24 – 30 Temmuz 2023 Haftalık Burç Astroloji: 25 Temmuz Haftanın EN Yoğun Günü!

25 Temmuz Salı Haftanın En düşük katsayılı günü olup bugünde Jüpiter ve Neptün hariç diğer gezegenlerin -1 katsayısında olduğunu görüyoruz. 25 Temmuzda özellikle Aslan ve Kova burçları Tr Aya, İkizler ve Yay burçları Tr Venüse, Başak ve Balık burçları Tr Uranüse, Koç ve Terazi burçları ise Tr Plütona dikkat etmelidir.

25 Temmuzda Dünya genelinde olumsuz hava koşulları ve şiddetli depremler de olabilir. 25 Temmuzda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski’nin Tr Ay yüzünden verim ve güvenliği düşebilir. 25 Temmuzda Zelenski suikastlere açık olabilir. 25 Temmuzda Natal Güneş ve Marsı Terazi, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan**, Akrep, Yay, Oğlak, Kova** olanlar Tr Aydan olumsuz etki alırken Natal Marsı Başak, Balık olanlar Tr Aydan çeşitli fırsatlar elde edebilirler.

25 Temmuzda Natal Güneş ve Marsı Aslan, Koç, Boğa, İkizler**, Başak, Terazi, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanlar Tr Venüsden olumsuz etki alırken Natal Marsı Yengeç, Oğlak olanlar Tr Venüsden çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Örneğin İkizler burcu Trump 25 Temmuzda Tr Venüsden ve Venüsyen kişilerden (kendi karısından) sosyal ve siyasi konularda ayrıca parasal konularda olumsuz etkiler alabilir.

25 Temmuzda Tr Venüsden olumsuz etki alan grubun içindeysek bilhassa İkizler ve Yay burcu evlerimiz Tr Venüsden yavaşlatıcı ve aksatıcı etkiler alabilir. Örneğin Yükselen Aslanların 5.evi Yay olduğundan varsa hobilerinde yada romantik ilişkilerinde aksamalar olabilir.

25 Temmuzda Natal Güneş ve Marsı Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak**, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık** olanlar Tr Uranüsden olumsuz etki alırken Natal Marsı Koç, Terazi olanlar Tr Uranüsden çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Örneğin hafta boyu ve özellikle 25 Temmuzda Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tr Uranüse ve Uranüsden olumlu etki alan Natal Marsı Koç olan NATO’ya, Natal Marsı Terazi olan Suriye’ye dikkat etmesi gerekebilir. 25 Temmuzda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO ve Suriye ile ilgili Uranüsyen bir baskıya maruz kalması olasıdır. Bu durumdan Başak burcu Suriye Başkanı Esad’ın da olumsuz etki alması ve belki de NATO’ya bir takım tavizler vermesi olasıdır.

25 Temmuzda Natal Güneş ve Marsı Oğlak, Koç**, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Terazi**, Akrep, Yay, Kova olanlar Tr Plütondan olumsuz etki alırken Natal Marsı Başak, Balık olanlar Tr Plütondan çeşitli fırsatlar elde edebilir. Örneğin Terazi burcu Putin’in 25 Temmuzda Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan, Ukrayna’dan olumsuz Plütonik etkiler alması olasıdır.

26 Temmuz Tr Ay +5 katsayısında olup Natal Marsı Akrep, Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Oğlak, Kova, Balık olanlara verim ve güvenlik verebilir. Örneğin Natal Marsı Kova olan Elon Musk 26 Temmuzda verim ve güvenliğini arttırabilir. 26 Temmuzda Biden, Blinken, Trump gibi isimler de kendi verim ve güvenliklerini arttırabilirler.

26 Temmuz Dünya genelinde Kova burcunu sembolize eden bilimsel çalışmalarda verimli bir gün olabilir. 26 Temmuzda sağlık sektörüyle ilgili konularda da olumlu gelişmeler olabilir.

Hafta boyu Kova burcu evimiz diğer evlere göre olumsuz etki alırken Yengeç burcu evimiz olumlu etkiler alabilir. Örneğin Yükselen Aslan burçlarının 7.evi Kova 12.evi Yengeç olduğundan Yükselen Aslanlar ikili ilişkilerinde, ortaklıklarında ve evliliklerinde problemler yaşasa da sorun ve problemlerine hemen çözüm bulabilirler.

25 Temmuz Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar, olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir. 25 Temmuzda özellikle İstanbul ve Marmaranın Tr Ay ve Uranüsden belirgin bir şekilde olumsuz etki aldığı görülmektedir. Olası deprem 7.0 büyüklüğünde olmasa da 6.0 civarında olabilir.

25 Temmuz zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

25 ve 30 Temmuzda olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

Ons Altın 24, 25 Temmuzda düşebilir. 28 Temmuzda ise Ons Altın yükselebilir.

Ons Gümüş 26 ve 28 Temmuzda diğer günlere göre yükselebilir.

28 Temmuzda Petrol yükselebilir.

26 Temmuzda Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

26 ve 28 Temmuzda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir. Ama 30 Temmuzda Bitcoin düşebilir.

27 Temmuzda Euro Dolar karşısında yükselebilir.

26 ve 28 Temmuzda Bist100 diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

24 Temmuz Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yengeç burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————–

(25 Temmuz 7.ev Ay, 5.ev Venüs, 2.ev Uranüs Dikkat, 26 Temmuz 8.ev Ay Süper)

Yükselen Boğa ——————————————————–

(25 Temmuz 6.ev Ay, 4.ev Venüs, 1.ev Uranüs Dikkat, 26 Temmuz 7.ev Ay Süper)

Yükselen İkizler ——————————————————–

(25 Temmuz 5.ev Ay, 3.ev Venüs, 12.ev Uranüs Dikkat, 26 Temmuz 6.ev Ay Süper)

Yükselen Yengeç ——————————————————–

(25 Temmuz 4.ev Ay, 2.ev Venüs, 11.ev Uranüs Dikkat, 26 Temmuz 5.ev Ay Süper)

Yükselen Aslan ——————————————————–

(25 Temmuz 3.ev Ay, 1.ev Venüs, 10.ev Uranüs Dikkat, 26 Temmuz 4.ev Ay Süper)

Yükselen Başak ——————————————————–

(25 Temmuz 2.ev Ay, 12.ev Venüs, 9.ev Uranüs Dikkat, 26 Temmuz 3.ev Ay Süper)

Yükselen Terazi ——————————————————–

(25 Temmuz 1.ev Ay, 11.ev Venüs, 8.ev Uranüs Dikkat, 26 Temmuz 2.ev Ay Süper)

Yükselen Akrep ——————————————————–

(25 Temmuz 12.ev Ay, 10.ev Venüs, 7.ev Uranüs Dikkat, 26 Temmuz 1.ev Ay Süper)

Yükselen Yay ——————————————————–

(25 Temmuz 11.ev Ay, 9.ev Venüs, 6.ev Uranüs Dikkat, 26 Temmuz 12.ev Ay Süper)

Yükselen Oğlak ——————————————————–

(25 Temmuz 10.ev Ay, 8.ev Venüs, 5.ev Uranüs Dikkat, 26 Temmuz 11.ev Ay Süper)

Yükselen Kova ——————————————————–

(25 Temmuz 9.ev Ay, 7.ev Venüs, 4.ev Uranüs Dikkat, 26 Temmuz 10.ev Ay Süper)

Yükselen Balık ——————————————————–

(25 Temmuz 8.ev Ay, 6.ev Venüs, 3.ev Uranüs Dikkat, 26 Temmuz 9.ev Ay Süper)