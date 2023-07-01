Ali Rıza Yıldız’dan Azerbaycan’a mesaj

Ali Rıza Yıldız kardeş Azerbaycan’da kutlanan ‘’Milli Basın Günü’’ nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı.

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız ,kardeş Azerbaycan’da kutlanan ‘’Milli Basın Günü’’ nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Yıldız iki ülke basını arasındaki ilişkilerde çok başarılı ve samimi adımlar atıldığını söyledi.

Ali Rıza Yıldız mesajında şu ifadelere yer verdi.

Büyük Millet Haber Ajansı yönetim kurulu ile Sosyo Politik Süreçler ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (İSBAM) Başkanı Samir Adıgözelli ile kardeş Azerbaycanlı meslektaşlarımızın Milli Basın Gününü kutlarım.