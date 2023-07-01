Komisyonu Ali Koç kursun­, Ali Koç’tan iyi bir siyasetçi olur.

Kendisi gündem değiştirme konusunda uzman, hatta siyasetçilere taş çıkarır.

Fenerbahçe en son 2013-2014 sezonunda şampiyon olmuştu.

Aradan geçen yaklaşık 10 senede ortada bir başarı yok.

Bu 10 senenin 5 senesi Ali Koç başkanlığında geçti.

Yine ortada başarı adına bir şey yok.

Fakat dedim ya; Ali Koç bu başarısızlığı nasıl gölgeleyecek, taraftarın tepkisinden nasıl kurtulacak derken bu kez de 1959 öncesi, ne olduğu belli olmayan, mahalle arasında oynanan maçların tescil edilmesini istiyor.

Eminim ki Fenerbahçe taraftarı bile Ali Koç’un bu gündem değiştirme taktiklerini artık yemiyor.

Ortada bir başarısızlık varsa yapılacak şey çok basittir: İstifa edilir.

Ama “paranın gücü” maalesef burada da karşımıza çıkıyor.

Bir TV programında gazeteci Kemal Belgin şunları söylemişti: “Türkiye’de futbol, ciddiyetini 1959-60 sezonundan sonra kazanmıştır. Ondan önceki yılların hepsi mahallidir, keyfi yıllardır. Bütün mesele, Ali Koç yönetiminin başarısızlıklarını kurtarma meselesidir.”

Uzun uzun yazıp anlatmaya çalışsak da bir şey değişmeyecek.

Ali Başkan kafasına koymuş bir kere.

Oldu olacak, Türkiye Futbol Federasyonunun, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların değerlendirilmesi için kuracağı komisyonu hem Ali Koç kursun hem de yönetsin.