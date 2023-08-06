31 – 06 Ağustos 2023 Haftalık Burç Astroloji: 02 Ağustos Haftanın EN Yoğun Günü!

Hafta boyu Venüs Transiti -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Aslan, Koç, Boğa, İkizler**, Başak, Terazi, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Yengeç, Oğlak olanları ise olumlu yönde etkileyebilir. Özellikle Natal Güneşi İkizler ve Yay olanlar çift yıldızlı olup hafta boyu tr Venüsden son derece olumsuz etkiler alabilir. Örneğin İkizler burcu Trump yada Yay burcu Macron gibi önemli isimler Venüs hangi evlerindeyse o konulardan kaynaklı sosyal ve siyasi konularda zorlanabilirler.

Natal Güneşi Yay Marsı Oğlak olan CHP Başkanı Kılıçdaroğlu ise Tr Venüsden hem olumlu hem de olumsuz etkiler alabilir. Kılıçdaroğlu’Nun Natal Marsı Oğlak olduğundan Tr Venüsen alacağı olumsuz etkileri fırsata dönüştürebilir. Aynı şekilde Natal Güneşi İkizler Marsı Yengeç olan İmamoğlu da Tr Venüsden olumsuz etkiler alsa da Natal Marsı Yengeç olduğundan Tr Venüsden alacağı olumsuz etkiyi fırsatlara çevirebilir. Hatta hafta boyu Yay burcu Kılıçdaroğlu ile İkizler burcu İmamoğlu’Nun Venüsyen konularda birbirlerini zorlaması beklenebilir.

Dünya genelinde İkizler ve Yay burcunun Tr Venüsen olumsuz etki alması her türlü iletişim ve ulaşımın yavaşlaması, aksaması yada pahalanması anlamına gelebilir. Hafta boyu ihmalden kaynaklı hava, kara ve deniz kazaları çoğalabilir. İletişim (Internet, vs) ve ulaşım araçlarında arızalar yaşanabilir. Yay burcunu sembolize eden uzay çalışmalarında da yavaşlama ve aksamalar olabilir.

Hafta boyu Boğa ve Terazi burçlarının katsayısı Tr Venüsden dolayı -2 birim düşeceğinden keyifleri kaçabilir. Örneğin Terazi burcu Putin’in (Yükselen Başak) keyfi 12.evindeki Tr Venüs yüzünden kaçabilir. 12.ev gizli düşmanları sembolize etmektedir. Putin’in gizli düşmanları yüzünden hafta boyu keyfi kaçabilir ve katsayısı düşebilir.

Tr Venüs yüzünden kronik hastalıklar artabilir. Örneğin Natal Güneşiniz Terazi veya Boğa ise ve düşük katsayıda ise kalp rahatsızlığınız nüksedebilir. Yada Natal Marsı Boğa veya Terazi olanların katsayıları Tr Venüs yüzünden düşeceğinden adale ve kas hastalıklarında, kan hastalıklarında artışlar yaşanabilir. Örneğin Natal Güneşi Terazi Marsı Aslan olan İsrail Başkanı Netanyahu’nun kalbine Tr Venüs yüzünden pil takılmıştır.

05, 06 Ağustosda Tr Mars +4 katsayısında olup Natal Marsı Başak, Boğa, İkizler, Yengeç, Akrep, Yay, Oğlak, Balık olanları olumlu etkileyebilir. Mars hangi evdeyse o konularda bir hareketlilik ve canlanma olabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 04 Ağustosda Tr Jüpiter +5 katsayısında olup Natal Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Jüpiter hangi evdeyse olumlu etki alanlara bir genişleme ve ferahlık verebilir.

02 Ağustosda Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir. 31 Temmuz ve 02 Ağustosda ise olumsuz hava koşulları ve kazaları, her türlü iletişim kazaları (hava, kara, deniz, vs) da olabilir.

02 Ağustos zayıf fay hatlarında depremlere dikkat.

31 Temmuz ve 02 Ağustos olumsuz hava koşulları ve kazalarına dikkat.

02 Ağustos Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

04 Ağustos Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

02 Ağustos Petrol düşse de 04 Ağustosda tekrar yükselebilir.

04 Ağustosda Dolar TL karşısında yükselebilir.

04 Ağustosda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

01 Ağustosda Dolar Euro karşısında yükselebilir.

01 Ağustosda Bist100 yükselse de hafta sonuna doğru düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

31 Temmuz Haftası boyunca Terazi burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Akrep burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————-

(Hafta boyu 5.ev Venüs Dikkat, 6.ev Mars, 2.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Boğa ————————————————-

(Hafta boyu 4.ev Venüs Dikkat, 5.ev Mars, 1.ev Jüpiter Süper)

Yükselen İkizler ————————————————-

(Hafta boyu 3.ev Venüs Dikkat, 4.ev Mars, 12.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————-

(Hafta boyu 2.ev Venüs Dikkat, 3.ev Mars, 11.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Aslan ————————————————-

(Hafta boyu 1.ev Venüs Dikkat, 2.ev Mars, 10.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Başak ————————————————-

(Hafta boyu 12.ev Venüs Dikkat, 1.ev Mars, 9.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Terazi ————————————————-

(Hafta boyu 11.ev Venüs Dikkat, 12.ev Mars, 8.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Akrep ————————————————-

(Hafta boyu 10.ev Venüs Dikkat, 11.ev Mars, 7.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Yay ————————————————-

(Hafta boyu 9.ev Venüs Dikkat, 10.ev Mars, 6.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Oğlak ————————————————-

(Hafta boyu 8.ev Venüs Dikkat, 9.ev Mars, 5.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Kova ————————————————-

(Hafta boyu 7.ev Venüs Dikkat, 8.ev Mars, 4.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Balık ————————————————-

(Hafta boyu 6.ev Venüs Dikkat, 7.ev Mars, 3.ev Jüpiter Süper)