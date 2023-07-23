17 – 23 Temmuz 2023 Haftalık Burç Astroloji: 19 Temmuz Jüpiter Süper, 23 Temmuz Dikkat!

23 Temmuz Pazar haftanın en olumsuz günü olup bu günde olumsuz hava şartları (sel, kasırga, fırtına, vs) ve kazaları olabilir. 23 Temmuzda uçak kazalarında da artışlar yaşanabilir. 23 Temmuzda her türlü iletişime de dikkat etmek gerekebilir.

19, 21, 22 Temmuz Venüs -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Aslan, Koç, Boğa, İkizler**, Başak, Terazi, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanları olumsuz Natal Marsı Yengeç, Oğlak olanları ise olumlu yönde etkileyebilir. Örneğin Yay burcu Macron 19, 21, 22 Temmuzda Venüsden (sosyal, siyasi, ekonomik olaylardan) son derece olumsuz etkiler alabilir.

Hafta boyu Venüse Mars Transiti de eşlik edecektir. Tr Mars Natal Güneş ve Marsı Başak, Koç, Boğa, İkizler**, Aslan, Terazi, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Yengeç, Oğlak olanları ise son derece olumlu etkileyebilir. Natal Marsı Yengeç ve Oğlak olanlar Tr Venüs ve Marsın yaratacağı olumsuz durumlardan çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Örneğin Yay burcu Kılıçdaroğlu her ne kadar Venüs ve Marsdan olumsuz etkiler alsa da Natal Marsı Oğlak olduğundan Venüs ve Marsdan çeşitli fırsatlar da elde edebilir.

Natal Güneşi İkizler Marsı Yengeç olan Ekrem İmamoğlu da hafta boyu ve bilhassa 19, 21, 22 Temmuzda Tr Venüs ve Marsdan hem olumsuz hem de olumlu etkiler alabilir. Ekrem İmamoğlu bir takım olumsuz Venüsyen ve Marsiyen olaylardan fırsatlar elde edebilir.

19, 21, 22 Temmuzda ABD eski başkanı Trump da Venüs ve Marsdan son derece olumsuz etkiler alabilir. Trump’ın Natal Güneşi İkizler Marsı Aslan olduğundan Venüs ve Mars Trump’ın aleyhine çalışabilir. Trump’In sosyal ve siyasi konularda ayrıca evliliği ile ilgili konularda dikkatli olması gerekebilir.

19, 21, 22 Temmuzda Dünya genelinde Venüs ve Mars yüzünden ekonomik kriz başlangıçları olabilir. Bu tarihlerden Boğa, Terazi ve Koç burçlarının katsayıları düşebilir ve keyifleri kaçabilir. Venüs ve Mars hangi evinizdeyse o konularda dikkatli olmak gerekebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 19 Temmuzda bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter +5 katsayısında olup Natal Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Jüpiter hangi evinizdeyse o konularda bir genişleme ve ferahlama olabilir.

20 Temmuzda Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, şiddet ve terör olayları olabilir. 20 Temmuzda Türkiye’Nin Doğusunun bilhassa Erzurum’un olumsuz etki aldığı görülmektedir. İran, Azerbaycan, Irak ve Suriye de 20 Temmuzda dikkati çekecek şekilde olumsuz etkiler alabilir.

20 Temmuz zayıf fay hatlarında şiddetli depremlere dikkat.

23 Temmuz olumsuz hava şartları ve kazaları artabilir.

19 Temmuz Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir ama hafta sonuna doğru düşebilir.

17 Temmuz Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

17 Temmuzda Petrol fiyatları diğer günlere göre yükselebilir.

18, 19 Temmuzda Dolar TL karşısında diğer günlere göre düşebilir.

17 Temmuzda Bitcoin yükselse de 18, 19 Temmuzda düşebilir. Hele 23 Temmuzda diğer günlere göre daha çok düşebilir.

20 Temmuzda Euro Dolar karşısında yükselebilir.

17 Temmuzda Bist100 yükselse de hafta sonuna doğru düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

17 Temmuz Haftası boyunca Aslan, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yengeç burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————–

(19, 21, 22 Temmuz 5.ev Venüs Dikkat, 19 Temmuz 2.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Boğa ——————————————————–

(19, 21, 22 Temmuz 4.ev Venüs Dikkat, 19 Temmuz 1.ev Jüpiter Süper)

Yükselen İkizler ——————————————————–

(19, 21, 22 Temmuz 3.ev Venüs Dikkat, 19 Temmuz 12.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Yengeç ——————————————————–

(19, 21, 22 Temmuz 2.ev Venüs Dikkat, 19 Temmuz 11.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Aslan ——————————————————–

(19, 21, 22 Temmuz 1.ev Venüs Dikkat, 19 Temmuz 10.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Başak ——————————————————–

(19, 21, 22 Temmuz 12.ev Venüs Dikkat, 19 Temmuz 9.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Terazi ——————————————————–

(19, 21, 22 Temmuz 11.ev Venüs Dikkat, 19 Temmuz 8.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Akrep ——————————————————–

(19, 21, 22 Temmuz 10.ev Venüs Dikkat, 19 Temmuz 7.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Yay ——————————————————–

(19, 21, 22 Temmuz 9.ev Venüs Dikkat, 19 Temmuz 6.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Oğlak ——————————————————–

(19, 21, 22 Temmuz 8.ev Venüs Dikkat, 19 Temmuz 5.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Kova ——————————————————–

(19, 21, 22 Temmuz 7.ev Venüs Dikkat, 19 Temmuz 4.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Balık ——————————————————–

(19, 21, 22 Temmuz 6.ev Venüs Dikkat, 19 Temmuz 3.ev Jüpiter Süper)