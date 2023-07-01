İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu dünya basınında

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu’nun kurulduğunu Başkan Ali Rıza Yıldız açıklamıştı. Yurt içinde olduğu kadar Azerbaycan’da da kuruluş haberi büyük yankı uyandırmıştı.

Çeşitli faaliyetlerle gazeteci derneklerini buluşturan İstanbul Medya Başkanı Ali Rıza Yıldız, hayali olan federasyonu da gerçekleştirdi. İstanbul Medya Derneği çatısı altında 6 derneğin bir araya gelmesiyle İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu geçtiğimiz günlerde kuruldu. İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonunun Kurucu Başkanı Ali Rıza Yıldız yaptığı açıklamayla yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla Federasyonun kuruluşunun gerçekleştiğini duyurdu.

AZERBAYCAN’DA FEDERASYON SES GETİRDİ

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu yurt içini aşarak, yurt dışında da ses getirdi. Azerbaycan basınında Boyuk Millet Gazetesi’nde federasyonun kuruluş haberi yer aldı.