Google Earth ile Dünya Haritası Elinizin Altında !

Keyhole şirketi tarafından 2001 yılında yayın hayatına sunulan daha sonra Google Lab. tarafından satın alınarak Google Earth ismi ile revize edilerek kullanıma sunulan bu yazılım ile yerinizden dahi kalkmadan sanal bir dünya turuna çıkabilirsiniz.

C++ programlama diliyle kodlanan yazılım Windows, MacOS, IOS, Linux ve Android işletim sistemlerinde çalışabilmektedir. Temmuz 2005 yılına kadar Amerika’nın, 2006’dan sonra ise dünyanın farklı yerlerindeki alanları yüksek çözünürlüklü resimlerinin olduğu Google Earth günümüzde ile insan popülasyonunun olduğu yerlerin çoğunu yüksek çözünürlükte resimlerle kullanıcılarına sunmaktadır.

Güvenlik endişelerine rağmen bugün Google Earth ile dünyaca bilinen mekanlara veya belirlemiş olduğunuz koordinatlara giderek sanal bir tur yapabilirsiniz. Koordinatlar popülasyonların olmadığı yerlerde ise sadece uydu görüntüsü ile bölgeyi göstermektedir. Yerel işletme, otel, benzin istasyonu gibi belirli yerleri, hızlı şekilde öğrenebilirsiniz. 3 boyutlu görüntülerin olduğu yazılım sayesinde sokaklarda gezebilir, dünyanın farklı yerleri hakkında çeşitli bilgileri öğrenebilirsiniz. Arama çubuğuna sahip programda gitmek istediğiniz yeri kolayca aratarak, hızlı şekilde sonuca ulaşabilirsiniz.

Harita katmanlarının olduğu Google Earth sayesinde dağları ve tepeleri 3 boyutlu olarak görebilir, turlarınızı kaydedebilirsiniz. Önemli yerlere yer işaretleyici atayarak daha sonraki kullanımlarınızı hızlandırabilirsiniz. Google Earth ile okyanusların dibine dalma deneyimini de sanal bir şekilde yaşayabilirsiniz. Dünya haritasının ötesinde olan Google Earth sayesinde yıldızları, Mars ve Ay gibi gökyüzü nesnelerini de sanal bir platformda inceleyebilir, dünyayı kuş bakışı ile gözlemleyebilirsiniz.

NASA tarafından geliştirilen World Wind yazılımına kıyasla gelişmiş özelliklere sahip Google Earth yazılımına her geçen gün daha kapsamlı hale getirilmektedir. Earth’ın bir üst sürümü olan Google Earth Pro, Earth’taki özelliklerin yanı sıra pek çok yeni özelliği de içinde barındıran daha kapsamlı bir yazılımdır.

Google Earth yazılımındaki bazı avantajlar ;

• 3D binalar

• Dağ ve tepelerin 3D görüntülenebilmesi

• Ücretsiz, kolay kurulum ve sade arayüz

• Gökyüzünü sanal olarak gözlemleyebilme

• Okyanuslarda sanal olarak derinleri gözlemleme

• Yer işareti atayabilme

• Yüksek çözünürlüklü görüntüler

• Harita katmanları

• Tarihi ve bilinen yerleri hızlıca bulabilme

• Yerel işaretli alanları kolayca tespit edebilme

• Belirlenen koordinatları gösterebilme ve yol tarifi sunabilme

• Gelişmiş özelliklere sahip arama çubuğu

Google Earth ve diğer sanal harita programlarının son versiyonlarını indirmek için güncel programların adresi https://www.indiriste.com/’u ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.