok daha değişik, daha konforlu, daha iç açıcı, yeşili daha yeşil bir Ereğli gördüm. Bunun için Hüseyin Oprukçu ağabeyimi ve ona gönül veren kıymetli Ereğli halkını tebrik ederim.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Şafak’ın verdiği konsere; Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Güzide Çipan, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Milliyetçi Hareket Partisi Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, Milliyetçi Hareket Partisi Halkapınar İlçe Başkanı Ali İhsan User, Büyük Birlik Partisi Konya İl Başkan Yardımcısı Aydın Demirtaş, Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Türker Türkoğlu, Ülkü Ocakları Ereğli İlçe Başkan Lütfi Tekeli, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, STK Başkanları ve binlerce Ereğlili katıldı.

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