İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu kuruldu

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu kuruluş çalışmalarını tamamladı.

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu kuruluş öncesi yaptıkları etkinliklerle sık sık gündeme geldi. İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonunun Kurucu Başkanı Ali Rıza Yıldız yaptığı açıklamayla yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla Federasyonun kuruluşunun gerçekleştiğini duyurdu.

İstanbul Medya Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın Kurucu Genel Başkan olarak görev aldığı İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu kurucu kurulunuda;

Ümraniye Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Söyler

Ataşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Yasemin Eryıldız,

Kadıköy Gazeteciler Derneği Başkanı Benusen Toprakkaya,

Şişli Gazeteciler Derneği Başkanı Bülent Çavuş,

Üsküdar Gazeteciler Derneği Başkanı Nimet Kartal

Maltepe Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Bilgin yer aldılar .

BAŞKAN YILDIZ : “SEKTÖRÜN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

İstanbul’un böylesine önemli bir oluşumda yer almasının önemine dikkat çeken Başkanı Ali Rıza Yıldız ise, “Sektörümüzün ulusal sorunlarının çözümü konusunda sorumluluğun gereğini meslektaşlarımın desteğiyle yerine getirmeye gayret göstereceğim Her birimiz farklı fikirde de olsak sonuçta hepimiz ortak bir paydada buluşuyoruz. ” diye konuştu.

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