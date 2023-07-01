Türkiye Karting Şampiyonasında  Tuzla’da Büyük Çekişme

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayağı, 08-09 Temmuz tarihlerinde 5 ayrı kategoride 64 sporcunun katılımı ile ICRYPEX ana sponsorluğunda Tuzla Karting Park’ta düzenlendi. Tuzla Motorsporları Spor Kulübü (TMK) tarafından düzenlenen organizasyonda ilk yarışlar Cumartesi gün güneşli havada koşulurken, pazar günü yağışlı bir havada geçen ikinci ve üçüncü yarışlar büyük çekişmeye sahne oldu.

6-9 yaş sporcuların katılımına açık micro kategoride Doruk Sırnaç birinci, Guido Ebergenyi Miliceviç ikinci ve Efe Bozkurt da üçüncü olurken, mini kategori sonuçları yapılan itiraz nedeniyle temyiz sonrası netleşerek daha sonra ilan edilecek. 12-15 yaş arası junior kategoride ilk 3 sırayı Yağız Tekşan, Hakkı Dorum ve Ayşe Çebi oluştururken, 14 yaş üzeri senior kategoride Kerim Sulyak birinci, Gün Taşdelen ikinci ve Timothy Lamberts üçüncü oldu. 30 yaş üzeri master kategori de ise Murathan Gür birinci, Can Özdoğan ikinci ve Mehmet Çınar da üçüncü olarak podyuma çıktılar. Kadınlar junior kategoride Ayşe Çebi birinci, Leyla Sulyak ikinci, Nisan Kalkavan üçüncü olurken, senior kadınlarda Sena Savaşer birinciliği ve Zeynep Çukurova da ikinciliği elde etti. Yarışın takımlar birinciliğini de Dynamic Racing Team kazandı.





MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası, 22-23 Temmuz tarihlerinde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek üçüncü ayak yarışları ile devam edecek.

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