Lozan Antlaşması’nın 100. yıl dönümü Kadıköy’de kutlanacak

Kadıköy Belediyesi, İnönü Vakfı ile birlikte Lozan Antlaşması’nın 100. yıl dönümü nedeniyle 21 Temmuz Cuma günü Özgürlük Parkı’nda ”100 Yıllık Barış Lozan İkinci Yüzyıla Doğru” programı düzenleyecek. Programda ”Lozan 1923: Olmak ya da Olmamak Belgeseli’nin ve Koro İstanbul’un hazırladığı Lozan Marşı’nın prömiyeri gerçekleştirilecek.

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu belgesi Lozan Antlaşması’nın 100. yıl dönümü Kadıköy’de düzenlenecek programla kutlanacak. Kadıköy Belediyesi ile İnönü Vakfı’nın birlikte düzenlediği etkinlik, 21 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker’in ve Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alişan Çapan’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak programda ”Lozan 1923 Olmak ya da Olmamak” belgeselinin ve Şef Kübra Şenyaylar yönetiminde Koro İstanbul’un hazırladığı Lozan Marşı’nın prömiyeri yapılacak. Ayrıca Lozan Anlaşması’nın 100. yılı vesilesiyle İnönü Vakfı arşivinde bulunan Lozan ile ilgili tüm belgeleri, fotoğrafları ve videoları www.lozanantlasmasi.com internet sitesi üzerinden kamuoyunun erişimine açtığını duyurdu.