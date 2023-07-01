İBB İPA Desteği ile genç tasarımcılar Hatay Deprem Bölgesi İçin Sosyal Etkinlik alanı tasarladı ve uyguladı

İstanbul Planlama Ajansı’nın 15-16 Nisan tarihlerinde İPA Kampüs’te düzenlediği İleri Dönüşüm Tasarım Maratonu’na katılan genç tasarımcılar, kesintisiz 36 saat boyunca mentorlar eşliğinde çalışarak afet bölgesi için kamusal alan tasarımı projeleri üretti. Birinci seçilen HAT projesi ise İBB Dönüşüm Atölyesi’nde üretilerek Hatay’ın Samandağ ilçesine gönderildi ve proje ekibiyle birlikte alana kuruldu.

İstanbul Planlama Ajansı, İPA Kampüs’te düzenlediği etkinliklerle özellikle gençlerin İstanbul’un geleceği planlanırken her aşamasında aktif rol almalarını destekleyici çalışmalar yürütüyor. 15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenen “İleri Dönüşüm Tasarım Maratonu” ise 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla afet bölgesine odaklandı. Üniversite öğrencilerinin katıldığı maratonda ekipler, Bahar Aktuna, Bihter Çelik ve Kenan Saluğu mentorluğunda proje fikirlerini geliştirdi.

Maraton sonunda ekipler tarafından hazırlanan tasarımlar jürinin değerlendirmesine sunuldu. Değerlendirme sonucunda ise Yeditepe Üniversitesi’nden İlayda Uygur, Melis Acar, Nazlı Sena Ceylan ve Zeynep Kuzucu’dan oluşan ekibin “Hat” projesi birinci seçildi. HAT projesi sunduğu esnek tasarımla, kullanıcılar ve özellikle çocuklar için bir sosyal etkileşim ortamı oluşturmayı hedefliyordu.

Proje kapsamında genç tasarımcılar, İBB Yeşil İstanbul’un Dönüşüm Atölyesi’nde ürettikten sonra İBB ekipleriyle birlikte HAT’ın uygulanması için Hatay’ın Samandağ ilçesine gitti.

HAT ekibi adına konuşan ekip üyesi Zeynep Kuzucu maraton deneyimi şu sözlerle aktardı:

“Afet Sonrası Kamusal Alan Tasarımı’ konulu ‘İleri Dönüşüm Tasarım Maratonu’ duyurusunu gördüğümüzde ekipçe katılmaya karar verdik. Maratonun, yakın zamanda hepimizi yaralayan 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen kullanıcılar için inşa edilecek alan ve yapılarla ilgili olması bizi en çok heyecanlandırdı. Hepimiz bölge için bir şeyler yapmak istiyorduk.

İPA Kampüs’te gerçekleştirilen 36 saatlik bir maratonun ardından ‘HAT’ isimli projemizle birinciliğe layık görüldük. Süreçte, mentorlarımız sevgili Esra Karahan, Bahar Aktuna, Bihter Çelik ve Kenan Saluğu tasarımımıza değerli katkılarda bulundu. Ardından İBB Dönüşüm Atölyesi’nde İnş. Mühendisi sevgili Kenan Saluğu mentorluğunda ‘HAT’, ileri dönüşüm ilkeleriyle keyifli ve öğretici bir süreçle üretim tamamlandı.

Hatay’a vardığımızda tasarımımızı inşa etme sürecinde afetten en çok etkilenen çocukların yanında olmak istedik. Sevgili sosyolog ve oyun savunucusu Nedim Buğral mentorluğunda Oyun Hareketi Derneği’nin (HOP) gönüllüleriyle birlikte ‘oyun kurucu’ rolüyle çocuklarla yaratıcı oyunlar kurduk. Bu sayede potansiyel kullanıcılarla kurduğumuz birebir etkileşim, beraberinde kullanıcıların HAT’ı sahiplenmesini getirdi ve ‘katılımcı tasarım’ felsefesiyle HAT’ın inşasını onlarla birlikte tamamladık.

Bu süreçte, Hatay deprem felaketinde özellikle mimarlar olarak bizlerin çok önemli bir aktör olduğunu gördük. HAT’ın şimdi veya gelecekte dokunduğu alanları değiştirebilmesini umut ediyoruz.”

İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri Oktay Kargül ise “İPA olarak özellikle genç tasarımcıların fikirlerinin gerçek projelere dönüşmesini için fırsat yaratmaya çalışıyoruz. İPA Kampüs bu çalışmaların yürütülmesi için İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul’a kazandırılan önemli bir mekân. 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında İPA Kampüs’te yürüttüğümüz bu çalışmaları deprem odağında sürdürmeye karar verdik. Sevgili HAT ekibinin yaratıcılığı ve değerli mentor ve jüri üyelerimizin destekleriyle HAT projesi ortaya çıkmış oldu. HAT ekibini bu vesileyle tekrar tebrik ediyorum” dedi.

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