FENERBAHÇE LIONS KULÜBÜ, BAŞKAN ALİ KOÇ’A ÖDÜL VERDİ

118-Y İstanbul Anadolu Yakası Lions Dernekleri Federasyonuna bağlı Fenerbahçe Lions Kulübü başkanı ve üyeleri tarafından, Fenerbahçe Spor Kulüp Başkanı Ali Koç’a; Cumhuriyetin kuruluş felsefesine ve ATATÜRK ilkeleri doğrultusunda yapmış olduğu çalışmaları ve toplumda sarsılmaz dik duruşu gerekçesiyle Lions’un en büyük ödülü olan, 1917 yılında Dünyada LIONS’un kurucusu Melvin Jones’un adına düzenlenen ödülünün plaketini, rozetini ve belgesini Fenerbahçe Lions Kulübü Başkanı Tuba Melek Kalelioğlu tarafından Ali Koç Başkana takdim edildi.

Konuyla alakalı yapılan açıklama da; “Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı’nın, “Karşılıksız Hizmet” ilkesine gönül veren Lion’lara ve Lion Dostlarına verdiği bir özel üyelik türü olan Melvin Jones Follow Ship Dostluğuna, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç başkanda bundan sonra üye olmuş bulunmaktadır.

Lions Kulüplerini diğer uluslararası ve ulusal hizmet kuruluşlarından ayıran en büyük özellik, amaçları itibariyle hizmeti yalnızca kendi üyelerinin katkısıyla değil, toplumun her kesimden insanları hizmete özendirerek gerçekleştirmeyi hedeflemesidir.

Bu anlamda insanımız, ülkemiz ve insanlığa dönük çalışmaları, Atatürk ilkelerine bağlılığı ve Cumhuriyet gönüllüsü olarak topluma verdiği katkılarından dolayı Lion’lar kendisine teşekkürlerini sundular.

Melvin Jones Dostları kendilerini gönüllü olarak insani çalışmalara adarlar ve Lions Kulüpleri Vakfı’nın hizmetlerine katkı sağlarlar. Lion’lar Dünya’nın her yerinde, 200 den fazla ülkede ve 1,5 milyon üyesi ile, Açlıkla Mücadelede, Çocukluk Çağı Kanseri Hastalığı ile mücadelede, Görme Engelli İnsanların tedavilerinde ve İhtiyaç duydukları ekipmanların temininde, Diyabet hastalarının, Özellikle Diyabetli Çocuklarımızın tedavilerinde, Temiz Dünya, Temiz Çevre için yapılan mücadelede, Her türlü Deprem, Su baskını gibi Doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almaktadır. Yaşadığımız son deprem felaketinde Lions Vakfı günümüze kadar Bir Milyon Amerikan Dolarının üstünde nakdi ve aynı yardımda bulundular ve kalıcı projeler içinde 3,5 Milyon Dolar tutarında bir fonda ayrılmış bulunmaktadır” şeklinde ifade edildi.

Tören karşılıklı konuşmalar iyi dilek temennileri ve bayramlaşma ile son buldu.

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