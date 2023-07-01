PAPİRÜS’ün Dosya Konusu: “Metin Eloğlu”

Genel Yayın Yönetmenliğini Mesut Şenol’un yaptığı iki aylık edebiyat seçkisi PAPİRÜS, Temmuz-Ağustos 2023 sayısında, Şair Metin Eloğlu’nu dosya konusu olarak belirledi. Dergi, “Kendini yenileyen ve aşan, yalnızca kendisi gibi olan bir şair: Metin Eloğlu…” başlığıyla çıktı. Anılan dosyaya Haydar Ergülen, Leyla Şahin, Erinç Büyükaşık ve Kamber Değirmenci katkıda bulundu. Şenol, özetle şunları ifade etti: “Türk şiirinin değişik aşamalarıyla örtüşmekle birlikte, ressam duyarlılığı da taşıyan Metin Eloğlu, kalıpların hem içinde hem de dışında olabilmeyi başarmıştır.”

Dosyanın dışında öykü/yazılarıyla Ferhat Özen, Tahsin Şimşek, Sevsen Aslantepe, Ahmet Zeki Yeşil, Ayça Özbay, İbrahim Ünlü, Filiz Civaner A., Nevra Bucak, İkbal Kaynar, Bedriye Korkankorkmaz yer aldı. Ayrıca şiirleriyle Grazıa Procıno (İtalya), Arjan Kalco (Arnavutluk), Sabahattin Yalkın, Haydar Yalçınoğlu, Cenk Tanova, Sinan Aydın, Bülent Bulut, Barbaros İrdelmen, Elem Erk, Kemal Aslan, Banu İdrisoğlu, Erdoğan Yiğitbaşı, Eren Koçdemir, Esin Gülümser, Yusuf Ferhat, Hızır İrfan Önder, Melahat Babalık, Tuğçe Yerdelen, Tarık Çetin, Mevlüt Şener, Nilüfer Uçar ve Rıvan Yıldız dergiye konuk oldu.

Mehmet Ali Işık ve Osman Kartaler tarafından hazırlanan “Hatay Restoran Albümlerinden” bölümü yine devam ediyor. Artlife, çalışmalarını Yunanistan ve Polonya’da sergileyen sanatçı Amalia Koronaki’yı ağırladı.

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