Çıta çok yüksekte

GEÇEN pazar Galatasaray yeni yıldızlarını tanıttı.

O muhteşem “gala gecesini” Aydınlık Gazetesi’nden Cenk Çınar ve Gökhan Büyük ile takip ettik.

Adeta gövde gösterisine dönüşen tanıtımın ardından taraftara açık idman da yapıldı.

30 bine yakın taraftarın akın ettiği “yıldızlar gecesi” Şampiyonlar Ligi maçından farksızdı.

Tanıtım öncesi taraftar, başkan Dursun Özbek’i adeta bağırına bastı. Başkan konuşurken yapılan tezahüratlar nedeniyle sürekli sözlerine ara vermek zorunda kaldı.

Tanıtım esnasında öyle bir görüntü vardı ki, o görüntü de Erden Timur’un Dursun başkanın elini öpmeye çalışmasıydı.

Böyle kenetlenmiş, aile olmuş bir Galatasaray varken rakiplerin işi gerçekten çok zor.

AYAK OYUNLARINA DEVAM!

Galatasaray kenetlenmişti bir kere. “Yıldızlar gecesi” tanıtımında da bunu bir kez daha göstermişti.

Göstermişti göstermesine de yine algı yapmaya çalışanlar, Galatasaray’ı nasıl karıştırırız diye uğraşanlar da yok değildi.

“Yıldızlar gecesi” tanıtımından yanılmıyorsam ertesi gün sosyal medyada bir haber dolaşmaya başladı.

Neydi o haber? Sözde, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Dursun Özbek için “Hitabet kabiliyeti yok” demiş.

Sahada ve transferlerde Galatasaray’la baş edemeyenler ne yapacaktı başka? Böyle ayak oyunlarıyla akıllarınca Galatasaray’ı karıştıracaklarını sanıyorlar.

Daha önce “5 yıldızla sahaya çıkacağız” diyenler şimdi “yıldızsız sahaya çıkacağız” diyor.

O yüzden Galatasaray’ı karıştırmaya çalışanların ayak oyunlarına gelmeyin, inanmayın.

Başkan Dursun Özbek ve Metin Öztürk’ün arası da gayet iyi, endişe etmeyin.

TRANSFER TANITIMLARINDA DA ZİRVEDE

Transfer yapmak zor iş, hele ki bu transferleri sosyal medyada tanıtmak ayrı bir yetenek ister. Fakat Galatasaray sosyal medya ekibi bu tanıtım işini de hakkıyla yapıyor.

Ses getiren transferler bir kenara dursun başta Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Murat Bereket olmak üzere, Medya ve İletişim Yöneticisi Coşkun Gülbahar ve Medya Sorumlusu Egehan Şengül’ün emekleri çok büyük.